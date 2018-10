Boj o Senát v Ostravě: Sulovský a Gondek probrali podnikání i EET

Na vítězství v prvním kole senátních voleb v regionu Ostrava stačilo Leopoldu Sulovskému za hnutí Ostravak něco málo přes šest tisíc hlasů. Ve druhém kole se proti němu postaví majitel cukrárny Ivo Gondek za hnutí ANO. Jak chtějí oba kandidáti hájit zájmy ostravského regionu v Senátu? Senátní duel Ostrava 19:04 11. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivo Gondek a Leopold Sulovský | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

„Vždycky jsem pracoval jen pro někoho, nikdy jsem nezkusil pracovat pro všechny. Beru to tak, že to je takové završení celoživotní práce,“ vysvětluje ve vysílání Radiožurnálu důvody své kandidatury do Senátu Ivo Gondek.

K tématům, kterým by se chtěl věnovat, pokud se dostane do Senátu, patří životní prostředí v Ostravě, hospodaření s vodou, ale také oblast podnikání – aby bylo více dostupné všem lidem.

Lubomíra Sulovského zajímá především to, aby Ostrava byla co nejlepším místem pro život. „Započatým tématům se chci nadále věnovat,“ říká s tím, že v Senátu se mu už podařilo otevřít témata jako liberalizace očkování dětí, využitelnost obnovitelných zdrojů nebo financování sportu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V senátním duelu se Leopold Sulovský (hnutí Ostravak) a Ivo Gondek (kandiduje za hnutí ANO). Kdo se stane senátorem pro volební obvod Ostrava?

Ivo Gondek jako podnikatel hodnotí EET pozitivně – velmi dobře podle něj srovnalo situaci na trhu s konkurencí. „Mohlo by to být možná řekněme trochu jednodušší v případě velmi malých podnikání,“ dodává.

A jak by jako cukrář přirovnal dosavadní život v Ostravě k nějaké chuti? „Já bych řekl, že hořkosladká chuť,“ srovnává.

Lubomír Sulovský vidí Ostravu jako přímé pracovité lidi s velkým srdce, kteří mají rádi pořádek a nejsou závistiví. „Ostravu mám velice rád,“ uzavírá.