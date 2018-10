Boj o Senát na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku: Poslechněte si duel Hermana s Teclem

Senátní duely přehledně

Radiožurnál i Český rozhlas Plus nabídnou v týdnu od 8. do 12. října senátní duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola. Na Plusu duel uslyšíte v 9:30 v čase Pro a proti, na Radiožurnálu v 17:00 v čase Dvaceti minut Radiožurnálu.

8. 10. 9:30 Plus - Praha 8, Lukáš Wagenknecht (nestraník za Piráty) a Pavel Dungl (kandidát TOP 09 a STAN)

8: 10. 17:00 Radiožurnál - Praha 2, Marek Hilšer (MHS) a Libor Michálek (nestraník za Piráty)



9. 10. 9:30 Plus - Mladá Boleslav, Jiří Müller (ANO) a Raduan Nwelati (ODS)

9. 10. 17:00 Radiožurnál - Praha 12, Pavel Fischer (nestraník za NK) a Eva Tylová (nestraník za Piráty)



10. 10. 9:30 Plus - Chrudim, Jan Tecl (ODS, STAN a STO) a Daniel Herman (KDU-ČSL)

10. 10. 17:00 Radiožurnál - Náchod, Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Martin Červíček (ODS)



11. 10. 9:30 Plus - Třebíč, Hana Žáková (nestraník za STAN) a Miroslav Michálek (nestraník za ANO)

11. 10. 17:00 Radiožurnál - Ostrava, Leopold Sulovský (Ostravak) a Ivo Gondek (nestraník za ANO)

12. 10. 9:30 Plus - Prostějov, Božena Sekaniková (ČSSD) a Jitka Chalánková (nestraník za NK)