STEM: ANO by v létě vyhrálo volby ve všech krajích kromě Prahy. Ve dvou by mělo přes 40 procent
Jediným krajem v Česku, kde má vládní koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL větší podporu než opoziční ANO, je Praha. Podle analýzy volebních modelů agentury STEM by v létě ve sněmovních volbách získala v metropoli 27,9 procenta hlasů před druhým ANO s 21,7 procenta. V ostatních regionech by bylo vítězem ANO, přičemž v Ústeckém a Karlovarském kraji by získalo přes 40 procent.
K této hranici se blíží i v Moravskoslezském kraji, kde by se před Spolu umístilo i hnutí SPD. V Karlovarském kraji by Spolu bylo až za ANO, STAN a SPD. Modely pro jednotlivé regiony ve čtvrtek zveřejnil web televize CNN Prima News.
Voliči hodnotili počínání sněmovních stran. Nejlepší známku dostaly ANO a SPD, nejhorší Piráti
Analytik STEM Martin Kratochvíl uvedl, že v Praze je šance, že Spolu zvítězí. Téměř jisté podle něj také je, že suma Spolu, STAN a Pirátů bude v hlavním městě vyšší než 50 procent.
V případě konání voleb v létě by měli Starostové v Praze 16,8 procenta hlasů a Piráti 15,5 procenta. V hlavním městě by se do Sněmovny dostalo ještě SPD se 7,3 procenta hlasů.
Druhý nejvyšší počet hlasů by Spolu podle modelů získalo v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji, shodně 26,2 procenta. Naopak nejméně hlasů, 12,4 procenta, by jich mělo v Karlovarském kraji.
ANO má nejsilnější podporu podle zjištění STEM v Ústeckém kraji, v létě by ho volilo 42 procent tamních obyvatel, zatímco Spolu 14,6 procenta a třetí SPD 14 procent. V sousedním Karlovarském kraji by ANO mělo 40,1 procenta hlasů, STAN 13,1 procenta, SPD 12,6 procenta a Spolu 12,4 procenta.
V Moravskoslezském kraji, kde kandiduje předseda ANO Andrej Babiš, by jeho hnutí zvítězilo s 37,1 procenta hlasů před SPD se 17,2 procenta a Spolu s 16,5 procenta. Nejhorší výsledek napříč republikou tam naopak v létě zaznamenal STAN, měl by 7,4 procenta podobně jako Piráti a Stačilo!, uvedl STEM.
Nejlepší výsledek by v létě měl STAN ve středních Čechách, s 18 procenty by tam skončil na třetím místě za ANO a Spolu. Přes 17 procent by strana získala ještě v Libereckém kraji.
Začíná žhavá část volební kampaně. Strany a hnutí se představí ve veřejnoprávních médiích
„Středočeský kraj je rozložením podpory blíže republikovým průměrům s tím, že nadprůměrně by zde uspělo hnutí STAN. Ještě blíže celorepublikovým výsledkům by ve třetím čtvrtletí byl Jihomoravský kraj,“ doplnili podle webu CNN Prima News autoři v analýze.
Podle ní by ANO na jihu Moravy mělo téměř 30 procent hlasů, Spolu vedené premiérem Petrem Fialou 26,2 procenta, SPD 11,1 procenta a přes osm procent by měli i Piráti, STAN a Stačilo!
Z analýzy, která se opírá o data sesbíraná od konce června do prvního týdne v září od 5732 lidí, rovněž plyne, že na hranici volitelnosti se pohybují Motoristé nebo Stačilo!
„U malých krajů (především Karlovarský) a u menších stran (především Motoristé sobě) je větší variabilita a nejistota výsledků. Nyní to vidíme hlavně na výsledku Motoristů sobě nebo Stačilo! právě v Karlovarském kraji,“ upozornili autoři analýzy STEM.
Volební model v jednotlivých krajích za třetí čtvrtletí (v procentech):
Průzkum probíhal od konce června do prvnío týdne v září a zůčastnilo se ho 5732 lidí.
|ANO
|Spolu
|SPD
|STAN
|Piráti
|Stačilo!
|Motoristé
|Praha
|21,7
|27,9
|7,3
|16,8
|15,5
|4,5
|4,1
|Středočeský kraj
|28
|20,7
|11,4
|18
|7,9
|6,3
|5,6
|Jihočeský kraj
|30,1
|23
|10,6
|6,8
|10,8
|9,1
|6,3
|Plzeňský kraj
|31,5
|18,1
|14,5
|8,9
|8,7
|8,7
|4,6
|Karlovarský kraj
|40,1
|12,4
|12,6
|13,1
|9,3
|2,5
|8,4
|Ústecký kraj
|42
|14,6
|14
|8,6
|6,6
|5,8
|4
|Liberecký kraj
|30,3
|19,7
|11,9
|17,2
|7,2
|6
|4,1
|Královéhradecký kraj
|30,7
|26,2
|9,1
|8
|12,4
|8,8
|2,9
|Pardubický kraj
|28,9
|25,4
|13,5
|9,3
|8,5
|9
|4,6
|Vysočina
|34,9
|23
|9,9
|8,4
|8,7
|8,7
|3,6
|Jihomoravský kraj
|29,9
|26,2
|11,1
|9,2
|8
|8,2
|3,3
|Olomoucký kraj
|33
|20,8
|16,1
|9,1
|8,1
|7,7
|2,5
|Zlínský kraj
|30,9
|19,9
|14
|9,8
|9,1
|5,8
|5
|Moravskoslezský kraj
|37,1
|16,5
|17,2
|7,4
|7,4
|7,6
|4,2