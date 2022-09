Volby do Senátu v Praze 10: Jan Pirk (BEZPP za TOP 09) vs. Renata Chmelová (BEZPP za STAN)

O pozici senátora ve volebním obvodu č. 22, tedy na Praze 10, se v druhém kole utkají dva kandidáti, stávající senátorka Renata Chmelová (v prvním kole získala 24,35 % hlasů) a kardiochirurg Jan Pirk (získal 44,77 %). Své plány pro tuto městskou část představují v předvolebním senátorském duelu. Praha 21:49 29. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Pirk (BEZPP za TOP 09) vs. Renata Chmelová (BEZPP za STAN) | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Děkuji všem voličům za dosavadní podporu, je zatím největší, kterou jsem kdy ve volbách na Praze 10 získala,“ uvádí senátorka Renata Chmelová, nestraník navržený hnutím STAN, koalicí Vlasta, Liberálně ekologickou stranou, Stranou zelených a SEN21, také bývalá starostka Prahy 10.

Politička připomíná, že na Praze 10 žije a 14 let se podílí na jejím veřejném životě. „Věřím, že občané ocení, co pro tuto městskou část roky dělám. Zasadila jsem se o zmizení autovraků z ulic, pomohla jsem stovkám lidí s nefunkčními úřady, má kancelář funguje jako poradna pro každého, za těch šest let jsem se potkala s 1350 občany.“

Praha 10: Jan Pirk (BEZPP za TOP 09) vs. Renata Chmelová (BEZPP za STAN). Poslechněte si senátní duel volebního obvodu č. 22

Kardiochirurg Jan Pirk, nestraník za koalici SPOLU, KDU-ČSL, ODS a TOP 09, sice v prvním kole získal významnou převahu hlasů, tu ale nepovažuje za výhodu pro druhé kolo. „Tady začínáme znova a od nuly.“

Senátor a sepětí s regionem

„Jsem s Prahou 10 také spjatý, i když jsem tam nikdy nebydlel,“ ujišťuje lékař. „Vyrůstal jsem tam, hrál desítky let pozemní hokej za pražskou Slavii, zařídil jsem přístup zdarma na vybraná fotbalová utkání na Slavii pro seniory starší 63 let. Jsem také úzce spjat s Vinohradskou nemocnicí, kde jsem před lety založil cévní chirurgii a později kardiochirurgii, kde dodnes pracují moji žáci.“

„Já mířím právě na místní instituce a na funkci, kterou neplní místní zastupitelstvo.“ Renata Chmelová

Podle Pirka je funkce senátora plošná, kromě pomoci v místním obvodu. „A mám už některé věci, které bych chtěl, pokud budu zvolen, na Praze 10 vylepšit.“ Chmelová souhlasí, že v Senátu se utváří pravidla pro fungování státu. „Ale sepětí s regionem je důležité, protože senátor otevírá dveře různých institucí, neodmítne ho ministr a je možnost regionální problém řešit na celostátní úrovni.“

„Senátor má být nápomocen a účastnit se práce na místním zastupitelstvu,“ tvrdí Pirk. „Proto si ho také lidé volí, ale když zastupitelstvo narazí na něco, co nemůže zdolat, tak má být ihned ku pomoci a řešit celostátní problémy, které se také týkají jeho obvodu.“

Potřebu úzké spolupráce senátora se zastupitelstvem Chmelová zpochybňuje. „Já mířím právě na místní instituce a na funkci, kterou neplní místní zastupitelstvo. Konkrétním příkladem mohou být úřady práce, které po celé Praze špatně fungují, protože mají spoustu systémových problémů.“

Nefunkční zdravotnické služby?

„Řada problémů je například ve zdravotnictví a nejen v regionu Prahy 10.“ Jan Pirk

„Řada problémů je například ve zdravotnictví a nejen v regionu Prahy 10,“ upozorňuje Pirk. „Pokud budu zvolen, budu usilovat o rekonstrukci Malešické polikliniky a zavedení pohotovostní služby, aby občané celé městské části nemuseli jezdit do Vinohradské nemocnice, kde čekají dlouhé hodiny v přetížených odděleních.“

To ale senátorka odmítá. „Praha 10 je jeden z největších poskytovatelů sociálních služeb, které na ty zdravotní služby navazují. Nevím, kde pan profesor získal pocit, že zdravotní služby nefungují.“

Lékař také považuje koronavirovou epidemii za ukončenou kapitolu. „Teď máme mnohem větší problémy, které díky této epidemii vznikly, a musíme řešit je. Příkladů je celá řada: zhoubné nádory, srdečně-cévní onemocnění, ale i ortopedické vady. Musíme se soustředit na mnohem důležitější zdravotnické problémy než ten, který je už za námi,“ věří Jan Pirk.

„Pro mě koronavirová pandemie rozhodně ukončena není. Potkávám se s desítkami lidí, kteří se obávají podzimní vlny. Všem bych doporučila, aby se poradili se svým lékařem, jestli mají absolvovat další očkování. Stát musí být na další vlnu pandemie připraven včetně systémových opatření pro obce, ale i neziskovky, které dokázaly v krizi pomoci,“ shrnuje Renata Chmelová.

Poslechněte si celou debatu v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.

