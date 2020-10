Žantovský: Ve druhém kole zvítězil covid. Vztah s developerem byl zjevně cíleně použit proti mně

Před týdnem získal Michael Žantovský (za TOP 09) nejvíc hlasů v prvním kole senátních voleb. Senátorem za Prahu 5 se ale nestane, protože ve druhém kole ho jasně porazil Václav Láska (SEN 21). Podle ředitele Knihovny Václava Havla může za jeho prohrou být zhoršená koronavirová situace. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekl, že přišlo volit méně lidí ve věkových skupinách, které podporovaly jeho kandidaturu. Praha 6:50 11. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Žantovský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co říkáte na váš výsledek ve volbách?

Samozřejmě je to pro mě zklamání, ale odcházím s dobrým pocitem. Snažil jsem se voličům nabídnout příběh osobní zodpovědnosti a realistický uvěřitelný program. Celou kampaň jsem ani jednou necitoval Václava Havla, dneska jsem ho poprvé a naposled odcitoval, že naděje není jistota, že něco dobře dopadne, ale přesvědčení, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Zatelefonoval jsem svému soupeři a poblahopřál mu. Doufám, že bude svůj mandát vykonávat ku prospěchu občanů celého obvodu. Musel jsem vyjádřit díky všem svým podporovatelům a stranám, které mě podporovaly, a samozřejmě voličům, kteří přišli navzdory situaci.

Po prvním kole jsem řekl, že ve volbách zvítězili voliči, protože v mém obvodě byla účast skoro 39 procent. Ve druhém kole zdá se trochu zvítězil covid, účast byla o třetinu nižší, a i když to budeme teprve analyzovat, tak to vypadá, že to bylo spíš ve věkových skupinách, které podporovaly moji kandidaturu.

Takže podle vás je důvodem vašeho neúspěchu nižší účast? V Praze 5 byla totiž vysoko nad republikovým průměrem, pohybovala se kolem 25 procent.

Účast v Praze je vždycky o dost vyšší. Nechci říct, co bylo příčinou toho výsledku, protože data musíme nejprve analyzovat a podívat se, ve kterých částech obvodu jsme uspěli, ve kterých věkových skupinách jsme uspěli a s jakými tématy jsme uspěli.

Jedním z témat, které hodně řešili obyvatelé Prahy 5 na sociálních sítích, byl váš vztah - i vašeho soupeře Lásky - k developerům a obecně k výstavbě. Jste přímo spojený s Luďkem Sekyrou a jeho společností Sekyra Group, účastnil jste se i položení základního kamene jeho projektu Smíchov City, což vám někteří voliči dost vyčítali. Nemyslíte si, že to byla jedna z věcí, která rozhodla o vaší porážce?

Nejsem spojený se Sekyra Group a nikdy jsem se Sekyra Group spojený nebyl. Dostal jsem od pana Sekyry jako fyzické osoby dar do své volební kampaně, jsem ve správní radě Sekyra Foundation, což je dobročinná organizace, která se nezabývá developmentem nebo stavěním, ale vzdělávacími projekty a projekty občanské společnosti. Moje přítomnost na zahájení toho projektu Sekyra City je něco, za co se v žádném případě nestydím, protože se toho zúčastnil první náměstek primátora hlavního města Prahy (Petr Hlaváček ze Spojených sil pro Prahu – pozn. red.), starostka obvodu Prahy 5 (Renáta Zajíčková z ODS – pozn. red.), poslanec Karel Schwarzenberg, jehož rodině ty pozemky kdysi patřily, ředitel Institutu pro rozvoj a plánování (Ondřej Boháč – pozn. red.) a celá řada dalších hostů. To není, jako kdyby se chystal za zády občanů nebo voličů nějaký strašlivý developerský projekt.

Ale na sociálních sítích se to proti mně použilo. Použilo se to způsobem, který byl zjevně cílený a organizovaný. Nevím kým. Nehodlám ale teď plakat nad rozlitým mlékem a někoho obviňovat. To je prostě politika a k tomu v kampani došlo.

Nepřispěl k vaší porážce i prezident Miloš Zeman, který řekl, že sice nepůjde volit, ale že pro něj jste o něco přijatelnější než pan Láska? Nedal vám tím „polibek smrti“, o kterém mluvil?

Nevím, jestli mně tím chtěl ublížit nebo uškodit. Říkal jsem opakovaně, že jsem jeho hlas neočekával a že jsem s tím smířený. Jestli to pomohlo panu Láskovi, nebo ne, to ať posoudí analytici.

Co říkáte na Zemanovo rozhodnutí neúčastnit se voleb ve druhém kole?

Je to jeho ústavní právo, jako je to ústavní právo každého občana. Pravda, při jiných příležitostech vybízel občany, aby šli volit jako projev své občanské zodpovědnosti. Myslím si, že to je šťastnější postoj, ale vzhledem k situaci celkové i zdravotní a jeho věku a zdravotnímu stavu nejsem schopen ho napadat kvůli tomu, že nepřišel ke druhému kolu voleb.

Co plánujete do budoucna?

Mám bohužel – nebo bohudík – plánů do budoucna víc, než asi ještě v životě stačím. Po celou dobu kampaně jsem se snažil naplno přispívat k práci Knihovny Václava Havla, kterou řídím. Mám celou řadu literárních projektů, mám celu řadu projektů veřejné činnosti, přednášení a tak dále. To je jedna věc, která mě možná s tím výsledkem smiřuje lépe, než by to bylo za jiných okolností. Opravdu nemám strach, že bych neměl co dělat.