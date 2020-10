Souboj provázený jednostrannými slovními útoky. Na Praze 1 zvítězila dosavadní poslankyně Němcová

Senátorkou se ve volebním obvodu Praha 1 stala Miroslava Němcová (ODS), která prozatím získala 63,93 procent hlasů. Porazila někdejšího rektora Univerzity Karlovy a profesora Václava Hampla (KDU-ČSL), který obhajoval senátorské křeslo. Jejich souboj provázely slovní potyčky. Bývalý rektor řekl o Němcové, že si vytvořila „aureolu svaté ženy“ a že skrývá „někdy až xenofobní“ politiku občanských demokratů. Praha 16:17 10. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně Miroslava Němcová (ODS) a pedagog Václav Hampl (za KDU-ČSL) | Zdroj: Profimedia/koláž iROZHLAS.cz

„Chtěla bych poděkovat těm, kteří přišli k volbám v obvodu 27. Velmi si vážím všech hlasů, které jsem získala v prvním i druhém kole,“ okomentovala v sobotu Němcová své vítězství během tiskové konference občanských demokratů. „Jsem v unikátní pozici, kdy jak mi napsali přátelé, tak jsem vstávala jako poslankyně a jdu spát jako senátorka. Je náhradník, který za mě příjde, bude to primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal,“ popsala.

Dosavadní poslankyně Němcová se i v prvním kole voleb dlouho pohybovala těsně pod padesátiprocentní hranicí. Nakonec získala v prvním kole 48,56 procent a musela se tak s Hamplem, který dostal 20,49 procenta, utkat znovu. Bývalý rektor před týdnem nebyl z výsledku překvapený, nicméně podotknul, že rozdíl čekal „trošku menší“.

Poté Hampl začal na političku slovně útočit. „Paní Němcové se zřejmě daří budovat image politické superikony, aniž by formulovala nějaké programové priority. Tedy kromě ochrany ústavnosti a demokracie, což ale máme de facto všichni společné. To, že byla dvacet let nablízku všemu dění v ODS – zdá se –, také nehraje roli,“ řekl například Pražskému deníku. Vadilo mu také, že se Němcová příliš neúčastnila předvolebních debat a mítinků.

Dosavadní poslankyně, která o svůj post nyní přijde, reagovala na urážky otevřeným dopisem, ve kterém Hampla žádala o „férovou a slušnou politickou soutěž“.

Urážlivé billboardy?

Bývalý rektor vedl poměrně ofenzivní kampaň už před prvním kolem, kdy se v Praze objevily „jeho“ billboardy se sloganem „Vysoká škola života nestačí“. Někteří kritici v něm viděli útok na Němcovou, která akademický titul nemá. Podle Hampla měl plakát odkazovat na potřebu kvalitního vzdělávání.

Již dříve Němcová řekla, v Senátu by pro ni byla nejdůležitějším úkolem obrana ústavního pořádku, demokratických hodnot a svobody. „Zároveň jsou oblasti, kterým jsem se věnovala i ve sněmovně - kultura, média, oblast drobných živnostníků a podnikatelů a jejich podpory, protože ti to mají teď také velmi těžké,“ uvedla.