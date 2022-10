Bývalý pardubický primátor Charvát: Stál jsem proti velkému soupeři. Chci vyjednávat na magistrátu

Dlouholetý pardubický primátor Martin Charvát (ANO) neuspěl ve druhém kole senátních voleb. Porazila ho obhajující senátorka Miluše Horská (za KDU-ČSL), která získala o tři tisíce hlasů více. Charvát se tak vrací na magistrát. Vyloučil však, že by usiloval opět o funkci primátora. „Garantoval jsem od začátku, že mám svého lídra, jako dvojka jsem chtěl být v radě,“ řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Pardubice 18:24 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý primátor Pardubic Martin Charvát s poslankyní Alenou Schillerovou (oba ANO) | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jak hodnotíte, že se vám nepodařilo přetavit dlouholetou práci pardubického primátora do výhry ve druhém kole senátních voleb?

Stál jsem asi proti velkému, těžkému soupeři. První kolo vypadalo nadějně, druhé kolo bylo úplně jiné. Byla to pro mě zajímavá zkušenost, chci sportovně pogratulovat vítězi. Beru to tak, jak to bylo. Takhle rozhodli voliči a respektuji jejich vůli.

ONLINE: Všechny hlasy jsou sečteny. Senátory se stali Hamplová, Töpfer, Pirk i Czernin Číst článek

Čím byste si vysvětlil ten neúspěch, protože...

Pardon, data budu analyzovat zítra. Musím projít okrsek po okrsku, podívat se na to a vyvodit z toho nějakou zpětnou analýzu. Dnes to beru jako globální pohled a tečka.

Myslíte, že se hnutí ANO nepodařilo zmobilizovat voliče?

To neumím říct. Nebo paní senátorka za dvanáct let své práce zmobilizovala své voliče, a proto vyhrála.

Jak výsledek senátních voleb ovlivní povolební vyjednávání na pardubickém magistrátu?

Garantoval jsem od začátku, že mám svého lídra, jako dvojka jsem chtěl být v radě. Jediný rozdíl bude v tom, že se nyní zapojím do vyjednávání a využiju zkušenosti z osmi let primátorování a dvou vyjednávání. Chtěl bych být silnou oporou Honzovi (pardubickému lídrovi hnutí ANO Janu Nadrchalovi) v těch vyjednáváních, abychom dotáhli naše vítězství v komunálních volbách do vítězného konce.

Není tedy ve hře, že by pan Nadrchal ustoupil z budoucí pozice primátora a do čela Pardubic byste se zase postavil vy?

Řekl jsem to na začátku, já držím slovo. Jsem sportovec, co řeknu, za tím si stojím.

Podívejme se na výsledek ještě celorepublikově. Hnutí ANO senátní volby stavělo jako referendum o současné vládě, ve druhém kole se vám podařilo porazit kandidáta Spolu pouze v jednom případě, dalších patnáct kandidátů neuspělo. Jak podle vás bylo referendum úspěšné? Vyplatilo se stavět kampaň v tomto směru?

To je centrální pohled, já jsem regionální politik, věnuji se regionu. Tady jsem doma, tady mám srdce, chci pracovat pro Pardubice. Budu analyzovat spíš to, proč jsem doma prohrál, co za tím stálo. To, co se děje v Praze, je složitá záležitost. Vyjádřím se k tomu až za rok, až projde ta doba. Myslím si, že zatím část společnosti nevnímá riziko krize, která se blíží, a stále věří této vládě. Já ne. Uvidíme, jestli vývoj mi dá za pravdu, nebo ne.