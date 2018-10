‚Fenomén Čunek‘ míří do Senátu už po prvním kole, bodují i Kubera a Drahoš

V samostatném Česku se to stalo jen desetkrát, letos se to však povedlo i lidoveckému hejtmanovi Jiřímu Čunkovi. Ten má totiž mandát v horní komoře jistý už po prvním kole, na Vsetínsku získal v senátních volbách přes 51 procent a křeslo tak obhájil. Výrazný úspěch zaznamenal i Jaroslav Kubera z ODS, bodují zatím i někdejší prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Pavel Fischer a Marek Hilšer. Praha 21:51 6. 10. 2018 (Aktualizováno: 22:38 6. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Jiří Čunek z KDU-ČSL slavil 6. října 2018 ve volebním štábu ve Zlíně výsledek prvního kola senátních voleb. Obhájil senátorské křeslo v obvodě Vsetín. | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Fenomén Čunek. Tak někteří komentáři popisují úspěch Jiřího Čunka, který křeslo v Senátu získal už v prvním kole. „Ve svém regionu je brán jako skutečně výrazná osobnost, úspěšný manažer a jeho lidé mu rozumějí,“ uvedl pro Českou televizi třeba politolog Daniel Kunštát.

Sedm a pět procent. Paroubek ani Rath senátory nebudou. Exhejtmana těší, že dopadl líp než ČSSD Číst článek

Sám Čunek, který byl do Senátu zvolen už potřetí, svůj výsledek komentoval následovně: „Myslím, že jsem byl zvolen (v prvním kole – pozn. red.) i minule, tehdy byly zároveň volby do krajů a byly téměř stejné obálky a bylo skoro 9 procent neplatných hlasů. Teď jsem očekával, že bych ten úspěch mohl mít, ale úplně jsem v to nevěřil.“

Čunek ve volbách v roce 2012 získal 47 procent hlasů. Na první pokus získat mandát v horní komoře se povedlo naposled loni senátorce Aleně Dernerové (za SD–SN). Čunek současně kandidoval z posledního místa i do vsetínského zastupitelstva, lidovce zde zatím získali pět křesel.

Kubera, Drahoš či Hilšer

V senátních volbách zabodoval také dlouholetý senátor a primátor Teplic Jaroslav Kubera z ODS, který získal přes 41 procent. S Kuberou, který současně obhajuje mandát i v teplickém zastupitelstvu, se do druhého kola probojoval také ředitel tamního gymnázia Zdeněk Bergman (Senátor 21). Ten získal v prvním kole 21 procent hlasů.

Úspěšný je v prvním kole zatím také někdejší prezidentský kandidát Jiří Drahoš (za STAN), který by se na Praze 4 mohl za týden utkat s obhajující senátorkou Evou Sykovou. Ta byla původně byla do Senátu zvolena za ČSSD, letos však kandiduje za ANO. O tom, kdo v letošních volbách „převlékl kabát“, informoval server iROZHLAS.cz podrobně už dříve.

Do finálního duelu by mohli postoupit i další letošní uchazeči o post hlavy státu. Na Praze 12 je to bývalý diplomat Pavel Fischer (nezávislý), který zatím získal bezmála 45 procent hlasů. Spolu s ním by mohla postoupit kandidátka Pirátů Eva Tylová. Podobný počet hlasů na Praze 2 zatím má i Marek Hilšer, v duelu by ho mohl doplnit obhajující senátor Pirátů Libor Michálek.

Z někdejších prezidentských kandidátů naopak na Chrudimsku neuspěl Jiří Hynek (Realisté) a v Praze 8 Petr Hannig (Rozumní). Na Chrudimsku do druhého kola postoupil kandidát ODS Jan Tecl a lidovecký exministr Daniel Herman, na Praze 8 by to mohl být exnáměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht (za Piráti) a lékař Pavel Dungl (za TOP 09).

Bělobrádek i Bek v druhém kole

V Náchodě do druhého kola postupují s téměř vyrovnaným výsledkem šéf lidovců Pavel Bělobrádek a policejní exprezident Martin Červíček (za ODS). V Brně zas s výrazným náskokem uspěl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek (za STAN), v duelu by ho mohl doplnit kandidát ANO Jaromír Ostrý.

Podrobné výsledky v jednotlivých senátních obvodech můžete sledovat v naší speciální volební aplikaci.

V prvním kole výrazně uspěl také jihočeský hudebník Ladislav Faktor (nezávislý), bojovat o křeslo bude v druhém kole obhajující senátor Jiří Šesták (za STAN). Dopočítáno je už v Domažlicích – s téměř totožným výsledkem se v druhém kole utkají bývalý poslanec Vladislav Vilímec z ODS a obhajující senátor Jan Látka z ČSSD.

