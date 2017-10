Strany před volbami brojí proti korupci. Jaké recepty nabízejí ve svých programech?

Plošná majetková přiznání pro všechny lidi nebo třeba zákon o ochraně takzvaných whistleblowerů. To jsou protikorupční návrhy, které se často objevují v programech stran a hnutí pro sněmovní volby. Politici taky mluví o vzniku takzvané Rady soudnictví, která by řešila excesy soudců, nebo o majetkové odpovědnosti politiků. Praha 11:09 8. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Zákon o whistleblowingu, který počítá s ochranou oznamovatelů korupce, chce prosadit například hnutí ANO. V programu taky uvádí, že zavede specializovaný elitní útvar pro stíhání korupce. Ta je stále ve společnosti přítomná, myslí si Andrej Babiš.

„Je to poslední pokus zvrátit tu korupční hydru, která tady byla vybudovaná od revoluce. Vždyť si vzpomeňte na ty tisíce miliard rozkradených, prošustrovaných od revoluce, co se tady stalo. Tisíc miliard, soláry, 54 miliard církevní restituce, prodali veškerý majetek pod cenou, kuponová privatizace,“ myslí si předseda hnutí ANO, které je čtyři roky součástí vlády. Bývalého ministra financí policie podezírá z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo.

Bradáčová, pouta i 300 tisíc od sněmovny. Rath se v posledních 5 letech soudil více než čtyřicetkrát Číst článek

Zákon o oznamovatelích korupce chtějí prosadit i lidovci. Dále se v jejich programu objevuje regulace lobbingu, která by se týkala i neziskových organizací nebo třeba zákon o dohledu nad soudnictvím. Sociální demokracie v programu boj s korupcí výslovně neuvádí.

Podle lídra jihočeské kandidátky ČSSD Ondřeje Veselého už řadu opatření v této oblasti zavedla současná vláda. „Je třeba připomenout například otázku nemožnosti účastnit se firem ve veřejných zakázkách, pokud je vlastní nebo spoluvlastní členové vlády. Je třeba připomenout to, že byl přijat nový zákon o registru smluv od 50 tisíc. To zásadní, co zbývá, je otázka lobbingu.“

TOP 09 chce prosadit co největší otevřenost a transparentnost státní správy. V programu píše, že upraví zadávání veřejných zakázek tak, aby se o ně mohly ucházet pouze firmy s jasnou vlastnickou strukturou. Slovo korupce se neobjevuje v programu ODS. Opatření, která chce strana prosadit, ale mají za cíl úplatkářství potírat.

„Nejdůležitějším bojem proti korupci je snížit počet formulářů, počet razítek a objem přerozdělování peněz daňových poplatníků, protože to je zdroj korupce,“ říká ekonomický expert občanské demokracie Jan Skopeček.

Tvrdoň ze serveru Demagog.cz: Pouze poukazujeme na nepravdivé výroky politiků Číst článek

KSČM píše, že zamezí prorůstání moci ekonomické, politické a mediální, korupci a klientelismu ve veřejné správě. Dosáhnout toho chce například zavedením plošných majetkových přiznání.

„Pokud by majetek přesáhl hodnotu 20 milionů u občanů a u právnických osob 50 milionů korun, tak potom by byla povinnost podávat majetková přiznání a týkalo by se to v podstatě všech občanů, nikoliv určitých kategorií,“ vysvětluje stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič.

Zákon o prokázání původu majetku má v programu i hnutí Svoboda a přímá demokracie. Kromě toho chce prosadit osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků, soudců a dalších funkcionářů.

„My navrhujeme, aby tu přímou hmotnou odpovědnost, povinnost hospodařit s péčí řádného hospodáře, tak aby byl zaveden i na exekutivní funkce, které vykonávají politici. V prvé řadě by to mělo být u ministrů a hejtmanů,“ říká šéf hnutí Tomio Okamura.

Hnutí Starostové a nezávislí chce zavést majetkovou odpovědnost pro soudce, státní zástupce i úředníky. Prosazuje taky vznik Nejvyšší rady soudnictví, která by hodnotila práci soudců. Piráti chtějí například změnu zákona o registru smluv, tak aby smlouvy musely zveřejňovat všechny státní firmy bez výjimek.