S žádostmi o podporu kandidatury na prezidenta se roztrhl pytel, říká senátorka

Pět žádostí o podpis pod prezidentskou kandidaturu dostala v posledních dvou dnech senátorka Renata Chmelová z klubu KDU-ČSL a nezávislých. Pro účast v boji o křeslo hlavy státu je potřeba 50 000 podpisů lidí, případně 20 poslanců nebo 10 senátorů. Většina kandidátů se spoléhá právě na zákonodárce. Jak Chmelová řekla Radiožurnálu, bez úspěchu to u ní zkoušeli podnikatel Daniel Masopust, aktivistka Iveta Heimová nebo třeba analytik Josef Toman.

Kdo vás s žádostí o podporu oslovil?

Mě překvapuje, že na poslední chvíli se takříkajíc roztrhl pytel s novými žádosti o podporu na kandidaturu na prezidenta. Když to shrnu, bylo to asi pět žádostí za poslední dva dny, kdy to byli Daniel Masopust, Iveta Heimová, Josef Toman a ještě Emil Adamec s tím, že se jim nepodařilo sebrat podpisy a zda bych je podpořila.

Podpořila jste někoho z nich?

Já se domnívám, že v případě, že máme přímou volbu prezidenta, tak by si každý kandidát měl sebrat podpisy sám. Získat si důvěru občanů, aby ho volili.

Je to takový můj příběh. I já jsem se vlastně do Senátu dostala podobným způsobem tím, že jsem oslovila tisíce lidí na ulici. Vím, co znamená sbírat a podpisy, a to byl ten důvod, proč jsem nepodpořila žádného kandidáta.

PODMÍNKY PRO KANDIDATURU NA PREZIDENTA Prezidentem republiky může být zvolen státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta republiky dosáhl věku nejméně 40 let a není omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

Navrhovat kandidáta na prezidenta republiky je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky.

Navrhovat kandidáta je oprávněno také nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů.

Co zájemci o Hrad uváděli jako důvod, abyste je podpořila?

Uvádějí, že mají velký problém se sebráním těch 50 tisíc podpisů. To je ten hlavní důvod, který uvádějí.

Víte o tom, že by vaši kolegové senátoři někoho ze jmenovaných podpořili?

Tak to nedokážu vůbec odhadnout, ale věřím tomu, že se nikdo z mých kolegů takto na poslední chvíli nerozhodl, a věřím tomu, že všichni k tomu přistupují zodpovědně.

Je podle vás minimální počet 50 tisíc podpisů občanů adekvátní?

Moje osobní zkušenost je, že jsem prošla obdobnými petičními akcemi. V rámci Prahy 10 se mi podařilo získat 16 tisíc podpisů proti zástavbě trojmezí nebo třeba 10 tisíc podpisů občanů Prahy 10 pro vyhlášení referenda proti miliardové radnici.

Takže můžu říct, že skutečně vím, co to znamená sbírat podpisy, a jsem přesvědčená, že jestli má někdo oslovit naše občany na prezidenta naší republiky, tak by si měl být schopen podporu sehnat.