Senátní obvod číslo 17: V Praze 12 se o křeslo v Senátu utká osm kandidátů

V Praze 12 bude o senátorské křeslo soupeřit osm kandidátů, což je proti volbám v roce 2012 o dva kandidáty méně. Mezi kandidáty budou bývalí ministři a neúspěšný kandidát na prezidenta. Registraci přihlášek v pátek potvrdil úřad městské části. Dosavadní senátor Tomáš Grulich z ODS, který byl senátorem za tento obvod od roku 2006, své místo v podzimních volbách neobhajuje. Praha 5:00 17. srpna 2018

Dvě politická uskupení nominovala v Modřanech do volebního klání bývalé ministry. Za SPD kandiduje psychiatr a ministr zdravotnictví Zemanovy vlády Ivan David (dříve ČSSD, nyní SPD), za hnutí ANO exministr financí Ivan Pilný, který zároveň ze třetího místa kandiduje na pražský magistrát.

ČSSD vybrala školského odboráře Františka Dobšíka. Komunisté nominovali do Senátu bývalou poslankyni a současnou pražskou zastupitelku Martu Semelovou, která zároveň vede KSČM do voleb do zastupitelstva hlavního města.

Do horní komory Parlamentu se pokusí dostat také neúspěšný kandidát na prezidenta Pavel Fischer, který získal podporu ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů a nezávislých. Dalším kandidátem je ústavní právník Aleš Gerloch, který se o senátorské křeslo uchází jako nezávislý kandidát.

V obvodu bude dále kandidovat za Piráty a LES bývalá ředitelka České inspekce životního prostředí a současná zastupitelka na Praze 12 Eva Tylová. O přízeň voličů se bude za hnutí Pro Prahu ucházet někdejší náměstek pražského primátora a současný pražský zastupitel Jiří Nouza (dříve TOP 09), který bude zároveň dvojkou na kandidátce Starostové pro Prahu do zastupitelstva hlavního města.

V senátních volbách v roce 2012 zvítězil v obvodu 17 - Praha 12 Grulich. Voleb se zúčastnilo deset kandidátů. Ve 2. kole získal 61,29 procenta hlasů a porazil Františka Adámka z ČSSD.

V říjnu se bude volit třetina horní komory, tedy 27 z 81 křesel. Tomu odpovídá i počet volebních obvodů. V Praze se volí ve čtyřech obvodech - v Praze 2, Praze 4, Praze 8 a Praze 12. Obvody se zde však nekryjí s územím městských částí, po kterých jsou pojmenované. Obvod Praha 12 zahrnuje kromě Prahy 12 Prahu 16, Lipence, Lochkov, Velkou Chuchli, Zbraslav, Kunratice, Šeberov, Újezd, Libuš, Petrovice a část Prahy 4.

Seznam kandidátů pro volby do Senátu ve volbním obvodu č. 17 se sídlem v Praze 12:

strana kandidát 2018 kandidát 2012 ANO Ivan Pilný - ČSSD František Dobšík František Adámek KSČM Marta Semelová Petr Šimůnek KDU-ČSL a SZ (KDU-ČSL podporuje Pavla Fischera) Ivan Gabal nezávislý s podporou ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN Pavel Fischer - nezávislý kandidát Aleš Gerloch - ODS - Tomáš Grulich Piráti s podporou LES Eva Tylová - Pražané za svá práva - Valentin Papazian Pro Prahu Jiří Nouza - Spojení demokraté - Sdružení nezávislých - Karel Kasal SPD Ivan David - Suverenita - Strana zdravého rozumu - Silvia Weiszová Svobodní - Miloslav Bednář TOP 09/STAN (podpora Pavla Fischera) Jaroslav Vondráček VV - Vít Olmer