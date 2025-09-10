Téměř všichni Češi už vědí, zda přijdou k volbám. Podle čeho se rozhodují?
Z průzkumu agentury Median pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz vyplývá, že dvě třetiny Čechů (67 procent) už mají jasno, zda přijdou k říjnovým sněmovním volbám. Téměř pětina (19 procent) uvedla, že je spíše rozhodnuta, ale jejich postoj se ještě může změnit. Pouze 7 procent se stále ještě rozhoduje. Jako důvod nejčastěji uvedli, že si stranu vybírají podle jejího fungování v posledních čtyřech letech.
„Není to překvapivé číslo, protože do voleb zbývá necelý měsíc a mediální prostor je voleb plný. Na lidi to dýchá odkudkoliv. Je tedy logické, že spousta lidí už dospěla k názoru, jestli k volbám půjdou, nebo ne,“ popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
Ze současných sněmovních stran mají nejvíce jasno voliči Pirátů (83 procent) a SPD (80). O tom, zda k volbám nakonec zamíří, či nazmíří, je tentokrát pevně rozhodnuto i 78 procent nevoličů z minulých voleb a 77 procent podporovatelů koalice Spolu.
Největší podíl pevně rozhodnutých je mezi lidmi ve věkové kategorii 18–29 let a mezi vysokoškolsky vzdělanými.
Mezi těmi, kteří se ještě rozhodují, je více žen (9 procent) než mužů (5 procent), a nejvíce lidí ve věku 30–44 let (8 procent).
Podle čeho se rozhodují?
Agentura Median se věnovala i tomu, podle čeho se budou Češi rozhodovat, komu dají hlas.
Nejvíce respondentů (29 procent) uvedlo, že si stranu vybírá podle jejího chování v posledních čtyřech letech. Pětina uvádí, že volí vždy stejnou stranu, a 16 procent se chce řídit podle aktuálních volebních programů a slibů jednotlivých stran.
Zhruba každý desátý Čech (9 procent) chce volit protestně proti někomu. Stejné procento respondentů uvedlo, že pro jejich rozhodnutí je klíčový lídr a další osobnosti na kandidátce.
„Možnost stejnou stranu jako obvykle uváděli častěji voliči hnutí ANO (35 procent) než voliči koalice Spolu (30 procent), což je logické, protože Spolu poprvé kandidovalo v minulých volbách,“ popsal výzkumník Medianu Vojtěch Dufek.
Nejčastějším důvodem mezi voliči STAN (47 procent), SPD (38) a Stačilo! (37) je fungování těchto uskupení v posledních čtyřech letech.
Dotazování se v období od 3. do 5. září zúčastnilo 1004 respondentů.