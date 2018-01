Sponzoři kampaně: Zeman předčítal ze seznamu dárců. 'Nabízeli se mi sami,' prohlásil zase Drahoš

Prezident Miloš Zeman odhalil v debatě v České televizi několik jmen ze seznamu sponzorů spolku Přátel Miloše Zemana, který mu platil kampaň. Seznam prý předá dozorovému úřadu. Jiří Drahoš zase přiznal, že jednoho z dárců po doporučení etické komise odmítl. Praha 23:41 25. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman během debaty v Rudolfinu | Foto: Šimánek Vít | Zdroj: ČTK

Za financování své kampaně je prezident Zeman kritizován dlouhodobě. Dříve uváděl, že kampaň nepovede. Už před prvním kolem volby se ale objevilo velké množství billboardů a reklamních plakátů. Naposledy pak za znovuzvolení Zemana bojovala reklama v novinách.

Spolek Přátelé Miloše Zemana zveřejnil v některých denících inzerát, který s heslem „Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!“ podporuje současného prezidenta a útočí na jeho protikandidáta ve volbách Jiřího Drahoše. V kampani pak Zemanovi pomáhala i Strana práv občanů. Ani u ní ale není jasné, kde peníze vzala. Celý text si můžete přečíst ZDE.

Na otázku, odkud pochází zhruba 11 milionů korun, které spolek Zemanovi investoval do kampaně, odpověděl prezident přichystaným seznamem.

„Vzhledem k tomu, že i když nejsem vůbec povinen to učinit, pěkně vás poprosím, abyste panu Drahošovi předala seznam všech dárců spolku Přátelé Miloše Zemana, který není tajný,“ vyzval Zeman moderátorku. Jeho protikandidát to ale odmítl: „Já je nepotřebuji. Ten seznam odevzdejte úřadu, který na to dohlíží.“

Zeman v reakci na to uvedl, že seznam úřadu „samozřejmě byl odevzdán“. „Já jsem se ve své dobré vůli, protože jsem občas podezříván ze záhadného financování tohoto občanského sdružení, jako gesto dobré vůle nabídl tento seznam sponzorů,“ doplnil ještě prezident.

Nevím o tom, že by byl @udhpsh odevzdán seznam dárců spolku Přátelé Miloše Zemana. Možná je touto dobou posílán do datové schránky či jinak. Zásadní ale je, že přehled dárců se před volbami neodevzdává úřadu: jde o informaci pro veřejnost, kterou má mít kandidát uvedenou na webu. — Jan Outlý (@JanOutly) 25. ledna 2018

Na další výzvu moderátorky pan Zeman začal ze seznamu předčítat některá jména.

„RAY Service, Jaroslav Menšík, Martin Chládek, Tomáš Haratek, René Gucký, Jan Khuna, Petr Tauchman, Petr Sádlo, Luboš Kozák, Jana Verneková, Jiří Berger,“ citovala hlava státu. Zároveň Zeman odmítl, že by peníze pocházely z trestné činnosti. Podle jeho slov nejsou ani ze zahraničí.

Seznam sponzorů, který prezident Zeman při debatě představil, zveřejnila na twitteru Česká televize:

Začalo se to nabalovat

Nejvíc peněz od sponzorů ze všech kandidátů pak dostal právě Jiří Drahoš.

„Musím se přiznat, že sponzoři se mi nabízeli sami. Řada lidí prostě chce mít na Hradě změnu, chce tam vidět někoho jiného, nabízeli se mi. Začalo se to nabalovat. Jakub Kleindienst v tom nehrál žádnou zásadní roli,“ odpověděl bývalý šéf Akademie věd Drahoš na dotaz, jakou roli sehrál jeho spolupracovník ve shánění sponzorů.

Dosavadní koordinátor předvolební kampaně Jiřího Drahoše Jakub Kleindienst (dříve ODS) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pro připomenutí: jak napsal server iROZHLAS.cz, Kleindienst vedl volební kampaň Jiřího Drahoše. Zároveň ale působil ve vedení firmy, která sehrála klíčovou roli v kauze exhejtmana Davida Ratha. Krátce poté, co obří korupční skandál propukl, odešel. Zůstala za ním navíc i řada dalších zkrachovalých firem. Celý text si můžete přečíst ZDE.

Drahoš zároveň v prezidentské debatě uvedl, že jeden z darů odmítl. „Máme etickou komisi, která posuzuje každý případ sponzoringu a ta mi doporučila to odmítnout,“ vysvětlil s tím, že žádnému z kandidátů není a nebude zavázán. „Nebudu se cítit zavázaný, protože jsem jim nic neslíbil, to není půjčka. Oni chtějí změnu na Hradě, a proto mi poskytli peníze.“

