Soud za antisemitské výroky i kontaktní kampaň. Projekt Hledá se prezident pokračuje s Petrem Hannigem

Předseda strany Rozumní, skladatel, producent a hudební vydavatel Petr Hannig vyprodukoval stovky singlů a alb v širokém rozptylu pop music. „Od Města R s Michalem Prokopem až po Neposlušné tenisky Lucie Bílé a Holku s citronovou šálou Víti Vávry,“ připomíná Jan Pokorný.

Petr Hannig začne poslední den kampaň na Ovocném trhu pro Prahu 1, kde se zúčastní soudu s předsedou Národní demokracie Adamem B. Bartošem, kterému hrozí tři roky vězení za popírání a schvalování genocidy, podněcování nenávisti a hanobení národa. Bartoš vystupuje v kampani jako Hannigův mluvčí.

„Jdu se na ten soud podívat, neboť je to soud, kde se řeší to, co je mým tématem, že za slovní a písemné vyjadřování by se nemělo trestat trestními soudy, ale civilněprávními žalobami, tak jak to je v USA. Svoboda slova je tam zaručena prvním dodatkem Ústavy ČR,“ říká Petr Hannig.

„Na soudu se zdržím zhruba do 10 hodin, potom můžeme někde promlouvat s kolemjdoucími na náměstí Republiky," nabídl Radiožurnálu Hannig.

Předvolební vysílání Radiožurnálu uzavře v pátek od 12.30 90minutová debata osmi prezidentských kandidátů.

