Stačilo! je skrytá koalice proudů, které by samostatně neměly šanci, míní politický analytik Tvrdoň
Hnutí Stačilo! podle posledního průzkum agentury Median stoupá voličská podpora. Zatímco preference vedoucího hnutí ANO podle stejné agentury klesají a preference SPD, Starostů a koalice Spolu stagnují, Stačilo! posílilo na devět procent. „Jde o data z poloviny srpna. Novější průzkumy ukazují, že by se do Sněmovny dostalo, ale s o hodně nižším ziskem,“ uvádí pro Český rozhlas Plus politický analytik Deníku N Jan Tvrdoň.
Zisk okolo sedmi procent, který uvádějí jiné agentury, považuje Tvrdoň za robustní, přesto podle něj není zdaleka jisté, že hnutí ve Sněmovně zasedne. A to i proto, že Ústavní soud bude posuzovat, zda pro Stačilo! platí 5procentní uzavírací klauzule, anebo jde o nepřiznanou volební koalici, které ovšem potřebují získat 8, případně 11 procent.
„Součástí té nepřiznané koalice či protestního slepence, nazvěme to jakkoli, je KSČM, která si drží podporu okolo 3,5 procent. Jsou to lidé, kteří k volbám zkrátka přijdou, jsou té straně oddáni. Dalším faktorem je lídrovský bonus Kateřiny Konečné. Viděli jsme to v loňských evropských volbách, kdy se v zásadě sama zasloužila o výsledek koalice Stačilo!,“ míní.
Kateřina Konečná kandiduje za hnutí Stačilo! v nadcházejících říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.
Za vynikající považuje Tvrdoň samotný název hnutí, který lze dobře využívat v kampani. Zároveň ale jde o nesourodý subjekt, který se shodne zejména na tom, co nechce. Pokud se ovšem Stačilo! nestane součástí vlády či ji nebude podporovat, nemusí se nutně na programových otázkách rozštěpit.
„Přijde mi, že jde jen o volební matematiku a spojování jednotlivých proudů, které by samy o sobě nikdy neměly šanci získat pět procent,“ říká analytik.
V tomhle ohledu vyzdvihuje schopnosti předsedy hnutí Daniela Sterzika, který také kandiduje ve sněmovních volbách, že dokázal propojit lidi, kteří se spolu dříve neshodli. Otázkou ale je, zda horizont jejich uvažování nekončí 4. října s uzavřením volebních místností.
Bude stačit Stačilo!?
Dominantní silou ve Stačilo! jsou komunisté, Tvrdoň si ale všímá toho, že dnes prosazují jiný program než před čtyřmi lety: „Konečná v televizní debatě odmítla zavedení progresivního zdanění fyzických osob. Co je tohle za komunismus? Až jsem si říkal, jestli si nespletla stranu. Myslím, že zde jde daleko víc o radikalitu a nedůvěru v systém a elity.“
Stačilo! se profiluje na tématu rusko-ukrajinské války, ve zpochybňování členství v Evropské unii a NATO nebo oslabování role veřejnoprávních médií.
„Je to populismus par excellence, my jsme proti nějakým elitám, které bůhví odkud řídí tenhle svět. Můžeme si o tom myslet, že je to úplný nesmysl, ale do nějaké míry to funguje. A ve společnosti je po tom zjevně poptávka,“ konstatuje analytik.
Nedomnívá se ale, že by zástupci hnutí mohli zasednout v příští vládě. „Jestli Andrej Babiš (ANO) s někým nechce spolupracovat, tak je to SPD, a ještě víc Stačilo!. Rozhodně preferuje Motoristy, ale ani to mu nemusí stačit,“ dodává. Andrej Babiš v říjnových volbách kandiduje za hnutí ANO.
