STAN bude pro eurovolby spolupracovat se Zelenými a desítkou regionálních subjektů. S TOP 09 jednají

Starostové a nezávislí (STAN) se dohodli na spolupráci pro květnové volby do Evropského parlamentu se Stranou zelených a s desítkou regionálních subjektů. Dál chtějí jednat s TOP 09. Konečná podoba kandidátky by měla být známa do dvou týdnů, řekl v úterý volební lídr STAN a nynější europoslanec Stanislav Polčák. Cílem spojenectví je podle Polčáka netříštit proevropské síly. Praha 16:43 29. ledna 2019 Europoslanec Stanislav Polčák (STAN) | Foto: František Vlček/MAFRA | Zdroj: Profiemdia

Se STAN se vedle Zelených rozhodli spolupracovat také Karlovarská občanská iniciativa, Starostové pro Liberecký kraj, Občané patrioti, Jihočeši, Forum Jihlava, Starostové a osobnosti pro Moravu, Zlínské hnutí nezávislých, Východočeši, Jsme pro a Čisté Budějovice. Podle Polčáka se uskupení dohodla i na hlavních bodech společného volebního programu.

Polčák uvedl, že pokračují i jednání s TOP 09. „Naší ambicí je dát neroztříštěný, jednotný, proevropský blok do evropských voleb. Otázka lídra, názvu kandidátky, i organizace voleb bude vyřešena v řádu dvou týdnů,“ řekl europoslanec.

Jednání Starostové vedou i s europoslancem Jaromírem Štětinou, který se rozešel s TOP 09 a chce kandidovat za nové hnutí Evropa společně, které vytvořil.

Starostové chtějí spoluprací s podobně zaměřenými subjekty sjednotit proevropské politické síly. „Bylo na čase, aby konečně vznikl proevropský, liberální jasný proud stran a výrazných osobností, které toto podporují. Stran, které jasně říkají Evropa jsme my. My jsme ti, kteří chtějí Evropu změnit zevnitř. Nechceme dát šanci různým populistům a extremistům, kteří přivedou tento kontinent do chaosu,“ řekl předseda STAN Petr Gazdík.