Láska versus Žantovský. ‚Máme podobná témata, ale rozdílný přístup,‘ připouští oba

Jeden z nejsledovanějších soubojů a senátorská křesla se odehraje ve volební okresku 21, pod který spadá Praha 5, Praha 13 a Praha - Řeporyje. Utkají se v něm Václav Láska, který prvním kole získal 37,44 procenta hlasů, a Michael Žantovský s 39,63 procenta. Přečtěte si, co zaznělo v senátním duelu, který proběhl ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Senátní duel Praha 18:17 5. října 2020

„Reprezentuji ucelený životní příběh posledních třicet let, zkušenosti, prokázané schopnosti a výsledky ve veřejné práci. A kandiduji za koalici stran, které odvozují svoji legimitiu od listopadu 1989,“ uvádí v senátorském duelu někdejší diplomat a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský (nestraník za koalici TOP 09, ODS a STAN s podporou Sdružení nezávislých kandidátů a Evropských demokratů).

Senátor Václav Láska (předseda hnutí Senátor 21, s podporou Pirátů, lidovců, Zelených a Liberálně-ekologické strany) víc než na příběh sází na vykonanou práci. „Těch šest let práce ve volebním obvodě i v Senátu vykonal. Pokud se lidem líbí práce, kterou jsem ve svém volebním obvodu za těch šest let vykonal, tak mi dají ještě jednu šanci.“

Podobná témata, rozdílný přístup

Žantovský svůj program opírá o dostupné bydlení, podporu seniorů a důraz na celoživotní vzdělávání. „Důležitý je i svobodný přístup k informacím, což jsem řešil ještě jako senátor. Tehdy se mi spolu s Oldřichem Kužílkem podařilo prosadit zákon o svobodném přístupu k informacím, který dodnes slouží občanům.“

Láska uznává, že se jeho program překrývá hodně s programem jeho oponenta. „To může být pro voliče nepříjemné v tom, že mohou složitě hledat, v čem se lišíme a komu dát hlas. Příjemné to může být v tom, že ať to dopadne, jak to dopadne, tak prostě budou mít dobrého senátora, což nelze v každém obvodě říci.“

„Hodnota mé kandidatury a koalice, která za mnou stoí, spočívá v tom, že ve volbách z minulého víkendu prokázala, že má potenciál a sílu změnit poměry v této zemi,“ opakuje bývalý diplomat a zdůrazňuje, že má blízko k Miroslavě Němcové (ODS), která také postoupila do druhého kola senátních voleb.

Senátor Láska ale vidí u sebe a svého vyzyvatele rozdíl v přístupu k výkonu mandátu. „Já ve volebním obvodě funguji jako ombudsman, poskytuji bezplatné právní poradenství, jako advokátovi je mi taková práce blízká. Stíhám ale i práci legislativní,“ ujišťuje Václav Láska.

„Každý senátor musí chodit mezi lidi a poslouchat, co by si přáli změnit. Ale lišíme se v názoru na legislativní roli senátora. Podle mě má spolu s ostatními senátory a poslanci usilovat o to, aby ke změnám došlo především zákonnými prostředky,“ zdůrazňuje zákonodárnou úlohu Senátu Michael Žantovský.

Vystrčil má podporu obou

Žantovský i Láska se shodují, že je legitimní, pokud po krajských volbách vzniknou koalice bez hnutí ANO. „Je problém současného hnutí ANO, že tvrdě napadá všechny ostatní strany a ty pak nemají chuť s ním dělat koalici,“ vysvětluje Láska.

Žantovský připomíná kroky samotného hnutí ANO: „Premiér Andrej Babiš by v této zemi nevládl, kdyby ho ve sněmovně nepodporovala komunistická strana. To se také dá považovat za obcházení pravidel demokratické soutěže, protože ta strana, která ho podporuje, nenese žádnou zodpovědnost za vládní politiku.“

Oba kandidáti, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb, kritizují plánovaný schodek státního rozpočtu, který by se měl pohybovat okolo 400 milionů korun.

A oba by také podpořili ve volbě předsedy horní komory stávajícího předsedu Miloš Vystrčila. „Konzultoval se mnou svoji cestu na Tchaj-wan. Shodli jsme se, že zdědil od zesnulého Jaroslava Kubery problém, který nemohl řešit jinak,“ připomíná Michael Žantovský.

„Je to velmi dobrý předseda. Svou funkci vnímá nadstranicky, komunikuje se všemi kluby a měl by předsedou Senátu zůstat,“ uzavírá Václav Láska.

Poslechněte si rozhovor Karolíny Koubové s oběma kandidáty do Senátu. Další senátní duely vysíláme na Plusu do čtvrtka v 10.30 a 17.00.