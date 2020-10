Volby ve Středočeském kraji? Vývoz ‚pražských‘ voličů, rozladění z Jermanové i úspěch starostů

Je to jeden z mála krajů, kde hnutí ANO o víkendu nevyhrálo. Zatímco na okraji středočeského hejtmanství si podporu udrželo, v prstenci kolem Prahy slavili drtivé vítězství Starostové s ODS. A tyto hlasy nakonec určily, kdo převezme krajské otěže. Do hejtmanského křesla tak míří dosavadní starostka Mnichovic Petra Pecková (STAN). V čem tkví její úspěch? A proč naopak pohořela vládní partaj? Nabízíme sondu do povolebních středních Čech.

Doporučujeme Praha 6:00 6. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít