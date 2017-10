Šéfka statistického úřadu: Rekordní počet kandidátů ani kroužkování nebude pro komise problém

Volby do Poslanecké sněmovny skončily. Voliči rozhodli, kdo z víc než 7500 kandidátů získává poslanecký mandát. Hned po uzavření volebních místností začínají komise sčítat hlasy. Rekordní počet kandidátů ani sčítání množství přednostních hlasů nebude pro členy volebních komisí problém, uvedla pro Radiožurnál předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová. Praha 14:27 21. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na čem všem závisí rychlost sčítání hlasů?

Záleží to na okrskových volebních komisích, které před chvílí zahájily svou nejtěžší a nejsložitější část své práce. Začínají počítat hlasy, vyplňovat zápis o průběhu a výsledku hlasování. Počítají platné hlasovací lístky a třídí je podle jednotlivých stran. Někteří naši voliči třeba zakroužkovali a dali přednostní hlas, tak se počítají i přednostní hlasy.

Jakmile komise dokončí zápis, tak ho musí doručit k nám na přebírací místo Českého statistického úřadu. My provedeme kontrolu, a pokud je vše v pořádku, tak data ukládáme do systému. Zápis potom v zabezpečené elektronické podobě putuje z přebíracího místa do centra Českého statistického úřadu, kde ho po další kontrole a zpracování ukládáme do databáze. Výsledky průběžně zveřejňujeme na serveru ww.volby.cz.

A první výsledky?

Co se týče toho, kdy by mohly být první výsledky, podle zkušeností z minulých voleb se domníváme, že by na webu mohly být zveřejněny kolem 14.30 (rozhovor vznikal krátce po 14. hodině, první výsledky nakonec přišly ve 14.22 - pozn. red.). Zřejmě budou z menších okrskových volebních komisí.

Problémy u voleb V jednom z opavských okrsků se kvůli problémům se zámkem začalo hlasovat později. Poté jim zkolabovala členka komise. Volič v Žermanicích na Frýdecko-Místecku narušil pečeť volební urny, vyndal z ní jednu hlasovací obálku a ihned ji vrátil zpátky. Policie v Chomutově zadržela předsedu SPR-RSČ Miroslava Sládka kvůli nepovolené kampani, kterou údajně porušil volební zákon. Člen pardubické volební komise agitoval. Oblékl si triko s protiislámským motivem a musel se převléci.

Může kroužkování sčítání nějak zkomplikovat? Je to pro členy komise složitější, pokud by voliči hodně kroužkovali?

Myslím, že ne. Okrskové volební komise jsou na to zvyklé, je to rutinní záležitost. Komplikace to rozhodně nebude.

Letos kandidoval rekordní počet stran a hnutí. Je to pro sčítací komisaře komplikací, když je kandidujících subjektů tolik?

Myslím, že nelze hovořit o komplikaci. Samozřejmě je to trošku pro okrskové volební komise náročnější, ale komplikace to rozhodně není.

Máte zatím informace o problémech jakékoli informace o problémech nebo potížích?

Co se týká Českého statistického úřadu, tak zatím žádné komplikace nejsou. Média informovala o některých drobnostech, ale je to mimo Český statistický úřad. Přicházíme ke slovu až nyní, po druhé hodině odpoledne.

