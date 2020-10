Vyhrál ten, kdo víc mobilizoval voliče. Lidé z covidu nemají strach a chtějí se bavit, řekl Valenta

I když první kolo těsně vyhrál, spoluzakladatel koncernu Synot Ivo Valenta (za Soukromníky) senátorský mandát neobhájí. Ve druhém kole ho jasně porazil lidovec Josef Bazala. Podle Valenty to jen dokazuje silnou pozici KDU-ČSL na Uherskohradišťsku. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekl, že Bazalovi se podařilo získat hlasy ostatních kandidátů, které on sám neoslovil. Dehonestace na sociálních sítích mu podle jeho slov neublížila. Uherské Hradiště 9:07 11. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor a majitel sázkové společnosti Synot Ivo Valenta (za Stranu soukromníků) | Foto: Jan Handrejch, Právo | Zdroj: Profimedia

Co říkáte na výsledek ve volbách?

Byl jsem druhý, tak tím je řečeno vše. Vítězství v prvním kole mě potěšilo, čekal jsem, že to zopakuji. To se nepodařilo. KDU-ČSL má velmi silnou voličskou základnu a dokázali ji lépe zmobilizovat než já. Jožka Bazala je silný kandidát, byl silný kandidát, což jsem avizoval i před volbami, nepodceňoval jsem ho vůbec a Jožka to dal lépe. Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat svým voličům za první kolo, kde se mi podařilo vyhrát a bylo tam přes 11 000 voličů, kteří mě podpořili. Ve druhém kole to bylo jenom osm, takže mi tam bohužel hlasy chyběly.

Chtěl bych určitě popřát panu Bazalovi hodně úspěchů. Volali jsme si a deklarovali jsme, že boj mezi námi byl čestný, rovný, bez pomluv, bez útoků. Nabídl jsem mu samozřejmě i pomoc, radu, kdyby potřeboval, aby nás – Slovácko - v Senátu reprezentoval tak, aby to bylo ku prospěchu všech lidí ze Slovácka.

Proč myslíte, že jste ve druhém kole dostal méně hlasů než v prvním, kde jste pana Bazala těsně porazil?

Před šesti lety to bylo podobné, že jsem dostal méně hlasů než v prvním kole. Jak jsem řekl, voliči KDU-ČSL jsou disciplinovanější, přišli k volbám, dokonce (Bazala) dostal více hlasů a já je nedostal. To se někdy stává, lidé se tak rozhodli a jak jsem řekl, lidé nám dali vysvědčení. Jožka to dal, je lepší, tak proto je takový výsledek.

Může v tom nějakou roli hrát podpora od neúspěšných kandidátů, kteří vypadli v prvním kole? Vám vyjádřila podporu Jarmila Blažková (SPD), naopak vašeho soupeře podpořil například Antonín Seďa (ČSSD).

Myslím si, že ani ne. Myslím si, že nějaká ta internetová dehonestace, která nastala, možná některé voliče otrávila...

Miloš Vystrčil

@Vystrcil_Milos Ivo Valenta vstupem do senátorského klubu ODS před dvěma roky umožnil následně pro Jaroslava Kuberu vyjednat pozici předsedy Senátu.

Nyní by pro mě mohlo být výhodné hodit ho přes palubu, ale to není a nikdy nebyl můj styl. 29 786

Máte na mysli, jak vám vyjádřil podporu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)?

Myslím (Pavel) Novotný a spol., jak to tam rozehráli, ale já bych tomu nepřikládal nějakou váhu. Opravdu si myslím, že to tak je, já to tak beru. Musíme se dívat dál. Uvidím a poradím se s mým týmem, s rodinou, jak dál, jestli půjdu čelit dalším výzvám třeba v jiných volbách v dalších letech, nebo jestli politiku opustím, to ještě všechno uvidím. Určitě dám vědět.

Bez strachu z covidu

Uherskohradišťsko, kde jste kandidoval, patří mezi nejvíce zasažené části země koronavirem. Nemohlo to ovlivnit výsledek voleb?

Ne, ne, ne, protože lidi k volbám přišli. Jenom vyhrál ten, kdo víc mobilizoval voliče. Vezměte si, že i v menších obcích a dalších městech lidi přišli. Dohromady je to hodně hlasů, takže lidi z toho neměli obavu a šli. Myslím, že lidi se chtějí nadále bavit, nechtějí zůstat zavření doma a i volby ukázaly, že tomu tak je.

Říkal jste, že volby vyhrál ten, kdo víc zmobilizoval voliče, ale zároveň tvrdíte, že k vaší porážce nepřispěla podpora od neúspěšných kandidátů, ani od předsedy Senátu Vystrčila. Jak jste tedy měl jinak zmobilizovat voliče, abyste vyhrál? Kde se stala ta chyba?

Myslím si, že tady byli tři velmi silní kandidáti. To byl Petr Sládek (za ODS), Jožka Bazala a já. A to se ukázalo i v tom, kolik kdo získal v prvním kole hlasů. A bohužel lidé, kteří dali panu Sládkovi hlas, tak mně ho nedali. Někteří ho asi dali panu Bazalovi a to se mu asi podařilo lépe. Asi jsem neoslovil voličstvo, které to dalo panu Sládkovi. Takže tam si myslím, že je trochu i další aspekt toho, proč jsem neuspěl ve druhém kole.

Váš hlas umožnil panu Jaroslavu Kuberovi stát se předsedou Senátu. Pomohlo to i současnému předsedovi. Myslíte si, že i po volbách zůstane Miloš Vystrčil šéfem Senátu?

Těžko říct. Samozřejmě Jarda Kubera byl můj kamarád, takže jsem pomohl hlavně Jardovi Kuberovi. Co se týká pana Vystrčila, to je velká osobnost, který si vybojoval pozici sám za sebe, k tomu si myslím, že jsem já moc nepřispěl. Určitě díky jemu a ostatním za silnou a velkou podporu a za odvahu mě podpořit, protože jak jsem řekl, i někteří členové ODS byli proti podpoře pana Vystrčila.

Pavel Novotný

@PavelNovotnak Rád bych vyjádřil podporu lidovci Josefu Bazalovi v boji s kujonem @Ivo Valenta. Sponzora @Trikolóra může volit jen duševní mrzák. Ivoše jako takového jen hlupák. Nevěřím mu ani dobrý den i bez Trikolory. Je mi fuk, že jej podpořil @Miloš Vystrčil a dává nám peníze. Zloun! 37 616

A myslíte si, že zůstane předsedou Senátu?

Myslím si, že je to natolik silná osobnost a ukázal to během toho půl roku, že si myslím, že bude nadále předsedou. Bude záležet a nemám ty počty, kolik má STAN kandidátů a kolik získala ODS. Myslím, že získali deset mandátů a ODS pět. Ale bude záležet na kompletních počtech, které nemám. Kdyby rozdíl byl velký, tak si myslím, že politicky STAN bude uvažovat o tom, že tam někoho dá, ale myslím si, že pan Vystrčil je člověk, který vyhovuje názorově i STANu a tak bych mu přál, aby zůstal nadále předsedou Senátu, protože si to zaslouží.