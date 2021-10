ONLINE: Parlamentní volby skončily. Přichází první výsledky, sečteno by mělo být definitivně večer

Je rozhodnuto. Volební místnosti po celém Česku se v sobotu přesně ve 14 hodin uzavřely. Češi si tak zvolili nové zástupce do Poslanecké sněmovny. Kdo přesně mandát v dolní komoře získal, by mohlo být definitivně známo ve večerních hodinách. Zatím je sečteno přes šest procent okrsků. Lidé vybírali z 22 stran a hnutí. Průběžná voličská účast se zatím pohybuje kolem 64 procent. sledujeme online Praha 14:00 9. 10. 2021 (Aktualizováno: 15:00 9. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební místnosti se uzavřely (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Podle průzkumů by v dolní komoře mělo mít zastoupení nejméně sedm stran, další tři se pohybovaly kolem vstupní pětiprocentní hranice.

Favoritem ve volbách bylo vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které by podle průzkumů mohlo získat nejméně čtvrtinu hlasů. Druhé místo patřilo koalici Spolu, kterou vytvořily ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, a třetí příčka koalici Pirátů a Starostů. Místo ve sněmovně mělo podle průzkumů jisté hnutí SPD Tomia Okamury.

Kolem pětiprocentní hranice se pohybovaly KSČM, ČSSD a hnutí Přísaha bývalého policisty Róberta Šlachty. Z ostatních uskupení si v průzkumech vedla nejlépe Trikolóra se Svobodnými a Soukromníky.

Konečné výsledky by mohly být podle odhadů ve večerních hodinách. V roce 2017 byly známy kolem 21. hodiny. Už odpoledne by však mohly být zřejmé první obrysy nového složení dolní komory.

„Mezi čtvrtou a pátou hodinou, pokud se podíváme na zkušenosti z minulých let do Poslanecké sněmovny, tak chodí obvykle nejvíce výsledků, zpracovává se nejvíce okrsků. Tam už začínají být ty obrysy docela jasné,“ řekl v České televizi předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Podle komentátora serveru Aktuálně.cz Davida Klimeše by o dalším dění mohlo rozhodnout hlavně to, jestli se do Poslanecké sněmovny dostane dosud vládnoucí ČSSD, dále KSČM a hnutí Přísaha. „Jsem taky zvědavý, jak budou fungovat koalice. Buď to voliče odradí, anebo naopak je to ta cesta k tomu pochytat co nejvíc voličů,“ popsal ve speciálním volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.

Volební účast

Hlasy z prvního okrsku byly při letošních sněmovních volbách zveřejněny ve 14.22, stejně jako při minulých sněmovních volbách v roce 2017. Nejrychleji měli sečteno v Žimuticích na Českobudějovicku. Hlasovalo tam 20 lidí – 7 z nich podpořilo hnutí ANO.

Průběžná voličská účast se zatím pohybuje kolem 64 procent. V nejmenší obci Plzeňského kraje, v Čilé na Rokycansku, byla podle České televize dokonce účast stoprocentní. Do volební urny tam odevzdalo hlas všech 17 voličů.

Některé okrsky třeba v Karlových Varech hlásí již nyní větší zájem než v minulých volbách před čtyřmi lety.

Ve sněmovních volbách před čtyřmi roky odevzdalo hlas téměř 61 procent oprávněných voličů. Bylo to více než v roce 2013, ale zároveň třetí nejnižší účast od vzniku České republiky. Nejmenší byl zájem o sněmovní volby v roce 2002, kdy k urnám přišlo 58 procent voličů.

Naopak zatím nejvyšší volební účast byla hned v prvních sněmovních volbách po vzniku ČR, poslance si v roce 1996 přišlo vybrat více než 76 procent voličů.