Hlavatý neobhájil křeslo senátora, s velkým náskokem ho porazil starosta Vrchlabí Sobotka

Jan Sobotka (za STAN)

Od roku 1998 působí jako starosta Vrchlabí na Trutnovsku a od roku 2012 jako zastupitel Královéhradeckého kraje. Vystudoval obor vodní stavby a vodní hospodářství na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Pracoval jako projektant v podniku Agrostav Dvůr Králové nad Labem, později se osamostatnil. Počátkem 90. let krátce podnikal, spoluzaložil firmu na výrobu mikrotenových sáčků. Poté pracoval jako vedoucí stavební výroby v podnicích Kobra Plus Vrchlabí a Novos Hradec Králové. V roce 1995 začal pracovat jako vedoucí provozu vleků ve Špindlerově Mlýně. Do zastupitelstva ve Vrchlabí byl poprvé zvolen v roce 1994, tehdy jako člen ODS, později přestoupil do Unie svobody-Demokratické unie (US-DEU), za kterou kandidoval i v roce 1998, kdy byl po volbách zvolen starostou města. Je ženatý a má dvě děti.