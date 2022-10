SENÁTNÍ VOLBY: Šéf Senátu Vystrčil obhájil v Jihlavě svůj post. Nagyovou porazil o více než 20 procent

Jeden z nejsledovanějších senátních duelů ve druhém kole voleb se odehrál v Jihlavě. Proti sobě stáli obhajující předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a obžalovaná v kauze Čapí hnízdo Jana Nagyová (ANO). Podle propočtů serveru iROZHLAS.cz Miloš Vystrčil svůj post obhájil s náskokem přes 20 procent hlasů. Potvrdil se také zvýšený zájem voličů v obvodu o druhé kolo. Sledujeme online Jihlava 14:24 1. 10. 2022 (Aktualizováno: 15:05 1. 10. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Od první chvíle vede v Jihlavě obhajující předseda Senátu a člen ODS Miloš Vystrčil, kandidátka ANO Jana Nagyová na něj ztrácí přes 20 procent hlasů. Sečteny jsou tři čtvrtiny okrsků. Rozdíl mezi oběma uchazeči o senátorské křeslo je přes 5 tisíc hlasů.

Zatím se také potvrzují odhady volebních komisí, že voliči v Jihlavě měli o druhé kolo senátních voleb zvýšený zájem. Podle předběžných výsledků využilo práva volit přes 38 % lidí.

Obžalovaná Nagyová dříve ve vysílání České televize uvedla, že první, co by v Senátu udělala, je podání žádosti o senátorskou imunitu. O tu se však nežádá, senátor ji získává automaticky. Pokud by se opravdu ve druhém kole stala členkou horní komory, soud o Čapím hnízdě by se musel zastavit do doby, než by její kolegové v Senátu rozhodli o jejím možném vydání.

„Musím říct, že jsem z toho (postupu do druhého kola) nadšená, vnímám to jako ohromnou podporu lidí,“ řekla Nagyová.

Poté podle Seznam Zpráv své vyjádření korigovala. Tvrdila, že šlo o přeřek a v případě zvolení by požádala Senát o vydání.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Jako lživou a brutální označil kampaň současný předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Zejména nyní cítím obrovskou vděčnost za to, že i po té lživé, velmi brutální a neslušné kampani mě v takové míře voliči podpořili. Velmi si toho vážím a chtěl bych poprosit, aby přišli volit i v druhém kole, do kterého zřejmě oba dva (také Jana Nagyová z hnutí ANO – pozn. red.) postoupíme. Jsem vlastně hrdý na to, že přestože jsem v posledních dvou týdnech o sobě četl zejména lži, lidé vzali v úvahu to, co tady skutečně dělám a jak tady pracuji,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu.

V roce 2016 zvítězil v obvodu Vystrčil, ve 2. kole získal 53,37 procenta hlasů. Druhý skončil Michal Stehlík (za KDU-ČSL).

Vystrčil je senátorem od roku 2010, letos kandiduje pod hlavičkou koalice Spolu s podporou Starostů pro občany. Druhá postupující Nagyová, dříve Mayerová, je s šéfem ANO Andrejem Babišem obžalovaná v kauze dotace na stavbu Čapího hnízda.