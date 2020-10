5 porážek senátních voleb: Štěchův debakl, těsný mandát ANO i prohra politických matadorů

V Senátu seděl 24 let, letos však svůj mandát Milan Štěch z ČSSD neobhájil. Na Pelhřimovsku někdejší předseda horní komory prohrál o 784 hlasů. „Lidé se možná lekli situace s covidem,“ zdůvodnil neúspěch. A podobně skončily i některé další známé tváře: Petr Bendl (ODS), Ivo Valenta (za Soukromníci) či Michael Žantovský (za TOP 09). Kdo jsou poražení letošních senátních voleb? Doporučujeme Praha 6:00 11. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V senátních volbách propadla ČSSD, neuspěl ani Petr Bendl z ODS (vlevo) či Michael Žantovský (za TOP 09, vpravo) | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Minulý víkend první kolo senátních voleb s přehledem vyhrál, když získal přes 11 tisíc hlasů. V druhém kole ale Milan Štěch z ČSSD, který aktuálně zastává post místopředsedy Senátu, zažil na Pelhřimovsku sešup. Nasbíral totiž o čtyři tisíce hlasů méně.

Sám Štěch to posléze pro Radiožurnál dával do souvislosti s aktuálním vývojem koronavirové krize. Zafungovat podle něj mohlo také to, že voliči chtěli jednoduše změnu. „Řada lidí se ztotožnila s tím, že jsem v Senátu dlouho a už mám nějaký věk,“ řekl.

Prohru bere prý sportovně. „Je to život,“ uvedl dále Štěch, který byl v horní komoře Parlamentu od roku 1996. V letech 2010 až 2018 pak zastával post předsedy.

„Sociální demokracie potřebuje změnit politický styl. Ve vládě je v současnosti brzdou,“ pokračoval s tím, že on sám nemá ambici sociální demokracii zachraňovat, nyní chce hlavně odpočívat.

Debakl ČSSD

ČSSD v senátních volbách obhajovala deset mandátů, nezískala však ani jeden. Vedle Štěcha tak v druhém kole neuspěl ani třeba šéf senátního ústavně-právního výboru Miroslav Antl (původně za ČSSD, nyní Za občany) či Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě a někdejší kandidát na ministra kultury.

„Můj soupeř byl lepší. Reprezentuje zřejmě typ politiky, kteří si lidé z okresu Žďár nad Sázavou přejí v Praze vidět,“ zhodnotil pro Českou televizi Šmarda, který se ve volebním obvodu Žďár nad Sázavou utkal o senátní křeslo s Josefem Klementem za KDU-ČSL.

Už v prvním kole pak vypadl dlouholetý senátor a exministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier (ČSSD), politického matadora vyřadila na Kladensku kandidátka Pirátů Adéla Šípová.

Milan Štěch po 24 letech končí v Senátu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Sociálním demokratům v Senátu po víkendových volbách zbyli jen tři senátoři, přijde tak o vlastní senátorský klub. Pro něj je potřeba mít alespoň pět zákonodárců.

Šéf strany a ministr vnitra Jan Hamáček označil volební výsledek za jednoznačnou prohru. Podle něj se na tom podepsala mimo jiné nízká účast, protože pro voliče strany nejsou senátní volby tak důležité jako pro voliče opozičních subjektů. Hamáček věří, že ČSSD má světlejší budoucnost.

Podle ústavního právníka Jana Kysely senátoři ČSSD doplatili paradoxně na počínání vládních spolustraníků, a to přesto, že byli vůči krokům kabinetu Andreje Babiše (ANO) spíše kritičtí. „Klub ČSSD, to nebyli žádní provládní býci,“ přiblížil.

„Byl to právě senátní klub sociální demokracie, kdo se obával, že za vládní spojení s hnutím ANO zaplatí ve volbách. To se stalo, bez své viny senátoři zaplatili za kroky Lidového domu,“ doplnil Kysela.

Oslabené ANO

Po víkendových volbách v Senátu oslabilo také vládní hnutí ANO. Ze dvou mandátů si udrželo pouze jeden. Hned v prvním kole vypadla ve volebním obvodu Louny obhajující Zdeňka Hamousová, která s deseti procenty hlasů skončila čtvrtá.

Přes druhé kolo pak neprošel poslanec a šéf sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů Jiří Mašek. Svůj hlas mu u volebních uren dalo jen necelých třicet procent voličů, jednoznačně ho tak porazil kandidát Hradeckého demokratického klubu (HDK) Jan Holásek.

Z kandidátů vládní partaje uspěl pouze Ondřej Feber, který se o hlasy voličů ucházel ve volebním obvodu Karviná. Zvítězil o pouhých 84 hlasů. Feber je starosta Stonavy a někdejší senátor Unie svobody, který v minulosti kandidoval i za zemanovskou Stranu práv občanů.

Premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Volební výsledky komentoval posléze během tiskové konference premiér Andrej Babiš (ANO). „Není to překvapení,“ prohlásil. Hnutí ANO se podle něj ve volbách do Senátu dlouhodobě nedaří. „Volby jsem moc nesledoval, celý den řeším covid,“ doplnil.

Bendlova kampaň

Petr Bendl z ODS byl starostou Kladna, krajským hejtmanem, poslancem i ministrem. Přesto politický matador v senátních volbách pohořel. Na Kladensku ho porazila neokoukaná tvář advokátky Adély Šípové, která do horní komory kandidovala za Piráty.

Bendl oproti Šípové získal poloviční porci hlasů, přesto podle svých slov bere prohru sportovně. „Já už jsem si prošel vzestupy i pády,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Že by mu uškodila vyostřená kampaň před druhým kolem volby, odmítl. „Nikdy není chyba prezentovat svůj vlastní názor,“ uvedl Bendl.

Minulý týden totiž vsadil na facebookový post, který Šípová napsala před pěti lety. Podpořila v něm přijetí kvót pro rozdělování ilegálních migrantů přicházejících do Evropy. Proti přistěhovalcům se Bendl vymezil ve videu, které vyvěsil na sociálních sítích. Šípová následně přiznala, že ze současného pohledu jsou kvóty nefunkční.

Vítězství Lásky

Zprvu vyhrál. Byť o pár stovek hlasů. O týden později v druhém kole senátních voleb ale nastal obrat. Alespoň v případě Michaela Žantovského, ředitele Knihovny Václava Havla a bývalého diplomata.

Společného kandidáta TOP 09, STAN a ODS v ostře sledovaném souboji v Praze 5 nakonec porazil stávající senátor Václav Láska, který do Senátu kandidoval za Klub pro liberální demokracii – Senátor 21.

Volební výsledek je tak pro Žantovského zklamání. „Snažil jsem se voličům nabídnout příběh osobní zodpovědnosti a realistický a věrohodný program," řekl po sečtení hlasů.

Michael Žantovský, David Smoljak | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před volbami se objevily kritické hlasy, podle kterých nedávalo příliš smysl stavět proti sobě kandidáty s tak podobným profilem. I sám Žantovský se už dříve nechal slyšet, že mají s Láskou mnoho společných postojů, což se ukázalo i ve volbách.

Na kampani by však Žantovská podle svých slov nic neměnil, se svým týmem prý „udělali, co mohli“. Chce nadále zůstal ve veřejném prostoru. Zda se bude znovu ucházet o politickou funkci, zatím neví.

Žantovský ve druhém kole senátních voleb dostal 45,62 procenta hlasů. Láska 54,37 procenta hlasů.

Konec miliardáře

Pouhých 34 procent hlasů. Takový byl výsledek jednoho z nejbohatších Čechů Ivo Valenty, který kandidoval do Senátu v Uherském Hradišti. Na Slovácku známý politik neuspěl v duelu s lidovcem Josefem Bazalou. Ten označil výsledek druhého kola za senzační.

„Přece jenom proti panu Valentovi to nebylo vůbec jednoduché. Kampaň jako takovou ale považuji za velmi férovou ze všech stran, a to v prvním i druhém kole,“ prohlásil nově zvolený senátor.

Valenta, který mandát v horní komoře po šesti letech neobhájil, teď bude řešit, jestli v politice bude dále působit. Poradit se o tom chce s rodinou i se svým týmem. „Následně si tuto záležitost vyhodnotím,“ prohlásil. Podle něj se ukázalo, že KDU-ČSL má v regionu disciplinované voliče.

Valenta působí ještě v zastupitelstvu Zlínského kraje, letos v září se pal vzdal postu zastupitele ve Zlíně.

Senátorkou nebyla zvolena také někdejší disidentka a bývalá ombudsmanka Anna Šabatová (za Zelené).

