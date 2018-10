VIDEO: Kdo bude senátorem na Mladoboleslavsku? Duel Jiřího Müllera (ANO) a Raduana Nwelatiho (ODS)

Zaujme ve volebním obvodu č. 38 na Mladoboleslavsku víc nulová tolerance k cizincům, nebo spíš zlepšení dopravní situace ve městě? V duelu před druhým kolem senátních voleb se střetli starosta Kosmonos Jiří Müller (ANO) a mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati (ODS). Praha 13:27 9. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nulová tolerance byla kampaň komunální. Moje hlavní téma je, že Turnov se má stát okresním městem, a chci prosadit zákon na podporu dobrovolných hasičů,“ uvádí Raduan Nwelati (ODS). Zatímco profesionální hasiče platí stát, ti dobrovolní jsou placeni obcemi, které si to někdy nemohou dovolit. I jim by proto měl přispívat stát částkou pěti tisíc korun měsíčně na jednoho hasiče.

Jako senátor by také chtěl prosadit vyhošťování cizinců, kteří se opakovaně dopouští přestupků.

Dnes je to možné v případě, pokud se dopustí zvlášť závažné trestné činnosti, v praxi k tomu prý ale dochází jen málokdy, zpravidla v případech vražd či znásilnění.

Senát je podle Nwelatiho pojistkou demokracie a díky tomu, že se každé dva roky obměňuje jen jeho třetina, je stabilnější a nepodléhá momentálním náladám ve společnosti. Méně v něm také jde o politickou příslušnost a více naopak o kvalitu předkládaného návrhu.

Nwelati by chtěl v čele Mladé Boleslavi zůstat i jako člen horní komory, spojení senátora a primátora v jedné osobě se podle něj vhodně doplňuje, na rozdíl třeba od poslance. „Senátor by neměl ztratit kontakt s normálním životem a fungováním úřadu. A není to nic neobvyklého,“ říká s odkazem na Jaroslava Kuberu (ODS).

Senát chrání občany

Jiří Müller (ANO) souhlasí s Nwelatim v názoru na souběh funkcí senátora a komunálního politika. Senát by podle něj měl fungovat nadstranicky a pracovat pro všechny občany. „Nemyslím si, že by se tam daly protlačovat zájmy některých oblastí na úkor někoho jiného,“ zdůrazňuje.

Zatímco Poslanecká sněmovna je hlavním místem pro tvorbu zákonů, Senát považuje Müller za filtr, který společnost chrání před zákony, které by mohly občanům škodit nebo znepříjemňovat život.

Osobně by se chtěl v Senátu zabývat rozvojem dopravy, bránit vzniku černých ubytoven a růstu počtu zahraničních agenturních ale i neagenturních pracovníků ve městech. „Ti lidé jsou potřeba, ale je to věc stavebního zákona. Máme byt zkolaudovaný pro rodinné bydlení, ale je tam přihlášeno třeba deset lidí,“ tvrdí Müller.

„Práce v komunále i v Senátu je trochu oběť. Lidí, kteří by chtěli jít do komunální politiky, je čím dál tím méně. Společenská situace tomu nepřeje, často jsme terčem řečí: ‚To jsou ti, co tam nahoře berou.‘ Já bych chtěl lidi přesvědčit, že to tak není,“ dodává.