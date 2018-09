Praktický průvodce volbami do Senátu 2018: termíny, voličský průkaz i záludnosti obálek

Do senátních voleb zbývá už jen čtrnáct dní. Češi rozhodnou o novém rozložení sil v horní komoře. Server iROZHLAS.cz proto připravil obsáhlého volebního průvodce, ve kterém najdete vše důležité. Senátní volby se uskuteční spolu s komunálními 5. a 6. října. Případné druhé kolo voleb do horní komory bude o týden později. Rozděluje se 27 křesel a o hlasy voličů se utká 236 kandidátů. Senátní volby 2018 Praha 11:40 21. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Iveta Lhotská | Zdroj: MAFRA / Profimedia

V čem jsou tyto volby důležité?

Hlasuje se o obsazení 27 křesel v Senátu Parlamentu ČR. Svými hlasy Češi rozhodnou o novém rozložení sil v horní komoře, která hraje důležitou roli při schvalování zákonů nebo nefunkčnosti Poslanecké sněmovny. Senát na rozdíl od sněmovny nemůže prezident rozpustit. Proto v případě parlamentních krizí zůstává jediným orgánem, který může přijímat zákonná opatření. Poprvé a zatím naposledy se tak stalo v roce 2013.

Senátní volby jsou méně sledované než ty sněmovní, volební účast se v posledních letech pohybuje mezi 18 až 45 procenty. Dvoukomorový Parlament je součástí ústavního systému Česka od jeho vzniku v lednu 1993. První senátní volby se však konaly až o tři roky později.

Kdo může volit?

Každý svéprávný občan České republiky, který je podle zákona způsobilý a dosáhne nejpozději druhý den voleb věku 18 let. V případném druhém kole pak může volit i ten, komu je 18 let až v druhý den druhého kola.

Kdy se volby konají?

V pátek 5. a v sobotu 6. října 2018. První den budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00, druhý den pak od 8.00 do 14.00. Pokud ani jeden kandidát v daném obvodu nezíská nadpoloviční většinu hlasů, bude se druhé kolo senátních voleb konat o týden později, tedy v pátek 12. a v sobotu 13. října ve stejných časech. Lidé už budou vybírat pouze ze dvou nejúspěšnějších kandidátů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

Kolik senátorů vybíráme?

Česko letos volí celkem 27 senátorů. Senátorů je celkem 81, musí jim být více než čtyřicet let a jejich mandát je šestiletý. Každé dva roky se obměňuje třetina Senátu.

Lze volit v kterékoli volební místnosti?

Pokud nemáte voličský průkaz, tak nikoliv. Hlasovat musíte na určeném místě a v konkrétní volební místnosti. Kam jít volit, vás informuje starosta obce do 20. září. Oznámení může například vyvěsit na úřední desce obecního úřadu, případně může využít také místní tisk nebo rozhlas. Informace také můžete dostat do schránky spolu s hlasovacími lístky, které by měly dojít do 2. října. Pokud je více volebních míst, upřesní starosta, do které volební místnosti máte jít hlasovat.

Co dělat, když nebudu v místě trvalého pobytu?

Vyřídit si voličský průkaz. Můžete ale hlasovat jen v rámci svého volebního obvodu. Pokud tedy volíte například v obvodu 65 Šumperk a máte voličský průkaz, můžete hlasovat i v jiné volební místnosti.

Voličský průkaz vydává obecní úřad v místě vašeho trvalého pobytu. Lze o něj požádat třemi způsoby: osobně do 3. října, písemně do 28. září (přičemž musíte připojit úředně ověřený podpis) a elektronicky prostřednictvím datové schránky, a to rovněž do 28. září. Na obecním úřadu si ho pak můžete vyzvednout nejdříve 20. září.

Pro žádost o průkaz není předepsaný žádný formulář. Některé obecní úřady ale mají na internetových stránkách vzor, podle kterého se můžete řídit. V dokumentu by se mělo objevit vaše jméno, datum narození, trvalá adresa a váš telefon nebo e-mail. Nezapomeňte také napsat, jak si vydaný průkaz vyzvednete.

Pokud výslovně nepožádáte pouze o voličský průkaz pro konkrétní kolo voleb do Senátu, obecní úřad vám vydá voličský průkaz pro obě kola. Jeden pro první kolo a druhý pro druhé kolo.

Požádat o voličský průkaz můžete i mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu, a to pouze osobně. Obecní úřad může tyto průkazy vydávat do 10. října do 16.00.

Pokud voličský průkaz ztratíte, úřady vám duplikát nevydají. Máte-li voličský průkaz, musíte ho spolu s dokladem totožnosti odevzdat komisi ve volební místnosti. Následně od ní obdržíte hlasovací lístky pro volební obvod, ve kterém se nacházíte, a také úřední obálku.

Co když nevím, kam jít volit?

Obraťte se před volbami nebo i v den hlasování na svůj obecní úřad.

Mohu volit v zahraničí?

Ne. Voleb do Senátu se sice mohou zúčastnit i Češi žijící v zahraničí, musí ale přijet do Česka. Co musí udělat pro to, aby mohli volit?

Poslat písemnou žádost zastupitelskému úřadu v zemi, kde žijí, o zapsání do zvláštního seznamu voličů, pokud v něm již nejsou zapsáni. A to do 26. srpna. Jaké náležitosti musí žádost mít, vám poradí na zastupitelském úřadu.

Následně musí požádat zastupitelský úřad o voličský průkaz. Lze o něj požádat třemi způsoby: osobně do 3. října; písemně do 28. září, přičemž musíte připojit úředně ověřený podpis; elektronicky prostřednictvím datové schránky, a to rovněž do 28. září. Na obecním úřadu si ho pak můžete vyzvednout nejdříve 20. září.

Přijet do Česka, kde mohou volit v jakémkoli volebním obvodu, kde se letos hlasuje, a který si vyberou. Zajímavostí tak je, že lidé žijící v zahraničí mohou na rozdíl od občanů v Česku volit každé dva roky, co se senátní volby konají.

Občanský průkaz, hlasovací lístky a úřední obálky

Co všechno si s sebou vzít k volbám?

Stačí doklad totožnosti. V prvním kole senátních voleb si můžete přinést i sadu svých hlasovacích lístků, které dostanete do schránky. Stejnou sadu ale můžete obdržet i od okrskové komise přímo ve volební místnosti. Lístky pro případné druhé kolo voliči nedostanou předem, ale obdrží je až ve volební místnosti.

Co vás čeká ve volební místnosti?

Prokážete se dokladem totožnosti - občanským průkazem nebo pasem. Pokud máte voličský průkaz, nezapomeňte ho předložit. Komisař si vás pak odškrtne v příslušném seznamu a vydá vám různě barevné úřednické obálky pro senátní a komunální volby, případně i hlasovací lístky, které jsou také barevně odlišeny.

A když nemám občanský průkaz ani pas?

Pokud chcete získat občanský průkaz, abyste mohli jít volit, vydá vám obecní úřady obcí s rozšířenou působností občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, který bude platný jeden měsíc. Získat ho můžete i na počkání. Žádost ale musíte podat spolu se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Musím jít za plentu?

Ano. Když si u komise vyzvednete úřednickou obálku, musíte se odebrat za plentu. Až tam do ní vložíte hlasovací lístek. Nesmíte jej do obálky dát před volební komisí ani nikým jiným. Hlasování musí být tajné. Jestliže neodejdete za plentu, komise vám neumožní hlasovat.

Může se mnou jít za plentu někdo další?

Ne. Musí zůstat zachováno právo na tajné hlasování. Pokud ale máte zdravotní potíže nebo neumíte číst a psát, může jít s vámi za plentu jiný volič, který vám s hlasováním pomůže. Nemůže to být ale člen volební komise.

Jakým způsobem se hlasuje?

Pro senátní volby platí, že každý kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku. Za plentou si tak vyberete jeden hlasovací lístek a vložíte ho do úřední obálky. Tento lístek se nijak neupravuje.

Pozor, volby do Senátu se letos na některých místech konají společně s komunálními volbami. Úřední obálky a hlasovací lístky jsou proto od sebe barevně odlišené. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.

Důležité také je, ať se vám lístky pro senátní volby neslepí. Pokud ve žluté obálce komise při sčítání najde víc než jeden lístek, bude váš hlas považovat za neplatný. Přeložení ani natržení nemá na platnost lístku vliv. Pak už jen stačí vhodit obálku nebo obálky s hlasovacím lístkem před komisí do volební urny.

Výsledky budou v sobotu

A když se spletu?

Pokud jste ještě nehodili lístek do volební urny, nic se neděje. Můžete si od komise vyžádat novou sadu hlasovacích lístků. Nezapomeňte ale, že hlasování je tajné.

Co když nemohu ze zdravotních důvodů přijít do volební místnosti?

Můžete se obrátit dopředu na obecní úřad v místě trvalého pobytu. Můžete se nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů nebo si vyřídit voličský průkaz. Pokud jste doma ve svém volebním okrsku, může pak někdo z vašich příbuzných nebo známých ještě v den hlasování poprosit o pomoc okrskovou komisi přímo ve volební místnosti. Její členové k vám poté zdarma přijdou s přenosnou volební schránkou, kam můžete vhodit svůj hlas.

A když přijdu pozdě?

Volební místnosti se v prvním kole zavírají v sobotu 6. října ve 14.00. V případném druhém kole pak 13. října ve 14.00. Před ukončením hlasování ale komise umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Poté už ale nikdo hlasovat nemůže.

Kdy budou známy výsledky?

Jakmile se uzavřou volební místnosti, začnou komise hlasy sčítat. Celkové výsledky prvního kola senátních voleb budou známy ještě ten den večer. Výsledky případného druhého kola se očekávají o týden později odpoledne. Sledujte výsledky také na serveru iROZHLAS.cz.