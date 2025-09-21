STEM: Hnutí STAN posílilo o 2,2 procentního bodu a předběhlo SPD. ANO a Spolu si pohoršily
Opoziční hnutí ANO by nyní ve volbách získalo 30,9 procenta hlasů. S odstupem druhá je koalice Spolu, kterou by volilo 19,5 procenta lidí. Oba subjekty si od minulého týdne mírně pohoršily. Významně naopak posílilo hnutí STAN, které se dostalo na třetí místo před SPD. Pátí jsou Piráti a pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by překročilo i hnutí Stačilo! a Motoristé. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima News.
Proti minulému týdnu ANO kleslo o 0,4 procentního bodu, Spolu pak o 0,7 procentního bodu. Hnutí STAN si polepšilo o 2,2 procentního bodu na 12,2 procenta. Naposledy Starostové zaznamenali podobný výsledek na konci července.
Hnutí SPD kleslo o půl procentního bodu na 12 procent. Podle autorů průzkumu ale stále zůstává hlavním reprezentantem protestních hlasů, k čemuž dopomohla spolupráce se třemi menšími stranami, tedy s Trikolorou, Svobodnými a PRO.
Piráti v mezitýdenním srovnání klesli o 0,7 procentního bodu na 9,3 procenta. Agentura upozornila na to, že i tak je současný zisk stále jedním z nejlepších výsledků Pirátů v tomto roce. Stačilo! mírně vzrostlo na 7,7 procenta.
Motoristé naopak mírně oslabili na 5,7 procenta. Nad pětiprocentní hranicí jsou čtvrtý týden v řadě.
Výrazně pod touto metou naopak zůstává Přísaha, kterou by podle STEM volila dvě procenta lidí. Hnutí se dlouhodobě pohybuje mezi dvěma a třemi procenty. „Šance na volební úspěch jsou tak u tohoto hnutí Roberta Šlachty minimální,“ podotkli autoři průzkumu.
Při přepočtu na mandáty by podle agentury STEM mělo hnutí ANO ve Sněmovně 68 křesel, koalice Spolu 41, Starostové a SPD shodně 24, Piráti 19, Stačilo! 15 a Motoristé devět.
Analytici ze STEM dělali průzkum ve třech vlnách od 28. srpna do 16. září a zúčastnilo se ho přes 1500 respondentů z celé republiky.