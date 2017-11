Sociální demokraté navrhují do vedení sněmovny Hamáčka. ANO jim nabídlo jeden výbor

Sociální demokraté nabídku proberou v poslaneckém klubu. O který výbor jde, úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec po středeční schůzce zástupců obou uskupení nesdělil.

Vzdejte se poslaneckého mandátu, vyzvalo ANO své hejtmany. O ministrech už má Babiš jasněji Číst článek

„Nabídka předsedy výboru je bez podmínek," řekl Chovanec s poukazem na poměrné zastoupení stran. Sociální demokraté mají zájem o vedení sociálního, zdravotnického, bezpečnostního, branného, zahraničního nebo evropského výboru.

Chovanec také podotkl, že sociální demokraté nežádali křeslo místopředsedy dolní komory. Nabídku by zvážili, pokud by dostali nabídku bez dalších podmínek. „Pro mě to není alfa a omega," zdůraznil Chovanec.

Už minulý týden poslanecký klub podpořil do této funkce bývalého předsedu sněmovny Jana Hamáčka.

Hnutí ANO podle Chovance stále trvá na obsazení křesla předsedy dolní komory, do něhož navrhne Radka Vondráčka (ANO). ODS chce funkci pro svého předsedu Petra Fialu.

Možné podpory ČSSD projedná podle Chovance na úterním zasedání své frakce. O případné podpoře menšinové vlády, kterou sestavuje předseda ANO Andrej Babiš, podle něho nebyla na schůzce řeč.

ČSSD deklarovala, že je připravena hlasovat pro návrh státního rozpočtu na příští rok. Podpořila by návrh hnutí ANO na zvýšení důchodů, pokud by byl rozumný.