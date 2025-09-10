Téměř všichni Češi už vědí, zda přijdou k volbám. Podle čeho se rozhodují?

Z průzkumu agentury Median pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz vyplývá, že dvě třetiny Čechů (67 procent) už mají jasno, zda přijdou k říjnovým sněmovním volbám. Téměř pětina (19 procent) uvedla, že je spíše rozhodnuta, ale jejich postoj se ještě může změnit. Pouze 7 procent se stále ještě rozhoduje. Jako důvod nejčastěji uvedli, že si stranu vybírají podle jejího fungování v posledních čtyřech letech.

průzkum Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

„Není to překvapivé číslo, protože do voleb zbývá necelý měsíc a mediální prostor je voleb plný. Na lidi to dýchá odkudkoliv. Je tedy logické, že spousta lidí už dospěla k názoru, jestli k volbám půjdou, nebo ne,“ popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.

Ze současných sněmovních stran mají nejvíce jasno voliči Pirátů (83 procent) a SPD (80). O tom, zda k volbám nakonec zamíří, či nazmíří, je tentokrát pevně rozhodnuto i 78 procent nevoličů z minulých voleb a 77 procent podporovatelů koalice Spolu.

ONLINE: Opozice chce měnit program poslední schůze Sněmovny. Poslanci můžou jednat i přes noc

Číst článek

Největší podíl pevně rozhodnutých je mezi lidmi ve věkové kategorii 18–29 let a mezi vysokoškolsky vzdělanými.

Mezi těmi, kteří se ještě rozhodují, je více žen (9 procent) než mužů (5 procent), a nejvíce lidí ve věku 30–44 let (8 procent).

Podle čeho se rozhodují?

Agentura Median se věnovala i tomu, podle čeho se budou Češi rozhodovat, komu dají hlas.

Nejvíce respondentů (29 procent) uvedlo, že si stranu vybírá podle jejího chování v posledních čtyřech letech. Pětina uvádí, že volí vždy stejnou stranu, a 16 procent se chce řídit podle aktuálních volebních programů a slibů jednotlivých stran.

Zhruba každý desátý Čech (9 procent) chce volit protestně proti někomu. Stejné procento respondentů uvedlo, že pro jejich rozhodnutí je klíčový lídr a další osobnosti na kandidátce.

„Možnost stejnou stranu jako obvykle uváděli častěji voliči hnutí ANO (35 procent) než voliči koalice Spolu (30 procent), což je logické, protože Spolu poprvé kandidovalo v minulých volbách,“ popsal výzkumník Medianu Vojtěch Dufek.

Nejčastějším důvodem mezi voliči STAN (47 procent), SPD (38) a Stačilo! (37) je fungování těchto uskupení v posledních čtyřech letech.

Dotazování se v období od 3. do 5. září zúčastnilo 1004 respondentů.

jgr, lpa Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Volby

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme