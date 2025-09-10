Sněmovna má hotovo. Poslední řádnou schůzi poznamenala roztržka, část zákonů ‚padá pod stůl‘
Ve středu dopoledne se poslanci vypořádali se dvěma posledními zákony, které jim vrátil Senát, a s jednou mezinárodní smlouvou. Další právní normy už bude dolní komora Parlamentu schvalovat v novém složení. Volby jsou za necelé čtyři týdny, Radiožurnál a iROZHLAS.cz proto pokračuje v každodenním předvolebním seriálu. Další díl Volebního deníku se věnuje tomu, co už poslanci nestihnou.
Poslanci ve středu dopoledne projednávali to, s čím se nestihli vypořádat v úterý večer. I na posledním řádném jednání se totiž volby, respektive předvolební atmosféra, svým způsobem podepsaly.
Schůze začala roztržkou mezi koalicí a opozicí o pořadí přednostních práv. Předseda ANO Andrej Babiš (vede kandidátku hnutí v Moravskoslezském kraji) a předseda SPD Tomio Okamura (vede kandidátku hnutí v Středočeském kraji) trvali na udělení slova.
Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) to odmítla s argumentem, že pořadí řečníků je jiné a že na ně přijde řada později. To se pak taky stalo, byť podle opozičních politiků v rozporu s jednacím řádem.
Co neprošlo?
Po úterní roztržce Sněmovna ve středu dodělávala, co bylo potřeba.
Pod stůl ale padá těsně před volbami hned několik velkých zákonů. Koaliční politici velmi často zmiňovali změnu zákona pro fungování Sněmovny naprosto zásadního – a to jednacího řádu.
Opozici ve Sněmovně koalice často kritizovala za to, že jednání blokuje. Opoziční politici naopak říkají, že musí mluvit o kauzách, které nemají v historii České republiky obdoby. To má na atmosféru ve sněmovních kuloárech samozřejmě vliv a některé zákony tak procházely takzvaně na sílu, třeba pevným zařazením času hlasování.
Z předloh, o kterých se hodně mluvilo, ale nakonec je Sněmovna nestihla, jde například o myslivecký zákon. Na tom nebyla shoda ani v samotné koalici. Hlasy na prosazení chyběly také u povinného zálohování PET lahví. Snadné to u vládních politiků neměl ani další návrh lidoveckého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL, kandiduje za Spolu) na vyhlášení národního parku Křivoklátsko. Ani ten se nakonec závěrečního hlasování ve Sněmovně nedočkal.
Spor o pořadí řečníků i kritika vlády. Sněmovna po devíti hodinách schválila program schůze
Poslanci nestihli projednat ani ústavní zákon, podle kterého by na hospodaření Českého rozhlasu a České televize dohlížel Nejvyšší kontrolní úřad.
Dříve také ve Sněmovně existovalo takzvané opoziční okénko, tedy čas vymezený na projednávání zákonů z pera opozice. Jenže to už podle opozičních poslanců nebylo ani nepamatují, jak sami říkají. Podle koalice je to ale proto, že si svůj čas opozice plýtvá v nebývale dlouhých debatách o programu.
To opět potvrzuje, že atmosféra ve Sněmovně projednávání zákonů zásadně ovlivňuje. Pod stůl nicméně zřejmě padá i zákon, který podepsali zástupci všech sněmovních stran – regulace prodeje energetických nápojů. Prvním a druhým čtením sice návrh, který by zakazoval prodávat tyto nápoje dětem, prošel. Vůle k uzavření třetího a závěrečného čtení, se ale nenašla.
VOLEBNÍ DENÍK
V seriálu Volební deník shrnují reportéři Radiožurnálu i iROZHLAS.cz každý všední den to nejdůležitější, co se na předvolební scéně děje. Sledují dění na sociálních sítích a vyráží i na kontaktní kampaně do ulic. Kromě toho popisují témata, která s voliči nejvíce rezonují, analyzují data i politické fenomény, které se s těmito volbami pojí.