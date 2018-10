Boj o Senát na Třebíčsku: Na rozšíření Dukovan se Žáková a Michálek shodují

Žákovou ke kandidatuře do Senátu vedla dvacetiletá zkušenost z komunální politiky a zákony, které jí jako starostce komplikují život. Jde prý například o zákon na ochranu půdy, kvůli kterému teď obec nemůže čerstvě nabyté pozemky využít pro stavbu rodinných domů.

Pokud jde o senátorské priority, Žákovou trápí nedostatečná podpora spolků a neziskových organizací a také doprava, především pak spojení na Prahu. V horní komoře by také chtěla získat podporu pro výstavbu dalších dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany.

Souhlasila by ale například i s trvalým úložištěm jaderného odpadu v regionu? „Logicky bych se musela zastat našeho regionu. Pochopitelně bych byla proti,“ reaguje Žáková s tím, že vytipování vhodných lokalit je úkolem státu. Pokud by padla volba na Třebíčsko, žádala by kompenzace pro občany a bezpečnostní záruky.

Mandát zastupitelky Koněšína by si Žáková chtěla podržet i v horní komoře, ve které by chtěla být prodlouženou rukou pro celý region. Zároveň si chce udržet kontakt s obcí, aby viděla, jaký na ni mají dopad zákony.

O odpad se musíme postarat

„Na Třebíčsku toho už máme hodně: jadernou elektrárnu, povrchové úložiště jaderného odpadu a další omezení.“ Hana Žáková

Podle jejího protikandidáta Miroslava Michálka by se ovšem senátor měl svému mandátu věnovat naplno. Sám by se své notářské praxe nevzdal, protože úřad je vázán na jeho osobu, má prý ale trvalého zástupce, který ho může plně zastoupit.

Se Žákovou se shoduje na potřebě rozšíření Dukovan a jako senátor by to chtěl prosazovat, byť připouští, že rozhodnutí je na exekutivě. Inspiruje se v aktivitách sdružení Energetické Třebíčsko, které vede bývalý senátor Vítězslav Jonáš.

„Jaderná elektrárna produkuje odpad a my jsme povinni se o něj postarat. V domácnosti také nemůžeme odpad hodit sousedovi na zahradu.“ Miroslav Michálek

„Pořádají kulaté stoly a semináře, vysvětlují a zvou si hosty. Tuto jejich činnost bych chtěl přenést i na půdu Senátu,“ uvádí Michálek.

Pokud jde o hlubinné úložiště jaderného odpadu, konečné rozhodnutí je podle něj na státu. Problém ale vidí v tom, že dvě z možných lokalit se dotýkají okolních obcí, kde proti tomu protestují. „Pokud by průzkumy prokázaly, že jde o nejlepší podmínky pro uložení a že je to stoprocentně bezpečné, tak bych se proti tomu logicky nemohl postavit,“ vysvětluje.