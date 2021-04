‚O naše názory politici zřejmě nestojí.‘ Češi žijící v zahraničí sbírají kilometry, chtějí volit na dálku

Po Velikonocích bude sněmovna hlasovat o návrzích nového volebního zákona. Tím nejpodstatnějším, co musí nakonec určit, je způsob rozdělování křesel ve sněmovně po podzimních volbách. Pro mnoho Čechů žijících v cizině je ovšem nejdůležitější detail, který zřejmě bude v zákoně dál chybět, možnost volit na dálku. Od stálého zpravodaje Chapel Hill (Severní Karolína) 11:40 5. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi žijící v zahraničí by chtěli možnost korespondenční volby | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Češi v zahraničí, kteří by rádi volili distančně, si teď při pohybu venku zapínají aplikace, kterými sbírají kilometry v rámci akce Aktivně za korespondeční volby.

„Zapínám si aplikaci, když jdu běhat, na procházku s rodinou. Snažíme se dokázat českým politikům, že máme zájem o účast na volbách v České republice a jsme ochotni za to běhat i dlouhé kilometry. Je to otázka už mnoha desetiletí, takže je to takový běh na dlouhou trať,“ říká Radiožurnálu Marta McCabe, ředitelka české a slovenské školy v Severní Karolíně.

V celých Spojených státech se při volbách v Česku hlasuje jen v New Yorku, Chicagu, Los Angeles a zmíněném Washingtonu.

Kdyby chtěla jít i Marta do hlavního města Spojených států, trvalo by jí to pěšky nejméně čtyři dny. „Silnější povahy by asi do Washingtonu doběhnout zvládly. Odněkud se ale suchou nohou k volbám dojít nedá,“ zamýšlí se s nadsázkou.

Koordinátorka iniciativy zahraničních Čechů „Chceme volit distančně“ pro USA Marta McCabe | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Například z Texasu to znamená dojet až do Washingtonu D.C. To už je asi dva tisíce kilometrů. Občan si tak musí vzít volno v práci, zajistit hlídání dětí, zařídit hotel. Prostě to vyžaduje hrozně moc času a nákladů,“ vypočítává McCabe, koordinátorka iniciativy zahraničních Čechů „Chceme volit distančně“ pro USA.

Sama Marta McCabe své ústavou zaručené právo hlasovat v českých volbách obvykle nezvládá využít. Z toho, že jí český stát nevytvoří podmínky, aby nemusela jezdit 400 kilometrů do volební místnosti a zase zpátky, cítí, že o její hlas a názor nestojí.

„Jezdila bych volit ráda, ale v minulosti to nebylo možné. V ten konkrétní den se často děje něco, čeho se musím účastnit tady v Severní Karolíně. Nemůžu odjet na dva dny pryč. Od sametové revoluce nebyly udělány kroky k tomu, abychom mohli právo volit využít. Napadá nás tedy, že Česká republika nestojí o názory Čechů, kteří zrovna nežijí v České republice,“ myslí si Marta.

Dá se tedy říct, že Češi v zahraničí teď běhají, aby už nemuseli absolvovat maratóny po zemi či vzduchem při volbách.

„Kilometry přibývají každý den a cílem je oběhnout celou planetu, což je přes 42 tisíc kilometrů,“ uzavírá Marta McCabe.