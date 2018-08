Senátní obvod číslo 23: O křeslo v horní komoře se v Praze 8 uchází 16 kandidátů

Do říjnových senátních voleb se ve volebním obvodu Praha 8 přihlásilo 16 kandidátů. Oproti volbám v roce 2012 je to o čtyři více. Vyplývá to z informací na úřední desce městské části. Stávající senátorka za tento obvod Daniela Filipiová (ODS) nekandiduje.

Praha 5:00 17. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít