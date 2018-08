Senátní obvod číslo 8: V obvodu Rokycany bude o křeslo senátora usilovat osm kandidátů

Osm kandidátů bude na podzim usilovat o získání křesla senátora v obvodu číslo 8, který zahrnuje Rokycansko, severní Plzeňsko a západní část Berounska. Městský úřad v Rokycanech v pátek zaregistroval všechny podané kandidátky, řekla vedoucí odboru správního a obecního živnostenského úřadu rokycanské radnice Eva Praumová. Mezi kandidáty je i současná senátorka Milada Emmerová z ČSSD. Rokycany 5:00 17. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senání volby 2018. | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Kromě senátorky a dlouholeté političky Emmerové kandiduje v obvodu za ANO režisérka, scenáristka a prezidentka české sekce mezinárodní organizace zastupující ženy ve filmových profesích (Women in Film and Television) Lucie Groene.

ODS vyslala do senátních voleb na Rokycansku člena výkonné rady ODS a starostu Vejprnic Pavla Karpíška. Za KSČM bude v obvodu kandidovat zastupitel Horní Břízy Zdeněk Chýnovský, za Piráty lékař a publicista Zdeněk Hess.

Koalice TOP 09 a LES nazvaná Stojím za vámi nominovala s podporou Zelených a hnutí Senátor 21 aktivistu Martina Uhlíře. Za SPD bude na Rokycansku do Senátu kandidovat klinický perfuziolog na kardiochirurgii Fakultní nemocnice Plzeň David Redl. Nově registrovaná Moravská a Slezská pirátská strana nominovala do voleb do Senátu bývalého politického vězně Michala Drabíka.

V senátních volbách v roce 2012 se o post senátora v obvodu Rokycany ucházelo sedm lidí. Emmerová v druhém kole porazila komunistu Jiřího Valentu. Vystřídala senátora Luďka Sefziga (ODS).

Kandidáti do Senátu v obvodu č. 8 Rokycany:

Volební strana Kandidát 2018 Kandidát 2012 ANO Lucie Groene - ČSSD Milada Emmerová Milada Emmerová KSČM Zdeněk Chýnovský Jiří Valenta Moravská a Slezská pirátská strana Michal Drabík - Národní socialisté - LEV 21 - Jiří Janoušek ODS Pavel Karpíšek Luděk Sefzig Piráti Zdeněk Hess - SNK ED - Stanislav Rampas SPD David Redl - Strana soukromníků - Rostislav Senjuk TOP 09/LES Stojím za vámi* Martin Uhlíř Jaroslav Lobkowicz

*TOP 09 v roce 2012 kandidovala v koalici se STAN.