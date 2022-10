5 klíčových okamžiků druhého kola voleb do Senátu: poražené ANO, souboj v Jihlavě i obhajoba vedení

Druhé kolo senátních voleb ve 24 obvodech České republiky přineslo několik zajímavých momentů.

Andrej Babiš (ANO), který prezentoval hlasování jako referendum o vládě, narazil na voliče koalice Spolu.

Vedení Senátu v čele s Milošem Vystrčilem (ODS) své posty - až na jednu výjimku – obhájilo.

Souboj v Jihlavě zase přilákal nezvykle velké množství voličů, kteří neumožnili usadit se do senátorského křesla Janě Nagyové (ANO).

Server iROZHLAS.cz přináší klíčové okamžiky a to nejdůležitější z finále voleb do Senátu v roce 2022.

SPD ve druhém kole

V Karlových Varech se poprvé v historii do druhého kola senátních voleb probojovala kandidátka za hnutí SPD, zdravotnice Eva Chromcová. V oblasti s nejnižší volební účastí (10,51 procenta) prohrála o více než polovinu hlasů. Serveru iROZHLAS.cz sdělila, že za SPD kandidovala, protože se jí líbí jejich program a vnímá, že SPD je stranou „pro lidi a chce pomoci lidem“.

Chromcová přičítala postup do druhého kola i faktu, že se zástupci stran a hnutí, které sází na voliče současných vládních stran, nedokázali domluvit. „Myslím, že zaprvé to byla nálada ve společnosti, že lidi celkově nejsou spokojeni s politickou situací, a za druhé to bylo tím, že pánové (Jan) Horník (STAN) a (Petr) Kulhánek (hejtman Karlovarského kraje za KOA) se bohužel nedovedli dohodnout a ty hlasy se tam roztříštily. Byli tam tři kandidáti poměrně těsně,“ vysvětlovala.

S ziskem místa v Senátu kandidátka SPD podle svých slov nepočítala. „Myslím, že se to dalo předpokládat, ANO má silnou voličskou základnu,“ uvedla.

Jak obstálo vedení Senátu?

Svůj mandát obhajovali hned čtyři členové z pětimístného vedení Senátu – předseda Miloš Vystrčil (ODS) a místopředsedové Jiří Růžička (za STAN + Spolu), Jiří Oberfalzer (ODS) a Jan Horník (STAN).

Jediným neúspěšným kandidátem se stal poslední jmenovaný Jan Horník, který po 18 letech v horní komoře vypadl na Karlovarsku již v prvním kole. Naopak místopředseda Senátu Jiří Růžička postoupil již z prvního kola, když na Praze 6 získal těsnou nadpoloviční většinu.

Jiří Oberfalzer zase porazil v Berouně Janise Sidovského (SEN 21), když ho podpořilo o více než dva tisíce voličů. Ostře sledovaný souboj proběhl i v Jihlavě, kde Miloš Vystrčil porazil Babišovu favoritku Janu Nagyovou.

Volební účast Nejnižší volební účast byla v Karlových voleb kde volilo pohých 10,51 procent voličů.

Naopak nejvyšší volební účast 38,74 % byla v Jihlavě

Celková volební účast byla 19,4%.

Vystrčil vs. Nagyová

Zřejmě nejsledovanější bitva o senátorské křeslo se odehrála v obvodě Jihlava, kde na sebe ve druhém kole narazili současný šéf Senátu Miloš Vystrčil a Jana Nagyová.

Ta společně s předsedou hnutí ANO čelí obžalobě za možný dotační podvod na Farmě Čapí hnízdo. Kandidátka ANO již po prvním kole ve vysílání České televize uvedla, že první, co by v Senátu udělala, je podání žádosti o senátorskou imunitu. Pokud by se ve druhém kole stala členkou horní komory, soud o Čapím hnízdě by se musel zastavit do doby, než by její kolegové v Senátu rozhodli o jejím možném vydání.

Poté podle Seznam Zpráv své vyjádření korigovala. Tvrdila, že šlo o přeřeknutí a v případě zvolení by požádala Senát o vydání.

Vystrčil Nagyovou nakonec porazil o téměř osm tisíc hlasů. Oba uchazeči o místo v Senátu po volbách řekli, že se stali oběťmi štvavé kampaně. „Přicházeli lidi, které jsme neznali, nevěděli jsme, že nás taky podpoří, protože kampaň, kterou proti nám rozjel Andrej Babiš společně s dalšími stínovými ministry společně s nekonečným množstvím peněz a lidí, které měl k dispozici a rozdáváním všeho možného a marketingem, který se neštítil téměř ničeho, je začal štvát,“ komentoval svou výhru Vystrčil ve vysílání Radiožurnálu.

Nagyová nařkla vládní koalici ze šíření lží. „Pro nás je to obrovský úspěch s tím, že jsme čelili neuvěřitelné mediální masáži i ze strany funkcionářů a zástupců koalice, kteří šířili opravdu nepravdivé a lživé informace o mé osobě,“ popisovala v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

‚Referendum o vládě‘ aneb Neúspěch ANO

Andrej Babiš prezentoval letošní komunální a senátní volby jako referendum o stávající vládě. V senátních volbách se však opozičnímu hnutí nedařilo. Hned v první kole získalo senátora Ladislava Václavce, který se pyšní důvěrou od téměř 60 % hlasujících na Bruntálsku, a dalších 17 kandidátů postoupilo do kola druhého.

V něm však voliči podpořili pouze dva uchazeče ANO o Senát – Zdeňka Matuška a Věru Procházkovou. Byl to navíc právě jediný z hnutí ANO Matušek, kterému se podařilo ve druhém kole porazit kandidáta koalice Spolu. Zbylých 15 postupujících do druhého kola důvěru voličů nezískalo.

Šéf hnutí ANO uznal porážku. „Měli jsme 18 kandidátů, výsledek je pro nás zklamáním v tom, že naši kandidáti prohráli. Sedm prohrálo těsně,“ komentoval výsledky Babiš. „Je pravda, že senátní volby ve druhém kole vyhrála koalice Spolu, ale to nemění nic na tom, že komunální volby vyhrálo ANO,“ dodal.

Voličský zájem v Jihlavě

V Jihlavě byla ve druhém kole volební účast 38,74 %, tedy téměř dvojnásobná proti ostatním oblastem. O senátorské křeslo se tam utkala obžalovaná členka ANO Nagyová a předseda Senátu Vystrčil.

Podle politiložky Vladimíry Dvořákové přispěla k vysoké volební účasti polarizovaná situace. „Lidé tedy buďto chtějí hlasovat proti vládě, nebo chtějí tu vládu podpořit nebo respektive hlasovat proti ANO. Takže tam se zvyšuje účast. Logika dvoukolového systému má vést k tomu, že se prosadí spíše přijatelnější kandidát pro všechny než někdo, kdo je polarizující," řekla Dvořáková ve vysílání Radiožurnálu.