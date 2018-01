Kandidáti na prezidenta den před volbami. Podívejte se na záznam debaty České televize

Česká televize ve čtvrtek od 21 hodin vysílala Prezidentskou debatu, ve které vystoupili všichni prezidentští kandidáti s výjimkou Miloše Zemana. Debatu moderoval Václav Moravec. Stávající prezident se místo toho objevil hodinu před začátkem debaty na ČT v pořadu Jaromíra Soukupa na TV Barrandov. Video Praha 21:00 11. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Diskutovat do ČT přišli Michal Horáček, Vratislav Kulhánek, Marek Hilšer, Pavel Fischer, Patr Hannig, Jiří Drahoš, Jiří Hynek i Mirek Topolánek. Současný prezident Miloš Zeman se pořadu neúčastnil.

Marek Hilšer na debatu České televize přinesl karikaturu Miloše Zemana. | Zdroj: Zdroj: ČT24

Na začátku debaty dostali všichni účastníci půl minuty, aby pozdravili diváky a stručně představili své vize. V příspěvcích dostali prostor i první dámy (v případě Petra Hanniga, který je vdovcem, jeho syn). Kandidáti se následně rozdělili do dvou skupin, aby si otázky mohli klást i mezi sebou navzájem. První čtveřice nejdříve odpovídala na dotazy z okruhu témat s názvem Doma v Česku, druhá část patřila dotazům zaměřeným na postavení Česka ve světě.

Kritika Miloše Zemana

Kandidáti popsali například to, jak by vybírali soudce, jaké postoje mají k prolomení těžebních limitů a koho by si vybrali za kancléře. Řeší také situaci na domácí scéně i postavení České republiky ve světě. Vrátili se i k výrokům Miloše Zemana, které prezident v úterý pronesl na slavnostním večeru na Pražském hradě k zahájení oslav 100 let od vzniku Československa a 25 let od vzniku České republiky.

Anketa mezi prezidentskými kandidáty: kdo věří v Boha a kdo je proti sňatkům homosexuálů? Číst článek

Zeman řekl, že nekomunističtí ministři podávající v roce 1948 demisi „byli blbí" a někdejší první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček patřil mezi ty, kteří se v roce 1968 „podělali hrůzou". Jeho slova kandidáti odsoudili.

„Styděl jsem se, jako jsem se ostatně už styděl už několikrát. A myslím, že už toho bylo dost,“ řekl Mirek Topolánek. „Miloš Zeman použil nepatřičná a silná slova. Měl by za ně dostat trojku z mravů,“ dodal Pavel Fischer.

Volební program Českého rozhlasu

Těsně před otevřením volebních místností zahájí v pátek volební program Českého rozhlasu poslední debata osmi kandidátů na prezidenta. Stanice Radiožurnál a Plus ji budou přenášet živě od 12.30. Skončí minutu před otevřením volebních místností ve 13.59.

Můžete ji nejen slyšet na obou stanicích, ale i sledovat na videu na Facebooku iROZHLAS.cz a Radiožurnálu. Moderuje Jan Pokorný.