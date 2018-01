Kdo financuje kampaň Miloše Zemana? Firmy ve ztrátě i dřívější sponzoři SPO

Prezident Miloš Zeman zveřejnil ve čtvrtek seznam dárců, kteří financovali spolek Přátelé Miloše Zemana. Ten je hlavním „investorem“ jeho předvolební kampaně. V přehledu figurují firmy i lidé, kteří v minulosti sponzorovali třeba Stranu práv občanů nebo se spolu s prezidentem účastnili jeho zahraničních podnikatelských misí. Kdo jsou koncoví sponzoři prezidentské kampaně Miloše Zemana? Otázky a odpovědi Praha 13:55 26. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební plakát se Zemanovou fotkou v pražských ulicích během předvolební kampaně. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Kdo jsou lidé, kteří dali peníze na podporu Miloše Zemana?

Jde o šest firem a čtrnáct lidí, většinou různých podnikatelů. K těm nejzajímavějším jménům patří firma Ray Servis, která působí v elektrotechnickém, ale i zbrojním průmyslu. Kromě spolku Přátelé Miloše Zemana, kterému poslala půl milionu korun, darovala v posledních pěti letech přes šest milionů korun i Straně práv občanů. Účastnila se také misí prezidenta Zemana do Ruska a Číny.

Velkým firemním dárcem byla také společnost provozující statek ve Starém Kolíně, která dala téměř 900 tisíc korun. Společnost přitom loni vykázala ztrátu více než 140 milionů korun.

Vůbec největším dárcem spolku jako fyzická osoba je pak majitel reklamní a tiskařské firmy Jiří Rozsypálek, který poslal spolku rovný milion korun. Důvodem podle jeho slov je, že - stejně jako Miloš Zeman - fandí státu Izrael: „Já jsem obrovským příznivcem státu Izrael a Zemanovy vztahy s ním jsou naprosto skvělé. Zatímco Evropská unie se k Izraeli otáčí zády, tak Česká republika si drží ten styl už od roku 1948. A toto je vlastně jediný důvod, proč jsem skalní fanoušek tohoto kandidáta,“ vysvětlil. Rozsypálek také zdůraznil, že žádný byznys mu nikdo kolem prezidenta nezprostředkoval a ani se s ním prý nikdy neviděl.

Celkem milion korun dal také podnikatel Jiří Berger. Ten podle obchodního rejstříku podniká s Romanem Vikem, který je spolumajitelem leteckého přepravce Travel Service. V něm jak je známo získala podíl čínská CEFC, jejíž předseda je speciálním poradcem prezidenta Zemana pro Čínu.

Zajímavé postavy jsou i brněnští advokáti Jiří Jestřáb a Richard Tománek, kteří celkem darovali spolku 1,7 milionu korun. Jejich advokátní kancelář podle MF Dnes přitom získala už v roce 2015 zakázku na právní služby pro Lesní správu Lány.

Miloš Zeman a Jiří Drahoš v prezidentské debatě České televize

Potvrdili dárci, že prostřednictvím spolku přispívali na kampaň Miloše Zemana?

Radiožurnál mluvil třeba s Tomášem Haratekem, který spolku podle seznamu dal 260 tisíc korun. Ten ale výslovně řekl, že by to s kampaní nespojoval: „Ty finanční zdroje šly spolku a potom byly použity určitým způsobem. Tedy podle mě nelze tyto dvě věci spojovat. Ale obecně si myslím, že pan Miloš Zeman je dobrým prezidentem ČR,“ uvedl Haratek.

Společně působí Haratek ve firmě Vemodia s dalším dárcem René Guckým, který poslal přátelům Miloše Zemana 280 tisíc korun. Společnost má přitom v čele dozorčí rady miliardáře Tomáše Chrenka, který před pěti lety financoval část kampaně prezidentskému kandidátovi Janu Fischerovi. Podle Harateka ale Chrenek nemá s dary nic společného, podle svých slov Haratek věnoval své osobní peníze.

Odpovídá celková suma darů pro spolek Přátelé Miloše Zemana tomu, co vykázal prezident na svém volebním webu?

Ne. Podle volebního webu spolek platil za kampaň přes 11,5 milionu korun. Na seznamu, který včera Miloš Zeman zveřejnil, je ale zhruba o dva miliony méně. Kancléř a šéf spolku Vratislav Mynář to ale vysvětlil v pátek tak, že zveřejnili jen peníze, které už mají na účtu.

Zbytek prý mají zajištěný, akorát ještě nedorazil. K poznámce šéfa Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Jana Outlého, že seznam dárců doposud nedostali, Mynář poznamenal, že se jen někde zdržel v poště.

Jak je to s financováním kampaně druhého kandidáta Jiřího Drahoše. Kdo jsou jeho hlavní sponzoři a objevily se tam také nějaké nesrovnalosti?

Jiří Drahoš svoje dárce zveřejňuje na transparentním volebním účtu, stejně tak i všechny výdaje. Drahoš tedy podle těchto údajů vybral celkem 50 milionů, což je i horní limit, kolik může za kampaň utratit. Největšími jednotlivými dárci byli třeba známí byznysmeni, jako je majitel Jablotronu Jiří Dědek, který mu dal tři miliony korun, nebo developer Luděk Sekyra či Tomáš Krsek ze Škody Plzeň. Ti dali po milionu korun.

„Pokud vedou kandidáti sami dál kampaň, byť ve prospěch těch postupujících, tak je to pořád kampaň v jejich režii, musí ji vykazovat a označovat svým jménem“ Jan Outlý (Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí)

Drahoš sám řekl, že jeden dar nepřijal, protože neprošel jejich prověřováním dárců, nesdělil ale konkrétně, o co šlo. Vratislav Mynář pak upozornil, že Drahošovi přispěla penězi třeba nadace, kde také nejsou známí její konkrétní dárci. Narážel tím na kritiku financování přes jeho spolek Přátel Miloše Zemana. Do jisté míry má pravdu, je tady ale jeden podstatný rozdíl – nadace ve výroční zprávě musí zveřejnovat své dárce, zatímco zájmový spolek nemusí zveřejnovat kromě stanov vůbec nic.

Drahoš musí ve své kampani také vykázat nefinanční plnění od kandidáta Michala Horáčka, který vypadl v prvním kole. Na druhé pak poskytl své billboardy Drahošovi. Jakými pravidly se taková podpora řídí, vysvětluje Jan Outlý: „Pokud vedou kandidáti sami dál kampaň, byť ve prospěch těch postupujících, tak je to pořád kampaň v jejich režii, musí ji vykazovat a označovat svým jménem. Pokud by ale někdo poskytl své billboardy postupujícímu kandidátovi, je to standardní dar a ten musí postupující kandidát vykázat ve své kampani.“

DOKUMENT MILOŠE ZEMANA Seznam dárců – volba prezidenta republiky 2018 - Přátelé Miloše Zemana, z.s.; IČO: 22728554 Ray Service, a.s. - 500 000 Kč

Jaroslav Menčík - 180 000 Kč

Martin Chládek - 380 000 Kč

Tomáš Haratek - 260 000 Kč

René Gucký - 280 000 Kč

Jan Kůna - 150 000 Kč

Petr Tauchman - 220 000 Kč

Petr Sádlo - 200 000 Kč

Luboš Kozák - 250 000 Kč

Jana Verneková - 200 000 Kč

Jiří Berger - 500 000 Kč

Jiří Berger - 500 000 Kč

J.K.L. PARTNERS s.r.o. - 150 000 Kč

CONTRADICTION s.r.o. - 885 000 Kč

CAR SERVICE GROUP - 950 000 Kč

Jiří Rozsypálek - 1 000 000 Kč

Filafil a.s. - 400 000 Kč

Jiří Jestřáb - 900 000 Kč

Miloslav Havlíček - 300 000 Kč

Richard Tománek - 800 000 Kč

Komerc Servis CZ, s.r.o. - 200 000 Kč V Praze dne 25.1.2018, zdroj: ČT