Rozhovor s Tomášem Fraňkem, lídrem strany Ano lepší EU s mimozemšťany (zastavíme drahotu a válku)

Můžete na začátek říct tři priority vašeho programu, které byste chtěli, pokud se dostanete, v Evropském parlamentu prosazovat?

Dobrý den, děkuji za pozvání. Naše tři priority v případě, že se dostaneme do Evropského parlamentu, jsou, tak jak máme v programu, především udělat všechno pro to, abychom zastavili šílenou válku, s tím i společnou drahotu, a zároveň samozřejmě se chceme věnovat ochraně klimatu. To jsou asi takové priority.

Přišel jste v kostýmu mimozemšťana, tak se zeptám, opravdu je to vážná kandidatura, nebo jde o recesi?

V žádném případě nejde o recesi, my jakožto mimozemšťani máme nadhled, proto jsme mimozemšťani, protože když se podíváme, tak naši politici se často hádají zprava doleva, zleva doprava a nikam to velmi mnohokrát nevede. Kdežto my mimozemšťani máme nadhled, díváme se na tu věc tak trochu jinak, ale v žádném případě nejde o recesi.

S hádkami, o kterých mluvíte, souvisí i systém rozhodování v Evropské unii. Potřebuje podle vás nějaké úpravy?

Úpravy vyloženě, upravovat nebo měnit systém, nějakým tvrdým způsobem nikoliv, je to spíš o lidech, aby lidi a politici měli vůli se spolu bavit a, jak jsem už říkal, ne se dohadovat. Takže je to spíš o lidech než o systému.

Kdybyste se dostali do europarlamentu, jak byste tam tohle chtěli zařídit?

Tím, že bychom na všechny svoje kolegy ze všech členských států apelovali na to, aby se na tu věc dívali vždy s nadhledem směrem k jádru věci, snažili se zahodit svoje ego, nějakou zbytečnou agresi, a spíš se na sebe dívali jako člověk na člověka než jako protivník na protivníka.

A to konkrétně byste prosazovali jak?

Ale tak konkrétně to jde prosazovat tím, že člověk s člověkem pracuje, mluví, hovoří, vysvětluje, snaží se domluvit, snaží se mírnit zbytečnou agresi tímto lidským způsobem.

Chcete zastavit drahotu a válku. Co konkrétně byste v Evropském parlamentu navrhovali, abyste zastavili válku a o jaké válce mluvíte? Ono jich je víc v současné době.

Ono jich je víc, prioritně si myslím, že nás jako Evropu a Českou republiku trápí válka u našich téměř sousedů na Ukrajině, takže hovoříme zejména o této válce.

Co byste tedy inicioval jako europoslanec?

Tam je potřeba se na tu věc, předtím, než řeknu, co bych inicioval, tak se podívat na fakta a vidět fakta. A fakta jsou taková, že když Západ pošle víc zbraní, Východ pošle též víc zbraní, konflikt narůstá a narůstá, až může jednou přerůst někam, kam nikdo z nás živých tvorů nechce.

A ve chvíli, kdy si tohle uvědomíme, tak si uvědomíme, že válka stejně skončí u jednacího stolu. Pouze je otázka, kdy skončí u jednacího stolu. A čím dřív skončí, tím dřív se začne jednat a tím míň lidí to odnese na životech. Takže začít jednoznačně jednat a směřovat to k dohodě a ukončení války.

Kdo by měl iniciovat to jednání? A kdo s kým by měl jednat? Pokud ty strany zatím jednat nechtějí.

Iniciovat jednání můžou klidně případní europoslanci za MIMOZEMŠŤANY nebo jakýkoliv jiný europoslanec, který se k nám přidá, jakýkoliv jiný státník. A když těchto osobností bude mnoho, tak jsme přesvědčeni o tom, že takovýto hlas bude vyslyšen a že prezidenti Ukrajiny a Ruské federace dojdou k závěru, že opravdu by spolu pohovořit mohli.

Když mluvíte o tom, že chcete zastavit drahotu, tak tím myslíte konkrétně co?

Drahotu, což je šílená inflace, šíleně vysoké ceny, samozřejmě to je drahota. A pokud se ptáte, jak bychom to udělali, ve chvíli, kdy se nám povede jakýmkoliv způsobem přibrzdit, ideálně zastavit válku, která stojí celý svět šíleně peněz, někdo to musí zaplatit i na Západě i na Východě, někdo to platí.

A ve chvíli, kdy tohle zastavíme, tak logicky drahota se postupně sníží. Takže priorita, nejenom že by to byla jediná věc, ale priorita je zastavit válku a spolu ruku v ruce s tím drahota klesne na svoji původní úroveň.

Budete ale hlasovat o dalších tématech, jedním z těch, které zajímají voliče, je třeba i migrace, nedávno schválený migrační pakt začne platit za dva roky. Jaké další kroky byste ještě k řešení migrace chtěli udělat, pokud ji chcete řešit?

Jistě že migrace je potřeba řešit, protože když se neřeší, tak pak jsou z toho potíže a vydělávají na tom pouze obchodníci s lidmi a podobné špatné organizace. Takže je potřeba jednoznačně to řešit. Nejsme přesvědčeni o tom, že by to mělo být prostřednictvím migračního paktu, nicméně je dobře, že se v téhle oblasti něco začalo dít.

Prostřednictvím čeho?

Prostřednictvím klidně migračního paktu, ale ne v této podobě, kde v podstatě je ten migrační pakt takový vůči státům často až mírně násilný, řekl bych.

Máte v názvu strany slovo ANO, stejně jako parlamentní strana Andreje Babiše. Může se stát, že u voličů dojde k záměně, není to problém pro vás, že vás bude volit možná někdo jiný?

Nemyslíme si, že by na slovo ANO nějakým způsobem měl někdo monopol, jsme přesvědčení o tom, že volič ví, koho chce volit, a nevidíme v tom žádný problém s žádnou záměnou.

Nepřemýšleli jste o tom, že se to může voliče mást?

Nevidím důvod k tomu, aby to voliče mátlo. Tuším, že hnutí pana Babiše se jmenuje ANO 2011, my se jmenujeme ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY, ty názvy jsou dosti odlišné. Kdyby byly nějakým způsobem zaměnitelné, tak by to ani nepustilo ministerstvo vnitra.

Pokud byste se dostali do europarlamentu, tak v jaké frakci byste chtěli působit?

V tudle chvíli jsme nepřemýšleli konkrétně o tom, v jaké frakci, frakcí je tam mnoho a tohleto je až výsledek dalšího jednání po našem zvolení. V tuhle chvíli nemáme vybranou frakci.

