Systém korespondenční volby není jednoduchý. Jak se zaregistrovat, o co zažádat a na co si dát pozor?

Praha 8:20 24. července 2025

Lidé, kteří chtějí volit ze zahraničí poštou, musí nejdříve podat žádost na zastupitelský úřad v místě svého dlouhodobého pobytu, aby je úředníci zapsali do takzvaného zvláštního seznamu voličů. Na to už mají jen měsíc.

„Žádost o zápis lze podat osobně, voliči k tomu mohou zplnomocnit třetí osobu, popřípadě mohou svoji žádost o zařazení do zvláštního seznamu voličů poslat poštou nebo ze své datové schránky a od 1. 4. 2025 je možné, aby tak občan učinil i prostřednictvím Portálu občana,“ říká ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí Pavel Pešek.

Jak se na úřadě prokázat?

„Na zastupitelském úřadě volič potřebuje doklad totožnosti. To znamená ideálně cestovní pas nebo občanský průkaz. Při podání prostřednictvím zmocněné osoby je nutná plná moc s úředně ověřeným podpisem voliče. Podání, které je zastupitelskému úřadu doručené v listinné podobě musí mít úředně ověřený podpis voliče,“ vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Po podání žádosti pro zápis je třeba podat ještě jednu a to pro vydání dokumentů k hlasování. A protože prezident už vyhlásil datum voleb, tedy 3. a 4. října, tak obě tyto žádosti mohou lidé podat najednou a stejnou cestou - buď osobně, poštou nebo elektronicky.

V případě, že je volič v zahraničí krátce nebo třeba na Erasmu, je také možné hlasovat korespondenčně ze zahraničí. Zájemci by to ale měli zvážit, protože jakmile podají žádost pro zápis, tak je úřady vyškrtnou z našeho stálého „domácího“ seznamu voličů. Tím pádem už nebudou moci hlasovat doma, pokud by se vrátili dřív nebo třeba přijeli na víkend za rodinou.

„Vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů trvá, dokud trvá zápis voliče ve zvláštním seznamu voličů. Důsledkem je, že volič nemůže ve volbách na území České republiky hlasovat. Leda že by do Česka přicestoval se zvláštním voličským průkazem, který vydal zastupitelský úřad, u kterého je ve zvláštním seznamu voličů zapsán,“ upozorňuje mluvčí ministerstva vnitra Krátoška.

Proto ministerstvo korespondenční volbu doporučuje těm, kteří žijí v zahraničí dlouhodobě a z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí hlasovat na zastupitelských úřadech. Podrobné informace lidé najdou na stránkách ministerstva vnitra nebo zahraničí.

Pro volbu ze zahraničí také platí, že lidé vybírají z kandidátek pro různé kraje. Státní volební komise letos určila, že lidé žijící například v Belgii, Francii, Irsku nebo Portugalsku vybírají z kandidátek pro Moravskoslezský kraj, Pro ty v Turecku a Rusku platí kandidátka Jihomoravského kraje a pro státy Severní a Jižní Ameriky Středočeského kraje. Z pražských kandidátek vybírají lidé žijící v Austrálii a ve státech Afriky a Asie.