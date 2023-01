Okamura se kvůli slabému Baštovi chytil přílišným taktizováním do pasti. Teď váhá, jestli podpoří Babiše

Myslel si na dvouciferný výsledek a možná i na postup do druhého kola, nakonec ale kandidát SPD na prezidenta Jaroslav Bašta dostal jen 4,5 % hlasů. Víc než polovinu voličů strany Tomia Okamury si v prvním kole přetáhl Andrej Babiš (ANO), který teď bude o zbylé Baštovy podporovatele stát i pro druhé kolo. Okamura, SPD i celá jejich politická budoucnost tím mohou být do značné míry ohroženi. Praha 5:00 17. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Bašta a Tomio Okamura po prvním kole voleb | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Česká společnost je od předloňských sněmovních voleb ve stavu relativně vysoké mobilizace, což není úplně běžné a normální, popisuje pro iROZHLAS.cz politolog Jan Charvát z Institutu politologických studií FSV UK, který se specializuje na politický extremismus a krajní pravici.

Pavel má potřebných 10 milionů pro druhé kolo. Vybrali mu je menší dárci, přispělo jich přes 4500 Číst článek

„Že je společnost rozdělená, je patrné dlouho, do prvního kola prezidentských voleb se to promítlo tím, že se oba póly většinově vykašlaly na taktizování a přiklonily se rovnou k nejsilnějším kandidátům ve své části spektra,“ vysvětluje.

Tak se stalo, že velká část provládních voličů raději podpořila před Danuší Nerudovou rovnou Petra Pavla a ti protivládní se srotili u Andreje Babiše (ANO) před Jaroslavem Baštou. Oba postupující kandidáti získali 35 % hlasů.

Babišovi se podle dat agentury PAQ Research podařilo zabodovat u více než poloviny voličů, kteří ve sněmovních volbách v roce 2021 hlasovali pro SPD. Tím u tohoto elektorátu Baštu porazil.

Podle politologa Charváta probíhala už před prvním kolem voleb v „dezinfoscéně“ rozsáhlá debata, kdy zaznívaly hlasy, aby se voliči rovnou přiklonili k silnějšímu protivládnímu kandidátovi. „Nejde o hloupé lidi, nejsou to dezoláti bez zubů pijící Braník. Moc dobře věděli, co dělají a proč to dělají,“ doplnil k tomu, že se rozhodli pro strategické hlasování.

Babiš tak mezi voliči odmítajícími vládu Petra Fialy (ODS) získal dominantní podporu a pro druhé kolo se kromě špatně oslovitelných nevoličů zaměří právě ještě na 4,5 %, které zbyly Baštovi.

„Je to nejpřirozenější elektorát, který k sobě může stáhnout. Už se o to masivně snaží například novými billboardy či řečmi o tom, že chce mír a neposílat zbraně na Ukrajinu. Bude chtít také znechutit voliče Pavla. Tuto taktiku vidíme od první Babišovy povolební tiskové konference,“ vysvětluje Charvát.

Billboard prezidentského kandidáta Andreje Babiše (ANO) | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Okamura v nebezpečí

Odborník na politický extremismus naznačuje, že letošní prezidentské volby mohou být zvratem co do rozložení sil mezi voliči SPD. Okamura už roky váže přibližně deset procent voličů.

Babiš se dostal na maximum svého voličského potenciálu. Už moc nemá kde brát, říká politolog Číst článek

Do prezidentských voleb ale hnutí nasadilo bývalého disidenta a ministra za ČSSD Baštu, který nedokázal zaujmout ani polovinu tradičních voličů SPD. Po vyhlášení výsledků Bašta prohlásil, že pro druhé kolo nikoho nepodpoří. Své voliče vyzval, ať do uren vhodí prázdné obálky.

„Okamura hodně taktizoval, když do voleb nešel sám, protože nechtěl přijít o svou image alfa samce a prohrát. Nasadil ale relativně slabého kandidáta, a tak se dostal mezi dva nepříjemné mlýnské kameny. Ukázalo se, že nemůže politiku dělat pořád tak pragmaticky a manažersky. Má to své limity,“ upozorňuje Charvát.

SPD nyní lavíruje, koho pro druhé kolo, které bude za necelé dva týdny, podpoří. „Okamura bude chtít podporu s Babišem určitě nějak zobchodovat. Už to ostatně provedli, když SPD nasadilo slabého kandidáta. Za tím jsem viděl dohodu s Babišem,“ domnívá se Charvát.

Zároveň ale upozornil, že to v důsledku může vést k nezamýšlenému oslabení jeho vlastní pozice. Okamura si totiž zřejmě uvědomil nebezpečí svého počínání. Nechce, aby jeho voliči hlasovali houfně pro Babiše. Hrozí totiž, že by si na to zvykli a pak by ho volili i ve sněmovních volbách.

„V SPD budou první kolo sice interpretovat jako porážku, nicméně pro Okamuru je hlavní volební arénou Sněmovna,“ uvedl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz politolog Vít Hloušek z Masarykovy univerzity. Nedomníval se však, že jde pro Okamuru o zásadní problém.

Podpora pro Babiše?

Podle Charváta si ale šéf SPD nebezpečí, že přijde o voliče, uvědomuje. Podobný osud totiž potkal sociální demokraty a komunisty, jejichž voliče Babišovo hnutí ANO „vyluxovalo“. Proto v posledních týdnech tak divoce taktizoval. Projevilo se to například v závěru Baštovy kampaně, kdy kandidát ve velkém útočil i na Babiše.

Předseda SPD Tomio Okamura ve volebním štábu stranického kandidáta Jaroslava Bašty | Foto: Iva Vokurková | Zdroj: Český rozhlas

Často ho dával na roveň kandidátům, které doporučila vládní koalice Spolu, jako někoho, kdo vládu vlastně také podporuje. Okamura Babiše také několikrát vyzval, aby expremiér ve prospěch Bašty z volby odstoupil.

Možná dohoda pro Babišovu podporu ve druhém kole je ale na stole. Naznačila to povolební návštěva poslance SPD Jaroslava Foldyny u Babišů doma v Průhonicích. Pro Seznam Zprávy řekl, že sehrál roli prostředníka ve vyjednávání, zda ho strana podpoří. Sám prohlásil, že by byl jednoznačně pro to, aby SPD Babiše podpořila.

Později se setkali oba předsedové sněmovních opozičních stran, jak potvrdil Okamura. Od té doby, co je jasné finále Pavel – Babiš, pak šéf SPD nadále na svých sítích kritizuje Fialův kabinet a Pavla vykresluje jako vládního kandidáta. S negativními výpady vůči Babišovi přestal.

Politolog Charvát upozorňuje, že může v táboře voličů SPD nastat rozkol. „Na protivládních demonstracích mi velká část lidí říkala, že sice volí Okamuru, ale se zatnutými zuby. Že mu nevěří, že je autentický vlastenec, ale že nikoho lepšího nevidí. Tito lidé jsou připraveni volit strategicky,“ upozorňuje.

Podotýká, že když se pro ně najde někdo zajímavější, ať už to bude Babiš, nebo v jiných volbách někdo úplně jiný, může Okamura přijít o 3-4 %, čímž se SPD dostane do blízkosti pětiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny a ohrozí to celý tento politicko-podnikatelský projekt.

„O Baštovy voliče bude podle Charváta muset Babiš ještě bojovat. Zároveň to dělá vrásky i Okamurovi, který se trošku chytl do vlastní pasti přílišného taktizování,“ uzavírá Charvát.