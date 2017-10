SLEDUJTE ŽIVĚ: Zástupci stran v první povolební debatě Českého rozhlasu

Jednání o vstupu do vlády s hnutím ANO už vyloučila ODS, Piráti, TOP 09 i hnutí Starostové a nezávislí. Podle lídra Jana Farského jsou starostové připraveni být v opozici.

Vedení vítězného hnutí ANO v neděli začalo vyjednávat, s kým by mohlo jít do koalice. Podle ČT24 proběhla v neděli ráno v Průhonicích první schůzka zástupců ANO a KSČM. Později by se s hnutím měli sejít ještě Starostové a nezávislí. Předseda hnutí Andrej Babiš krátce po vyhlášení výsledků prohlásil, že je připravený jednat se všemi stranami, které se do sněmovny dostaly.

Po skončení diskuze začne v 11 hodin na Českém rozhlase Plus analytická debata o výsledcích parlamentních voleb ve speciáu pořadu Názory a argumenty.

