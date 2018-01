Nejasný původ peněz zadlužené SPO. Na transparentním účtu má stokorunu, přesto financuje Zemanovu kampaň

Na kampaň pro volby do sněmovny si musela půjčit bezmála devět milionů korun, přesto nyní Strana práv občanů Miloši Zemanovi financuje jeho prezidentskou kampaň. Investovala do ní zatím 1,3 milionu korun. Původ těchto peněz přitom není jasný a vedení partaje své hospodaření odmítá komentovat. Původní zpráva Praha 6:00 24. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve ztrátě a v dluzích. Tak podle výroční finanční zprávy skončila v roce 2016 Strana práv občanů (SPO), kterou Miloš Zeman zakládal. Loni si partaj přitom nejspíš nepolepšila: půjčit si musela v říjnu i na svou sněmovní kampaň, která stranu vyšla na necelých devět milionů korun.

Vyplývá to alespoň z finální zprávy o financování kampaně, kterou musely všechny kandidující strany a hnutí odevzdat do pondělní půlnoci. „Hlavním zdrojem financování volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl bankovní úvěr,“ píše se v samém závěru dokumentu poskytnutým SPO.

Zadlužená partaj

Za loňský rok SPO na svém zvláštním účtu vykázala příjmy jen za necelých sedm milionů korun – 4,9 milionu získala ze státního rozpočtu (půlku sumy už dala na splacení úvěru), 1,8 milionu pak ze sponzorských příspěvků. Dary od podporovatelů přitom byly v předešlých letech hlavním zdrojem příjmu strany.

Ještě v roce 2016 na darech od svých příznivců vybrala přes 11 milionů korun, přesto tehdy SPO skončila ve dvoumilionové ztrátě a vykázala čtyřmilionový úvěr, jak už dříve upozornil server Hlídací pes. Tehdy měla strana náklady – i kvůli krajským a senátním volbám – zhruba 17 milionů korun. Vedle příjmu z darů je pokryla hlavně státní dotací na provoz.

Účty stran Politické strany a hnutí musí mít od roku 2017 několik bankovních účtů. Provozní účet, který je neveřejný, slouží pro příjmy z úroků, členských příspěvků, pronájmu prostor, podnikání právnických osob, ve kterých má strana podíl, nebo příjmy z pořádání akcí. „Tím se míní společenské, kulturní, vzdělávací akce, sportovní akce nebo tomboly. A kdyby si strana vzala úvěr, poslala by jí banka peníze také na provozní účet,“ doplnil Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Další „neviditelný“ účet může straně sloužit pro výplaty zaměstnancům, dále mají povinnost zřídit tzv. zvláštní účet, který je veřejný a na který inkasují dary od příznivců a příspěvky ze státního rozpočtu. V případě účasti ve volbách, pak musí zřídit volební účet, ze kterého financují kampaň.

„Bez sponzorů se SPO zkrátka neobejde. Členů moc nemá, na členských příspěvcích tak mnoho nevybere, a v parlamentních volbách je zcela marginální, tudíž nemá šanci na příspěvek od státu za hlasy ve volbách do Poslanecké sněmovny,“ komentoval politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy.

Stokoruna na účtu

Na zvláštním účtu, který je veřejně dostupný a který slouží pro příjem darů a státních dotací, má nyní SPO k dispozici 100 korun.

Strana, která ještě v roce 2014 nesla označení „zemanovci“, je přitom současně vedle spolku Přátelé Miloše Zemana hlavním sponzorem předvolební kampaně současné hlavy státu. Vložila do ní podle údajů zveřejněných na webu Zeman znovu zatím celkem 1,3 milionu korun.

Transakce však na veřejně dostupných účtech strany nelze dohledat, není tak jasný původ investovaných peněz.

Další příjmy může mít SPO na svém provozním účtu, ten však není viditelný pro veřejnost. Podle účetní závěrky za rok 2016 šlo ale pouze o výnosy z úroků za tisíc korun a členské příspěvky v hodnotě necelých 80 tisíc korun. Jen na provozních a mzdových výdajích pak v roce 2016 vykázala 2,3 milionu korun.

Účetní závěrka strany za loňský rok zatím není k dispozici, termín pro odevzdání je až 1. dubna.

Prezident Miloš Zeman na tiskové konferenci po oznámení výsledků prvního kola prezidentské volby v sídle SPO v pražské Loretánské ulici | Foto: Kamaryt Michal | Zdroj: ČTK

SPO mlčí

S žádostí o vysvětlení se redakce obrátila na vedení SPO, předseda a senátor Jan Veleba od minulého týdne ale nezvedá telefon. Zareagoval v pondělí alespoň v SMS: „Nemohu mluvit, napište zprávu.“ Do uzávěrky textu se však neozval.

Redakce se snažila Velebu zastihnout také v Senátu, z úterního jednání organizačního výboru se podle mluvčí horní komory Evy Davidové ale omluvil s tím, že je vytížený „regionálními aktivitami“.

Obdobně na dotazy nereagoval také místopředseda strany a poradce prezidenta Martin Nejedlý, který je podepsaný pod výroční zprávou strany za rok 2016 jako „kontrolující osoba“.

Pro server Hlídací pes alespoň uvedl, že strana postupuje v souladu se zákonem. „V ničem neporušujeme zákon, nehledejte za tím věci, které tam nejsou,“ řekl.

Strana v kampani zajistila třeba drobné propagační předměty, reklamní bannery na sloupech veřejného osvětlení nebo administrativní podporu ve své kanceláři v Loretánské ulici poblíž Pražského hradu. Ani zde přitom vedení strany není k zastižení. „Pan předseda tu není. Kdy se tu zdržuje, vám nepovím, protože to nevím,“ řekla redakci tamní asistentka. Obdobně přitom reagovala na dotaz na další členy vedení partaje.

Tajemný spolek

Stejně tak není zřejmé, z čeho financuje prezidentovu kampaň spolek Přátelé Miloše Zemana, v jehož čele stojí nejbližší Zemanovi spolupracovníci včetně poradce Martina Nejedlého nebo kancléře Vratislava Mynáře.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář a místopředseda Strany Práv Občanů Martin Nejedlý (vpravo) přicházejí k sídlu strany v Praze, kde sledovali 13. ledna 2018 spolu s prezidentem Milošem Zemanem sčítání hlasů v prvním kole prezidentských voleb. | Foto: Kamaryt Michal | Zdroj: ČTK

Spolek do kampaně investoval zatím celkem 9,8 milionu korun. Veleba, který je rovněž členem daného spolku, pak ve vysílání DVTV nebyl schopný původ financí vysvětlit a předčasně proto odešel ze studia.

Informace o koncových sponzorech spolku se snažily zjistit také Lidové noviny, podle nich je sídlo Přátel Miloše Zemana v pražské Opletalově ulici pouze fiktivní a zástupce spolku zde nelze zastihnout.

Za nejméně průhlednou současně označila financování kampaně Miloše Zemana protikorupční organizace Transparency International. Ta zkraje roku analyzovala hospodaření všech prezidentských kandidátů, nejlépe pak hodnotila kampaň Michala Horáčka.