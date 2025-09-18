STEM: ANO by v létě vyhrálo volby ve všech krajích kromě Prahy. Ve dvou by mělo přes 40 procent

Jediným krajem v Česku, kde má vládní koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL větší podporu než opoziční ANO, je Praha. Podle analýzy volebních modelů agentury STEM by v létě ve sněmovních volbách získala v metropoli 27,9 procenta hlasů před druhým ANO s 21,7 procenta. V ostatních regionech by bylo vítězem ANO, přičemž v Ústeckém a Karlovarském kraji by získalo přes 40 procent.

Andrej Babiš (ANO) a Petr Fiala (ODS)

Andrej Babiš (ANO) a Petr Fiala (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž iROZHLAS

K této hranici se blíží i v Moravskoslezském kraji, kde by se před Spolu umístilo i hnutí SPD. V Karlovarském kraji by Spolu bylo až za ANO, STAN a SPD. Modely pro jednotlivé regiony ve čtvrtek zveřejnil web televize CNN Prima News

Analytik STEM Martin Kratochvíl uvedl, že v Praze je šance, že Spolu zvítězí. Téměř jisté podle něj také je, že suma Spolu, STAN a Pirátů bude v hlavním městě vyšší než 50 procent. 

V případě konání voleb v létě by měli Starostové v Praze 16,8 procenta hlasů a Piráti 15,5 procenta. V hlavním městě by se do Sněmovny dostalo ještě SPD se 7,3 procenta hlasů.

Druhý nejvyšší počet hlasů by Spolu podle modelů získalo v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji, shodně 26,2 procenta. Naopak nejméně hlasů, 12,4 procenta, by jich mělo v Karlovarském kraji.

ANO má nejsilnější podporu podle zjištění STEM v Ústeckém kraji, v létě by ho volilo 42 procent tamních obyvatel, zatímco Spolu 14,6 procenta a třetí SPD 14 procent. V sousedním Karlovarském kraji by ANO mělo 40,1 procenta hlasů, STAN 13,1 procenta, SPD 12,6 procenta a Spolu 12,4 procenta.

V Moravskoslezském kraji, kde kandiduje předseda ANO Andrej Babiš, by jeho hnutí zvítězilo s 37,1 procenta hlasů před SPD se 17,2 procenta a Spolu s 16,5 procenta. Nejhorší výsledek napříč republikou tam naopak v létě zaznamenal STAN, měl by 7,4 procenta podobně jako Piráti a Stačilo!, uvedl STEM.

Nejlepší výsledek by v létě měl STAN ve středních Čechách, s 18 procenty by tam skončil na třetím místě za ANO a Spolu. Přes 17 procent by strana získala ještě v Libereckém kraji.

„Středočeský kraj je rozložením podpory blíže republikovým průměrům s tím, že nadprůměrně by zde uspělo hnutí STAN. Ještě blíže celorepublikovým výsledkům by ve třetím čtvrtletí byl Jihomoravský kraj,“ doplnili podle webu CNN Prima News autoři v analýze.

Podle ní by ANO na jihu Moravy mělo téměř 30 procent hlasů, Spolu vedené premiérem Petrem Fialou 26,2 procenta, SPD 11,1 procenta a přes osm procent by měli i Piráti, STAN a Stačilo!

Z analýzy, která se opírá o data sesbíraná od konce června do prvního týdne v září od 5732 lidí, rovněž plyne, že na hranici volitelnosti se pohybují Motoristé nebo Stačilo!

„U malých krajů (především Karlovarský) a u menších stran (především Motoristé sobě) je větší variabilita a nejistota výsledků. Nyní to vidíme hlavně na výsledku Motoristů sobě nebo Stačilo! právě v Karlovarském kraji,“ upozornili autoři analýzy STEM.

Volební model v jednotlivých krajích za třetí čtvrtletí (v procentech):

Průzkum probíhal od konce června do prvnío týdne v září a zůčastnilo se ho 5732 lidí.

  ANO Spolu SPD STAN Piráti Stačilo! Motoristé
Praha 21,7 27,9 7,3 16,8 15,5 4,5 4,1
Středočeský kraj 28 20,7 11,4 18 7,9 6,3 5,6
Jihočeský kraj 30,1 23 10,6 6,8 10,8 9,1 6,3
Plzeňský kraj 31,5 18,1 14,5 8,9 8,7 8,7 4,6
Karlovarský kraj 40,1 12,4 12,6 13,1 9,3 2,5 8,4
Ústecký kraj 42 14,6 14 8,6 6,6 5,8 4
Liberecký kraj 30,3 19,7 11,9 17,2 7,2 6 4,1
Královéhradecký kraj 30,7 26,2 9,1 8 12,4 8,8 2,9
Pardubický kraj 28,9 25,4 13,5 9,3 8,5 9 4,6
Vysočina 34,9 23 9,9 8,4 8,7 8,7 3,6
Jihomoravský kraj 29,9 26,2 11,1 9,2 8 8,2 3,3
Olomoucký kraj 33 20,8 16,1 9,1 8,1 7,7 2,5
Zlínský kraj 30,9 19,9 14 9,8 9,1 5,8 5
Moravskoslezský kraj 37,1 16,5 17,2 7,4 7,4 7,6 4,2

