Velký přehled prezidentských sponzorů: Janečkův bratr, pivovarník Bernard nebo dvě bývalé ministryně

Nejvyšší jednorázový dar získala Danuše Nerudová, nejvíce podporovatelů má Petr Pavel. Právě tito dva kandidáti jsou podle volebních průzkumů spolu s Andrejem Babišem třemi největšími favority souboje o Hrad. Expremiérovi zaplatí kampaň jeho hnutí ANO, miliony lze najít i na účtu Jaroslava Bašty, kterého dotuje SPD. Zbylí prezidentští kandidáti zatím vedou úspornější kampaně. Server iROZHLAS.cz mapuje, koho české firmy a podnikatelé sponzorují. Praha 5:00 8. prosince 2022

Patří spíše k menším dárcům, zato ale zajímavějším. Mladší bratr neúspěšného uchazeče o Hrad Karla Janečka Tomáš přispěl Petru Pavlovi 100 tisíci korunami. Pro Radiožurnál řekl, že se ho rozhodl podpořit proto, že mu připadá jako kandidát na prezidenta nejvhodnější. „Je to člověk, kterého si na Hradě dokážu představit. Navzdory své minulosti se dokázal prosadit a nepostavil svůj úspěch na předrevolučních vazbách jako jiní,“ popsal.

Peníze dorazily v neděli 27. listopadu, jen dva dny poté, co ministerstvo vnitra jeho bratra nepustilo do boje o Hrad. Že Pavlovi peníze poslal hned po vyřazení bratra Karla z kampaně, je podle Janečka „spíš náhoda“. Na otázku, zda bratra podporoval, uvedl: „To je otázka, která už zachází do rodinných vztahů. To jsou věci, které nepatří na veřejnost.“

A dodal, že je mu ale líto, že se bratr nemůže volby zúčastnit. „Byla by to pro něj výborná zkušenost.“

Dělená podpora

Bývalý šéf české armády Petr Pavel už od různých dárců vybral 36 milionů korun, „sází“ na něj lidé z českého podnikatelského světa. V patách je mu však co do preferencí i darů na kampaň ekonomka a bývalá rektorka Danuše Nerudová. Zatím vybrala 24 milionů korun.

Z transparentních účtů obou kandidátů lze mimo jiné vyčíst i to, že hned několik dárců svou finanční podporu pro lednové prezidentské volby rozdělilo mezi tyto dva kandidáty.

Jedním z nich je zakladatel softwarové společnosti Y Soft Václav Muchna, který má z minulosti velké zkušenosti s financováním politiky. Už sponzoroval Svobodné, Zelené i Hlas bývalého europoslance Pavla Teličky. Pro nadcházející prezidentské volby sází na dva koně – Pavlovi poslal třikrát 500 tisíc, Nerudové dvakrát 100 tisíc.

Dalším příkladem je jeden z největších českých zpracovatelů dřeva Javořice, a. s. Tato firma poslala 8. listopadu půlmilionový dar Pavlovi i Nerudové. Spolumajitelem Javořice je bývalý marketér a dnes politický komentátor Petros Michopulos. „Jsme podnikatelé, máme zájem na tom, aby země nějak vypadala. Považujeme je za demokratické kandidáty, kteří mají šanci uspět,“ řekl Deníku N.

Podporu mezi Nerudovou a Pavla rozdělili i v rodině Valových, která stojí za firmou Siko. Zakladatelka Jaroslava Valová poslala Nerudové dvakrát půl milionu a její syn Tomáš Vala zase 300 tisíc Pavlovi.

Kromě příkladů, kdy sponzoři poslali dary více kandidátům, se ale české podnikatelské prostředí vesměs rozdělilo mezi tábory Pavla a Nerudové. Jak vyplývá z podrobného přehledu níže, ostatní kandidáti se buď spoléhají na stranické finance, nebo musí vést nízkorozpočtové kampaně. Velcí sponzoři už si vybrali.

Sponzoři prezidentských kandidátů

Petr Pavel

Na transparentní účet Petra Pavla přiteklo nejvíce peněz. S 36 vybranými miliony se přiblížil k dosažení maximální možné částky pro první kolo – 40 milionům. Hned třináct darů bylo milionových.

Sestavu svých dárců odhalil Pavel už před několika měsíci, řada z nich sponzorovala už jeho spolek Spolu silnější.

Pavel v rámci kampaně také vyhlásil, že nepřijme peníze od „osob spojených s divokou privatizací, tunelováním a jinými nekalými praktikami v uplynulých 30 letech“ a od žádného dárce nechce více než tři miliony.

Letos v létě část seznamu podporovatelů zveřejnil oficiálně. „Reprezentují řadu odvětví. Chci dát najevo, že rozhodně nezastupují zájem jakékoliv podnikatelské skupiny nebo jednoho z významných podnikatelů,“ řekl při té příležitosti Pavel. Na jeho účet ale od té doby přispěli i další.

Vybraní Pavlovi sponzoři

zakladatel dopravní společnosti Eurowag Martin Vohánka – 2,5 milionu

šéf finanční skupiny RSJ Libor Winkler – 2 miliony

internetoví podnikatelé Martin Hájek (2 miliony) a Jiří Mareš (500 tisíc) z Livesportu

za investiční skupinu Pale Fire Capital jde o Jana Bartu (2,5 milionu), Dušana Šenkypla (2,5 milionu) a Davida Holého (1 milion)

bývalý majitel firmy gumárenského holdingu ČGS vyrábějící například pneumatiky Mitas Michal Šlemr – 2 miliony

Václav Muchna ze softwarové firmy Y Soft Corporation – 1,5 milionu

spoluzakladatel sázkové kanceláře Tipsport Jaroslav Beran – 1 milion

zakladatel Mall.cz a investor Ondřej Fryc – 1 milion

majitel Solar Global Vítězslav Skopal – 1 milion

spolumajitel firmy Jablotron Dalibor Dědek – 1 milion

spolumajitel investiční skupiny Wood & Company Jan Sýkora – 500 tisíc

zakladatel digitální reklamní skupiny Kindred Group a dnes realitní investor Michal Nýdrle – 500 tisíc (jeho žena Pavla Nýdrle je volební manažerkou Pavlovy kampaně)

Zbyněk Frolík, šéf výrobce zdravotnických lůžek Linet – 500 tisíc

Nšan Avetisjan z Marlenky – 400 tisíc

generální ředitel firmy Siko Tomáš Vala – 300 tisíc

pivovarník Stanislav Bernard – 250 tisíc

zakladatel sklářské společnosti Lasvit Leon Jakimič – 100 tisíc

podnikatel a investor Tomáš Janeček – 100 tisíc

knihovník Jan Kanzelsberger – 50 tisíc

bývalý guvernér ČNB a šéf Pavlova poradního týmu Zdeněk Tůma – 50 tisíc

Neformální setkání bývalého předsedy vojenského výboru NATO a náčelníka generálního štábu Petra Pavla s novináři k financování připravované kampaně pro prezidentské volby a představení sponzorů, 29. června 2022, Praha. Zleva Martin Hausenblas, Michal Nýdrle, Martin de Martini, Petr Pavel, Ondřej Fryc, Jan Barta a Václav Muchna | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Řadu zmíněných podnikatelů spojuje mimo jiné i to, že finančně kromě politických stran či kandidátů podporují i nadační fond české vědy Neuron či Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

Zakladatelé serveru ePojištění.cz Barta se Šenkyplem už mají s podobným sponzorstvím zkušenosti, když v loňském roce nabídli až 30 milionů korun na kampaň tehdejším opozičním stranám, pokud se spojí proti Andreji Babišovi. Na této aktivitě se podíleli spolu s Hájkem, Winklerem i Vohánkou.

Pivovarník Stanislav Bernard ke svému daru pro iROZHLAS.cz řekl: „Generál Pavel je statečný člověk. Osobně jsem se s ním setkal, strávili jsme spolu nějaký čas a cítím z něj, že to je férový člověk s obrovskými zkušenostmi na mezinárodní scéně. V následujícím období někoho, jako je on, potřebujeme.“

Podnikatel Frolík z firmy Linet uvedl dokonce celý seznam důvodů, proč se Pavla rozhodl podpořit. „Je to zkušený a prověřený vojenský manažer nejvyšší mezinárodní úrovně a je i mimořádně schopný vyjednavač. Je rozvážný a umí i správně velet. Je to sympatický, přímý, lidový a slušný člověk. Má obrovské zkušenosti i kontakty v bezpečnostní mezinárodní problematice. Pro republiku už toho hodně vykonal, včetně nasazení svého života. Má vysokou mezinárodní autoritu… připomíná mi postavu Tomáše G. Masaryka,“ vyjmenoval pro iROZHLAS.cz.

Danuše Nerudová

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity a ekonomka zatím na svou prezidentskou kampaň od dárců vybrala 24 milionů korun.

Na transparentním účtu Danuše Nerudové se vyjímá zejména pětimilionový dar od majitele sítě drogerií Teta Martina Moravce ze 7. listopadu. „Večer jsem dostal syna. Zaslouží si vlast s budoucností, kde prezident bude demokrat. Po 20 letech zmaru je tu naděje, co slušnost spojuje,“ připsal v poznámce.

Zatímco Pavla sponzorují v drtivé většině muži, významnou část sponzorů Nerudové tvoří podnikatelky, investorky či manažerky.

Vybraní sponzoři Nerudové:

majitel sítě drogerií Teta Martin Moravec – 5 milionů

zakladatel dodávkové firmy Fany Gastroservis Pavel Faiereisl – 2,5 milionu

firma Inexad Pavla Čmelíka provozující hračkářství Hamleys – 2 miliony

zakladatel nábytkářské společnosti Hranipex Zdeněk Rýzner – 1 milion

výrobce zastřešení Alukov, a. s. – 1 milion

manažerka a investorka Diana Rádl Regerová z Deloitte – 1 milion

zakladatelka společnosti Siko Jaroslava Valová – 1 milion

developer Jan Řežáb – 700 tisíc

advokátní kancelář HLADKY.LEGAL – 500 tisíc

podnikatel Jiří Hlavenka – 500 tisíc

Petr Borkovec ze skupiny Partners – 500 tisíc

majitelka společnosti Profimed Alexandra Kala – 490 tisíc

spolumajitelka skláren Moser Kateřina Zapletalová – 250 tisíc

generální ředitelka CZC.cz Jitka Dvořáková – 200 tisíc

exministryně školství z ČSSD Petra Buzková a její manžel Josef Kotrba – 100 tisíc

exministryně informací za US-DEU a investorka Dana Bérová – 100 tisíc

šéf skupiny Ambiente Tomáš Karpíšek – 100 tisíc

Bývalá ministryně Bérová, která se proslavila i jako investorka z pořadu ČT Den D, podporu Nerudové zdůvodnila mimo jiné tím, že je to občanská kandidátka, a ne politička.

„Líbilo se mi, jak je odhodlaná a že nemá naivní představy o tom, co to znamená vstoupit do takového boje. Kombinace odborných znalostí a zkušeností z akademické sféry může být něco, co se prezidentovi může hodit,“ popsala pro iROZHLAS.cz s tím, že jí také imponuje, že Nerudová dokáže oslovit mladší generaci. „Dále mi přišlo fajn, že by do veřejného prostoru v této roli vstoupila žena, ale to bylo spíš na posledním místě, než že by to byla hlavní motivace.“

Borkovec z Partners pro Reportér uvedl, že Nerudovou podporuje i na základě osobní známosti. „Líbí se mi, že je ekonomka a je pragmatická. Znám ji osobně ze školy, vím, že se umí chovat normálně a používat selský rozum. Zároveň hodně touží po vítězství, což možná nemusí být ta nejhezčí vlastnost, ale je naprosto nezbytná proto, aby vůbec měla šanci.“

Majitel developerské společnosti JRD Jan Řežáb na sociální síti LinkedIn ke své podpoře Nerudové napsal: „Jsem na náš národ hrdý, že se posunul k tomu, že i reálným kandidátem na hlavu státu je žena. I když u Danuše se není co divit: chytrá, inteligentní, empatická, příjemná, sociálně uvědomělá. Pak má národ přemýšlení jednodušší. Tak teď držím palce vydržet ve vzestupné tendenci až do konce. Jupí!“

Andrej Babiš

Na rozdíl od svých dvou největších konkurentů expremiér neshání žádné sponzory.

„Hnutí ANO ani pan Andrej Babiš jako kandidát do prezidentských voleb nepřijímají od třetích osob žádné peněžité dary na volební kampaň pro prezidentské volby,“ píše se na webu ANO s tím, že veškeré zaslané peněžní částky od občanů i firem budou v „souladu s předsevzetím“ vráceny zpět.

„Platby zaslané na transparentní účty obsahující pomlouvačný nebo hanlivý obsah, zejména v případě, kdy příkazce zaslal částku v zanedbatelné výši, budou odvedeny do státního rozpočtu.“ hnutí ANO

Expremiér má pro nadcházející prezidentské volby rovnou dva účty. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ve svém seznamu uvádí zřízený volební účet. Ten však slouží v podstatě jen k vyventilování Babišových odpůrců, nachází se na něm jen pár korun.

Pro hrazení výdajů na kampaň slouží druhý účet „ANO – PREZIDENT 2023“ patřící hnutí ANO. A jelikož Babišovi bude platit prezidentskou kampaň v plné výši jeho hnutí, právě tam míří stranické peníze a i z něj za všemožné výdaje také mizí. Aktuálně je na něm zůstatek necelých 10 milionů.

Babiš se už dříve zavázal, že do výdajů započítá i 8,5 milionu korun – na tolik vyčíslil svou účast v kampani v podzimních senátních a komunálních volbách.

Jaroslav Bašta

I druhý ze stranických nominantů Jaroslav Bašta se spoléhá hlavně na stranické peníze z hnutí SPD. Kromě svých 200 tisíc a více než 9 milionů z kasy SPD získal na transparentní účet od občanů jen 900 korun.

Pavel Fischer

Senátor Pavel Fischer zatím dostal šest darů nad 100 tisíc korun. Nejvíce 300 tisíc od ani ne dvacetiletého studenta a sportovce Maximiliana Alberta Matolina. „Známe se roky, Max je student na vysoké škole. Naši předci se znají přes paní hraběnku Dohalskou s celou rodinou snad už sto let. Je možné, že od něj přijdou ještě další prostředky,“ uvedl Fischer pro Reportér.

Dalších 220 tisíc pak Fischer získal od Slávky Dokulilové a 200 tisíc od nestranického senátního kolegy Ladislava Faktora z klubu ODS a TOP 09.

Prezidentský kandidát z minulých voleb získal dohromady kolem dvou milionů a aktuálně má na účtu zůstatek necelý milion.

Marek Hilšer

Druhý z dua kandidátů, kteří se ucházeli o Pražský hrad před pěti lety, se musí spolehnout na vlastní hnutí. Od občanů dostává malé příspěvky v hodnotách maximálně 10 tisíc korun.

Naprostou většinu příjmů na transparentním účtu, které lehce převyšují milion korun, tak tvoří prostředky přeposlané z provozního účtu MHS. Za touto zkratkou se schovává hnutí Marek Hilšer do Senátu, které má díky Hilšerovu senátorskému mandátu každoročně nárok na 900 tisíc korun.

Denisa Rohanová

Nejméně známá kandidátka ve finálové devítce je prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová. Tomu odpovídá i stav jejího transparentního účtu. Jak už dříve řekla pro iROZHLAS.cz, sama do kampaně nemůže dát ani korunu. Zbývá jí splatit milionový dluh a krouží nad ní exekutor.

„Slíbených sponzorů mají všichni určitě spoustu a ti skuteční se na transparentním účtu objeví. Pro mě nemělo ve chvíli, kdy účet byl zablokován, vůbec žádný význam řešit sponzory,“ řekla.

Nejvyšším darem je 12 tisíc od Nadačního fondu upArt.

Zajímavostí ještě je, že manažer kampaně Martin Legnavský skrze účet komunikuje s dárci. „Odpovídá“ jim tak, že na transparentní účet pošle halíř a v poznámce napíše děkovný vzkaz.

Transparentní účet Denisy Rohanové | Foto: reprofoto

Josef Středula

Odborářský předák se také nemůže spolehnout na žádné horentní sumy. Celkem zatím na účet dostal 1,7 milionu korun.

Necelých 450 tisíc mu naposílal spolek Společně pro lidi vedený bývalým hradním protokolářem Miroslavem Sklenářem, který pracoval u čínské firmy CEFC a působil i jako poradce Jaroslava Tvrdíka ve Smíšené česko-čínské komoře vzájemné spolupráce. Nyní šéfuje Středulově kampani.

Dar 50 tisíc získal Středula od exministra Martina Peciny, který působil ve vládách Jana Fischera a Jiřího Rusnoka na resortu vnitra.

Dalších 200 tisíc získal od olomouckého podnikatele blízkého ODS Richarda Benýška, 100 tisíc od majitele společnosti Monto Miroslava Mühlböcka nebo 250 tisíc od Motor Jikov Group, a. s.

Tomáš Zima

Bývalý rektor Univerzity Karlovy a současná hlava lékařského konzilia, které se stará o prezidenta Miloše Zemana, pro iROZHLAS.cz potvrdil, že jeho kampaň je nízkorozpočtová. Zatím získal kolem dvou milionů korun.

Největším sponzorem jeho kampaně je s 500tisícovým darem, který poslal již letos

v červnu, podnikatel Jiří Malúš – jinak také bývalý majitel zemědělského koncernu Agropol. Ten před třinácti lety koupil Zimův současný soupeř v prezidentských volbách Andrej Babiš.

Jinak je Zimův účet plný darů od kolegů z medicíny či akademického prostředí. 50 tisíci mu přispěl profesor biochemie Václav Pačes, třemi 20tisícovými dary profesor Karel Pacák nebo 300 tisíci bioanalytička Marcela Dražďáková.

100 tisíc získal Zima jak od předsedy sdružení privátních diagnostických laboratoří Privalab Jaroslava Louckého, tak i od bývalého hejtmana a dlouholetého člena a sponzora ODS Petra Zimmermanna. Ten jen v loňském roce občanským demokratům poslal milion korun.

