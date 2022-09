Volby do Senátu v Ostravě-městě: debata Zdeňka Nytry (ODS) a Miroslava Antala (za ANO)

Oba kandidáti se hlásí k podpoře regionů, ve kterých kandidují. „I z pozice senátora se dá spoustu věcí ovlivnit, minimálně posunout a tak dále. Takže určitá možnost ovlivnění a práce pro region tady je,“ naznačuje Zdeněk Nytra z ODS, kterého nominovala koalice SPOLU.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ostrava - město: Zdeněk Nytra (ODS) vs. Miroslav Antl (za ANO). Poslechněte si senátní duel volebního obvodu č. 70

Také podle Miroslava Antla, který jako bezpartijní kandiduje za hnutí ANO, zastupuje senátor regiony a měl by se snažit být jakýmsi tykadlem či lobbistou.

„To slovo sice nemám rád, ale chci v součinnosti s hejtmanem, s primátorem, se starosty městských částí prosazovat jejich projekty. Například s hejtmanem jsme domluveni, že podpořím fond pro spravedlivou transformaci, kde je připraveno takřka 19 miliard korun,“ připomíná právník.

Senátor má podle něj možnost také seznamovat s problematikou konkrétního regionu.

„Mám na mysli pořádání různých výstav, kde se prezentují výrobky a region, nebo například kulturní léto. Nám se podařilo každý rok nějaký soubor z regionů pozvat do Valdštejnských zahrad, aby se předvedly. Je toho strašně moc, co může senátor udělat,“ popisuje.

Nytra mluví o podpoře méně rozvinutých regionů, které jsou podle něj tři – Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Vynakládají se tam podle něj nemalé finanční prostředky, ale rozdíly se v podstatě zvětšují.

„Nám se podařilo každý rok nějaký soubor z regionů pozvat do Valdštejnských zahrad, aby se předvedly.“ Miroslav Antl

„Snažili jsme se dotlačit ministerstvo pro místní rozvoj a další zodpovědné, aby se vyhodnocovaly některé aktivity. V rámci Moravskoslezského kraje nebo přímo Ostravy tlačíme dopředu některé dopravní stavby, jako je například Místecká ulice nebo Severní spoj, a další projekty jako třeba Městečko bezpečí," říká senátor.

„To znamená sem vlastně přitáhnout finanční prostředky z EU, které na sebe pochopitelně navážou i ty soukromé a další veřejnoprávní prostředky,“ dodává.

Řešení drahých energií

Senát podle Nytry může přispět i k řešení problému drahých energií.

„Na Ukrajině to asi nemáme tu moc ovlivnit. Ale vrátil bych se o několik let zpátky. Proč jsou dnes tak drahé energie? Jde o naivní působení Německa v oblasti energetiky a také Evropské unie. Byl jsem členem výboru pro EU a snažili jsme se připomínkovat různé předpisy,“ říká Nytra s tím, že Senát může tedy působit na evropské úrovni.

„V rámci Moravskoslezského kraje nebo přímo Ostravy tlačíme dopředu některé dopravní stavby.“ Zdeněk Nytra

Také podle Antla může Senát přispět k řešení drahých energií. „I v rámci Evropy, i když si nemyslím, že zrovna české hlasy tam někdo moc poslouchá,“ soudí.

Pokud jde o legislativu, velký problém právník vidí v tom, že k přijímaným zákonům a změnám zákonů nikdo nepředkládá prováděcí předpisy.

„Pak to vypadá jako s energetickým zákonem, kdy ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) najednou řekne, že vlastně zastropování není úplně definitivní a že tam bude nějaké omezení a že to bude stát některé domácnosti daleko víc,“ říká Antl.

„To je věc prováděcího předpisu, který vůbec senátoři nemají k dispozici a nemohou ho ovlivnit. To mi velmi chybí. Proto bych chtěl jít, pokud se dostanu do Senátu, zpátky do ústavně-právního výboru,“ naznačuje právník.

Ostrava otevřela opravené prostory historické budovy městských jatek. Je z nich galerie Číst článek

„Naprostý souhlas s prováděcími předpisy,“ reaguje senátor. „K ministru Síkelovi – jeho nešťastné vystoupení bylo už dementováno, takže zůstává v platnosti to, co vlastně přednášel v Senátu,“ upozorňuje.

Vojenská pomoc Ukrajině

Co se týče vojenské pomoci Ukrajině, Antl zdůrazňuje, že je jednoznačně pro mír. Česko by podle něj mělo pomáhat hlavně vlastním lidem.

„Pokud nám skutečně schází spousta peněz, měli bychom dávat vlastním lidem a řešit zejména to, co nás trápí v České republice a co nás bude trápit, protože nikdo už nemluví o další imigraci, o dalších uprchlících a podobně. A pro mě je to bezpečnost, spravedlnost a pořádek,“ popisuje právník.

Nytra je jednoznačně pro vojenskou pomoc Ukrajině. „Musíme pomáhat, protože bojují i za nás,“ říká senátor.

Poslechněte si celou debatu z audiozáznamu. Moderuje Jan Bumba.