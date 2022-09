Ve Staré Vodě do zastupitelstva ženy nekandidují. ‚Pro nás to není. Copak se to dá při práci?‘ shodují se

Více než v desetině obcí budou lidé volit kandidátky, na kterých je pouze jeden jediný kandidát. Tento způsob, připomínající přímou volbu amerického šerifa, se rozmohl už při minulých komunálních volbách a tak trochu naznačuje, kdo by mohl být starosta. Každý kandidát si zaregistruje svoji kandidátku, a když je kandidátek alespoň tolik, kolik je míst v zastupitelstvu, volby se konají. Takový přístup zvolili v obci Stará Voda u Hradce Králové. Stará voda 14:10 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obcí, kde kandidují do zastupitelstev pouze muži, je podle datových novinářů Českého rozhlasu 208. Jednou z nich je i Stará Voda. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Stará Voda je na první pohled velmi čistá a upravená obec. Ani papírek na zemi neleží, všechno vysmýčené, trávník přesně střižený na několik milimetrů jak hlava mladého vojáka. Přitom v zastupitelstvu není jediná žena a ani do něj nekandiduje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Systém jednotlivých kandidátů je přehledný, je to spravedlivé, soudí paní Míla ze Staré Vody. Poslechněte si reportáž

Ženy v zastupitelstvu?

Z vrátek vyjíždí na bicyklu penzistka Jiřina a vážně pokyvuje hlavou. „Když přijdete do čistého, snažíte se zachovat čistotu. Když přijdete do nepořádku, tak ten papírek klidně zahodíte. Když se tu staví na pivo z vedlejších obcí, říkají, že to tu máme uklizené, čisté. Ale abych byla upřímná, takhle to vypadalo i za bývalého starosty,“ dodává.

Penzistka nasedá na kolo a přemýšlí, proč v zastupitelstvu nebyly, nejsou a nebudou ženy: „Copak se to dá při práci? Taky jsem se vracela pozdě večer a ještě zastupitelstvo. Chlapi sice taky chodí pozdě, ale přijdou domů a tam mají hotovo.“

Feministické sdružení? Vůbec ne! V Počepicích si muži nechtěli vzít sestavení kandidátky na starost Číst článek

„A že se změnila doba?“ rozesměje se Jiřina upřímným smíchem. „Doba možná, ale chlapi se nezměnili, to vás můžu uklidnit.“

Nad tím, proč v obci kandiduje každý zájemce o práci v zastupitelstvu jednotlivě a na vlastní kandidátce, penzistka neuvažuje. Je jí to jedno.

Žádná parta se nedohodne

Na druhé straně obce kousek od obecního úřadu se sklání u plotu další žena a z kohoutku pouští vodu do kýblů v kárce. „To máme pěkně vymyšlené, že? Ze stodoly to teče do zásobníku a tady si pouštím. Šetřím městskou vodu,“ vysvětluje Ilona Kudrnová.

„Já měla před barákem studnu,“ ukazuje za sebe asi o padesát metrů dál. „Zasypali ji komunisti. Chápete? Zasypat studnu!“

„Doba se možná změnila, ale chlapi se nezměnili.“

Penzistka má o komunálních volbách přehled, je členkou volební komise. Systém jednotlivých kandidátů považuje za výsledek lokální politiky. „Nejsou tu žádné politické strany. Mohli by se dát dohromady hasiči nebo jiná parta, ale nedohodnou se a je to takhle,“ krčí rameny.

Do hovoru se zapojuje další žena, představuje se jako Míla. S Ilonou si daly sraz u vody. „Je nás tady v obci pár, na politické strany to není. Pro mě je systém jednotlivých kandidátů přehledný, je to spravedlivé. Stejně si nakonec zastupitelstvo zvolí starostu mezi sebou. Ani nemusí dostat ve volbách nejvíc hlasů,“ uvažuje.

208 obcí s ryze mužskými kandidátkami

Ženy se zamyslí na otázkou, proč v obci nekandiduje žádná žena. „Pro nás to není,“ říká Míla a Ilona spiklenecky dodává, že by o jedné věděla a rozesměje se: „Ještě jsem jí to nenavrhla.“

Fotogalerie (7)



Obcí, kde kandidují do zastupitelstev pouze muži, je podle datových novinářů Českého rozhlasu 208 z celkového počtu téměř šesti a půl tisíce.

Ve Staré Vodě budou mít voliči před sebou devět kandidátek vždy s jedním kandidátem, a to na jednom volebním archu. Zastupitelstvo je ale sedmičlenné, a tak voliči stejně musí svého kandidáta zaškrtnout. Nejvíce však sedm, jinak zůstane volební lístek neplatný.