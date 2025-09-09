Tíhneme k rozumu. Zavedená uskupení se uchylují ke lžím, myslí si zakladatel strany Rebelové Zientek
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Třetím hostem byl Miloslav Zientek, který je na prvním místě kandidátní listiny strany Rebelové.
Rebelové jsou nová strana. Jak a proč vznikla?
Vznikla hlavně proto, že jsme zjistili, že není ve volbách koho volit. Třeba já jsem byl volič Pirátů, kamarád volil tak různě pravici. Ale to jsme byli na pivu v hospodě a řekli jsme si, že prostě není koho volit.
00:00 / 00:00
Věřím v to, že jde o hlavní ideu. Nemusí člověk být odborník, pokud má nějakou hlavní ideu, kterou by chtěl prosadit, tak ji dá na stůl, říká zakladatel strany Rebelové Miloslav Zientek
A protože už jsem nějakých deset let sbíral nápady, jak by věci mohly fungovat, tak jsem to dal dohromady, dal jsem to na web. Kamarád říkal: „Je to super, je to skvělý. Pojďme do toho.“
Jste tedy dva zakladatelé?
Jsme tři zakladatelé. Tři členové, kteří to založili. 10. července jsme dostali registraci od ministerstva vnitra.
A kolik kandidátů do Sněmovny máte celkem?
29 a pouze v pěti krajích.
Rebelové sami sebe označují za radikální centristy. Je to zdánlivý oxymóron, ale takový politický proud skutečně existuje. Ve Spojených státech ho reprezentoval třeba Bill Clinton. Jak byste vystihl vaše zaměření, jedním, dvěma příklady idejí, které chcete prosazovat?
Hlavně se jedná o použití selského rozumu. Neřekl bych, že jsme odborníci – já jsem třeba 25 let odborník na IT a analytiku, ale nejsme úplně odborníci v sociální oblasti, v různých oblastech. Ale věřím v to, že jde o hlavní ideu. Člověk nemusí být odborník, pokud má nějakou hlavní ideu, kterou by chtěl prosadit, tak ji dá na stůl.
A jak zní vaše hlavní idea?
Hlavní idea je nakopnout Českou republiku, ideálně do vesmíru.
Co tím myslíte?
Nakopnout růst.
Ekonomický růst?
Ekonomický růst a s tím je i trošku spojený pocit štěstí obyvatel.
Jak byste to rádi udělali, jak chcete zvýšit ekonomický růst?
Rádi bychom to udělali pomocí změn, které máme v programu.
Dobře, k těm se dostaneme. S kým by připadalo případně v úvahu uzavírat koalici?
Tuhle otázku nemáme dopředu vyjasněnou.
Takže byste to řešili ad hoc?
Samozřejmě tíhneme k rozumu, k nelhaní. Takže je to u nás taková středopravice a žádný extremismus.
Daně 2025: Chudší lidé dají z platu za spotřebu víc. Změny si ale žádá spíše zdanění práce a majetku
Číst článek
Takže když se rozhlédnete, tak kdo podle vás taky, jak říkáte, tíhne k rozumu a k nelhaní, kdo by se k vám hodil?
Je to těžká otázka, protože lež je už poměrně zprofanovaná věc. Už i zavedené strany se uchylují ke lžím, protože protistrana to používá také. My se chceme profilovat jako strana, která rozhodně nelže. Není lehké na tu otázku odpovědět.
Danění prázdných nemovitostí
Ve svém programu slibujete do roka dostupné bydlení pro všechny. Jak byste to chtěli udělat?
Chceme zdanit prázdné nemovitosti. Zdanit tak, aby se investice do prázdných nemovitostí nevyplácela. Nemovitosti rostou skokově, někde o pět, o deset procent, někde se to na chvíli zastaví.
V momentě, kdy takovéto nemovitosti budou zdaněny dvěma, třemi procenty, a lidé budou muset ze své kapsy vytáhnout na prázdnou nemovitost peníze, které zaplatí na daních, tak se situace poměrně radikálně změní. Prázdné nemovitosti si budou moct dovolit jen ti, co je prostě chtějí mít za každou cenu. Tomu taky rozumím.
Zní to jednoduše. Proč si myslíte, že se to ještě nestalo?
Výborná otázka. Myslím, že se to nestalo, protože většina poslanců, politiků nějakou nemovitost nebo nějakou investici…
Myslíte, že spekulují s nemovitostmi, a to je ten důvod?
Nemyslím si, že spekulují, že mají něco prázdného, ale prostě bojí se toho, že by jim jejich nemovitost klesla na ceně. A za nimi je spousta lobbistických organizací, které si budou dávat hodně velký pozor, aby tohle nevzniklo.
A máte pocit, že byste získali takovou sílu, abyste tu lobby překonali?
Pokud se lidé začnou zajímat, pokud budou číst programy, pokud nebudou vybírat stranu podle toho, jestli má jakou šanci dostat se do Sněmovny – tady je takový narativ, že když nevolíte těch osm, které se tam můžou dostat, tak zahazujete hlas.
To je opravdu špatný narativ, tím se nikdy nic nezmění. Každý hlas pomáhá. I kdyby se tam ta strana nedostala, tak to té straně pomůže do příštích voleb.
K čemu pomůže, když třeba konkrétně Rebelové dostanou několik tisíc hlasů?
Dobrá otázka. Pokud to budou jednotky tisíc hlasů, tak to nepomůže ničemu. Aspoň budou mít dobrý pocit, že nevolili současné parlamentní strany. Ale my rozhodně cílíme na desítky, možná stovky tisíc.
‚Lépe se to počítá‘
Proč byste prosazovali snížení sazby daně z přidané hodnoty na 20, respektive 10 procent?
Hlavně proto, že se to lépe počítá. Je to úsměvné, ale rozhodně se mi nelíbí 21 procent a 15 procent. Myslím, že sazby by měly být jednoduché, měly by být 10 a 20 procent s tím, že většina životně důležitých věcí by měla spadat do 10 procent.
Měl by se upravit systém zdanění práce? Podívejte se na první část čtvrté debaty Česko 2025
Číst článek
To znamená, veškeré nezávadné potraviny, dejme tomu bydlení. Prostě základní lidské potřeby by měly spadat do desetiprocentní sazby, všechno ostatní do té vyšší, aby v tom byl systém.
Rozumím, ale už teď máme do budoucna vysoké plánované schodky státního rozpočtu. Jak byste nahradili propad příjmů z výběru DPH? Protože to by nebylo málo, to, co říkáte.
Ono to jedno procento vypadá jako malé, ale není to málo, to máte pravdu. Nicméně (bychom nahradili propad příjmů) výběrem daní z prázdných nemovitostí. Odhadujeme, že už jen v prvním roce by se dalo získat nějakých 50 až 100 miliard korun. A to není vtip.
Také tam máme reformu vězeňství. Pokud by se snížila částka, kterou vynakládáme na vězně – což je dneska nehorázně, jeden vězeň stojí zhruba 600 000 korun ročně. Máme jich 20 000 a ti vězni tam prostě sedí a nemusí nic dělat.
Teď jsem se to velmi rychle snažil dopočítat. Myslím si, že jsme trošku řádově jinde, ale posuňme se k dalšímu tématu. Ve svém programu slibujete, cituji, radikální reformu zastaralého školství. V čem by měla spočívat?
Měla by spočívat, za prvé, ve zjednodušení látky pro první stupeň základní školy. Děti v podstatě nedostávají úkoly pro děti, ale úkoly pro rodiče, které to za ně musí vypracovávat. To je první věc.
Druhá věc je podstatné zjednodušení financování škol. To znamená, že se tady nebude tři měsíce dohadovat, kolik přidáme učitelům. Tohle by primárně měla řešit škola. Škola by měla za každé dítě, za každou hodinu dítěte dostat nějakou částku. Neříkám přesně, to se musí spočítat.
A dostat odkud? Od zřizovatele?
Od státu.
Hospodaření škol
Vy píšete, že byste rádi motivovali školy k hospodaření. V jakém smyslu a co by to přineslo?
Hospodaření s tím, že dostanou pevnou částku na školu a už je na nich, kolik zaplatí učitelům, kolik zaplatí podpůrnému personálu, taky jestli od rodičů získají víc peněz. Například v Praze je ekonomická situace jiná, je těžké učitele najít.
Pokud od rodičů získají příspěvek na to, aby měli kvalitní učitele… Dále hospodaření škol. Škola je prostor, ve kterém se ráno učí a večer se nic nedělá. Proč by se ty prostory nedaly použít pro kroužky, pro seniory, pro výuku?
Jak by měla vypadat školní výuka? Poslechněte si závěrečnou část sedmé debaty Česko 2025
Číst článek
To se mnohdy děje, ale chápu to správně, že by to podle vás mělo být komerčně pojato?
Ano, v podstatě by to mělo být pojato komerčně, ale samozřejmě škola zůstává příspěvková organizace. Je na ní, pokud se jim podaří udělat výborný rozpočet, kam ty peníze potom použijí. Je to ve finále také o pověsti škol.
Když zůstaneme u té radikální reformy školství, píšete, že chcete motivovat děti k aktivitě. To se asi rozumí samo sebou, nebo ne? V čem je to nové?
Nové je to v tom, že děti dneska nemají rády školu – já jsem ji třeba taky neměl rád – protože se musí učit. Když je písemka, jsou nervózní, učí se dopředu, dostanou nějakou známku, na konci roku se to celé zprůměruje, dostanou 1,2, tak dostanou jedničku a hrají na průměr.
Naše vize je v tom, že děti budou dopředu vědět, co mají umět. Za to, že to umí, udělají třeba jednu písemku, po dvou týdnech druhou písemku, po třech měsících tu stejnou. Když to třikrát zvládnou, tak dostanou, jestli si vzpomínáte, bobříka nebo nějaké ocenění, že dosáhly téhle úrovně.
Podporujete inkluzi ve školství?
Na tuhle otázku nemám názor. Je to tak složité. A spíše ne, protože některé příklady hovoří proti, některé příklady hovoří pro.
Proč spíše ne?
Právě kvůli příkladům, kdy se inkluze trošku nedaří. Kdy to nejenom zatěžuje rozpočet, tak třeba ty děti ani nechtějí toho instruktora, nechtějí být v té škatulce, že potřebují někoho navíc. Ale zároveň celou tíhu toho instruktora dávají na učitele, takže učitel musí o tolik dávat do té práce víc.
Ale když se něco nedaří, tak je to důvod k tomu to úplně zamítnout, zrušit?
Určitě ne, ale jak říkám, tohle není primární téma, kterému se chceme věnovat.
Když mluvíme o školství, je dobře, že platy nepedagogických pracovníků ve školství teď budou hradit zřizovatelé?
Na to není odpověď, protože…
Vede se o tom docela velká diskuse.
Já vím, ale my razíme tu ideu, že školy si mají hospodařit úplně samy. To znamená, dostanou nějaké peníze od státu, něco od zřizovatele a jak s penězi nakládají, to bude v jejich kompetenci.
‚Nejkrásnější bod‘
Pojďme k dalšímu bodu vašeho programu. Čtu tady „průhledné vyúčtování vašich daní“. To je jenom heslo, můžete to tedy rozvést?
Určitě, to je asi nejkrásnější bod pro nás, pro zakladatele. Jde o to, že na konci roku, když se odevzdávají daňová přiznání, stát udělá kompletní vyúčtování, kde přesně zjistíte, kolik jste státu zaplatili na daních, kolik jste zaplatili na sociálním pojištění.
PRŮZKUM: Receptem na drahé bydlení má být rychlejší výstavba bytů nebo omezení krátkodobých pronájmů
Číst článek
K tomu se ta vaše částka rozpočítá přesně na věci, které stát zaplatil. Takže třeba uvidíte: „Zaplatil jsem za ten rok 3000 korun na armádu nebo 1000 korun na prezidentský úřad.“
Jakým způsobem byste to administrativně řešil?
Administrativně, nechápu?
Tak vy jste IT odborník, tak možná máte recept na to, jak přehledně udělat takto velmi podrobný výčet každému jednotlivci.
Určitě, je to o tom spojit všechny databáze dohromady a udělat v tom analytiku.
A je to jednoduché?
Pro mě to je velice jednoduché.
Odměna za růst HDP
„Odměňování politiků podle výsledků.“ To myslím, že je docela originální myšlenka.
Ano, to je trošku moje myšlenka. Jedná se o to, že každé čtyři roky se (politici) dohadují, jaké si budou dávat platy. Někdo říká: „Pojďme si dávat málo, ať neukazujeme, že chodíme do politiky si vydělávat peníze.“
Já osobně si myslím, že jestli Sněmovna, 200 lidí, řídí stát s šestibilionovým HDP a ti lidé dostávají dvojnásobek průměrné mzdy, tak myslím, že to je málo. Ale proč ne? Klidně ať dostávají třeba dvojnásobek průměrného příjmu.
Ale aby se snažili o to, aby v následujících letech poté, když už třeba v politice skončí, nebo když skončí volební období, aby dostávali rentu za to, jak stát prosperuje. Víme, že to, co ti lidé udělají v tom čtyřletém volebním období, se projeví za dlouho.
Mohl byste, prosím, vysvětlit, jakým způsobem a kdo by je hodnotil?
To hodnocení je jednoduché. Hodnocení je růst HDP. Pokud je větší HDP, respektive pokud je růst HDP větší než průměr za posledních deset let, tak z mého pohledu ti politici pracovali dobře.
A tím pádem by ta renta, o které mluvíme…
By byla čistě závislá na rozdílu mezi aktuálním procentem a průměrným procentem za deset let.
Ve svém programu máte třeba konec podvodů s cenami v supermarketech. Máte pocit, že k tomu dochází?
Chodím do obchodu každý den.
A z čeho vycházíte, že jsou to podvody?
Je to marketingový podvod. Všechny cenovky jsou bílé, jedna cenovka je žlutá a je tam napsané „super cena“. Ta cena je úplně stejná, jako byla před měsícem, nebo je dvakrát větší než před měsícem a je tam „super cena“.
Nebo je tam sleva 0,1 procenta a je to žluté. Jaká je cena za jednotku, se tam nedozvíte, nebo pouze v nějakém malém písmenu. Je to jejich marketingová hra, kterou s námi pořád hrají. Myslím, že tohle by mělo dostat pravidla.
Rozhovor s lídrem
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.