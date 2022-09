ONLINE: Senátní volby začaly. Lidé vybírají 24 zákonodárců, hlasovací lístky dostanou na místě

Volební místnosti se po týdnu znovu otvírají. Lidé v Česku vybírají v pátek a v sobotu celkem 24 senátorů, tři kandidáti uspěli již v prvním kole. Vládní koalice si bez ohledu na výsledek voleb udrží v horní komoře většinu. Opoziční ANO má šanci na to, aby mělo poprvé v Senátu vlastní stranický klub. Potřebuje k tomu pět senátorů. Dění sledujeme minutu po minutě v online reportáži. Sledujeme online Praha 14:00 30. 9. 2022 (Aktualizováno: 14:12 30. 9. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Druhé kolo senátních voleb začalo (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V prvním kole minulý týden uspěli Petr Fiala (KDU-ČSL) na Orlickoústecku, Ladislav Václavec (ANO) na Bruntálsku a Jiří Růžička (za TOP 09) v Praze 6.

Volíte senátora? Poslechněte si, co říkají kandidáti v duelech Českého rozhlasu Číst článek

Sledovaný souboj o senátní křeslo se vede v obvodu Jihlava, kde proti sobě stojí stávající předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS a kandidátka ANO Jana Nagyová, obžalovaná spolu se šéfem hnutí Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo.

Volit může zhruba 2,5 milionu voličů. V prvním kole přišly hlasovat více než dvě pětiny z nich, ve druhém kole bývá účast nižší. Hlasuje se jako před týdnem v pátek od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00.

Hlasovací lístky by nyní lidé hledali v poštovních schránkách marně, dostanou je až ve volebních místnostech.

A nesmí zapomenout na doklad – občanský průkaz nebo pas, aby komise mohla ověřit totožnost voliče. Výsledky by podle zkušeností z předchozích voleb mohly být známy do sobotních 17.00, tedy do tří hodin po uzavření volebních místností.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Do finále se probojovalo 17 kandidátů opozičního hnutí ANO, z nichž ovšem jen šest úvodní rozstřel vyhrálo. ANO obhajuje vítězství ve třech senátních obvodech, ve kterých se letos volí.

ODS má sice jen devět finalistů, osm z nich ale úvodní kolo vyhrálo a obhajuje čtyři mandáty. KDU-ČSL má šanci obhájit šest křesel, jen tři lidovci ale postoupili do finále z prvního místa. TOP 09, která obhajuje jedno křeslo, má šanci přidat tři mandáty. Klub Starostů má ve hře také tři kandidáty.

Volby do Senátu v Jihlavě: debata Miloše Vystrčila (ODS) a Jany Nagyové (ANO) Číst článek

ČSSD má šanci zopakovat alespoň jedno ze dvou vítězství z voleb v roce 2016. Pirátští kandidáti se letos do finále neprobojovali, na rozdíl od adeptky SPD Evy Chromcové, což je pro toto hnutí historický úspěch.

Klub ODS a TOP 09 s minimálně 22 jistými senátory zůstane i po volbách nejpočetnější frakcí s právem opět nominovat předsedu horní komory.

Klub Starostů a nezávislých má v současné podobě jistých 19 členů, lidovci šest, klub Pirátů a hnutí Senátor 21 pět a díky kandidátům hnutí může zůstat sedmičlenný.

Z frakce ProRegion, kterou tvoří ANO a ČSSD, by bez posil zůstali čtyři senátoři, bez klubové příslušnosti by zatím zůstal jen Pavel Fischer (nezávislí).