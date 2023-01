SPD se podle předsedy Okamury teprve rozhodne, kterého kandidáta podpoří ve druhém kole

Zástupci SPD se teprve rozhodnou, koho podpoří ve druhém kole prezidentských voleb, řekl v sobotu novinářům předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. Příštím prezidentem České republiky bude buď předseda ANO a expremiér Andrej Babiš, nebo bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel. Praha 18:03 14. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na prezidenta Jaroslav Bašta z SPD ve volebním štábu | Foto: Iva Vokurková | Zdroj: Český rozhlas

Neúspěšný kandidát SPD Jaroslav Bašta považuje za paradoxní, že o prezidentskou funkci budou soutěžit dva lidé, kteří mají podle něj velmi podobnou komunistickou minulost.

„Naším cílem je, aby se jednalo o takového kandidáta, který co nejvíce zlepší životy českým občanům,“ řekl Okamura. Podle předsedy SPD se volby staly soubojem Babiš a Antibabiš. „Hnutí SPD se teprve rozhodne, jakou vyjádří případnou podporu a během dalších dnů vyjádříme naše stanovisko,“ dodal.

V pátek Bašta uvedl, že když neuspěje, vhodí ve druhém kole voleb do urny prázdný lístek.

„Když se podíváte na to, co nás čeká, tak je to z mého pohledu bývalého disidenta docela paradoxní. O post prezidenta budou soutěžit dva lidé, kteří mají velmi podobnou minulost – oba byli členy komunistické strany a oba se nějakým způsobem zapletli s represivními složkami komunistického režimu. Je to jeden ze způsobů, jakým se Český republika vyrovnala se svou totalitní minulostí. Obávám se, že je to nastoupení trendu k nové totalitě,“ prohlásil Bašta.

Baštova kandidatura se podle Okamury uskutečnila za „naprosto bezprecedentních mediálních podmínek“, kdy byl vytvářen dojem, že šanci na zvolení mají pouze tři lidé. Narážel na skutečnost, že v některých televizních debatách vystupovali v oddělené samostatné debatě ti kandidáti, jimž průzkumy dávaly nejvíc hlasů.

Na podobné rozdělení si už v dřívějších debatách stěžovali senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer. Při čtvrteční debatě na Nově Hilšer na protest opustil televizní studio.

Petr Pavel podotkl, že ve druhém kole by očekával od Babiše v kampani fauly. Podle něj by také v případě zvolení Babiše s podporou poslance Jaroslava Bašty (SPD) hrozil odklon od prozápadního a prodemokratického kurzu, kterým Česko směřovalo v posledních třiceti letech.

„Nad těmito slovy Petra Pavla se mohu jenom pousmát. Člověk, který se školil na rozvědčíka, komunistického agenta a ze kterého jeho předlistopadová minulost lezla jako z chlupaté deky, chce tímto způsobem hodnotit téměř 600 tisíc voličů SPD. Chtěl bych, aby prezidentem byl člověk, který bude pozitivní a jehož programem bude zlepšovat životy občanů, a nikoliv aby to byl člověk, který neustále útočí na všechny okolo. Ale možná je na to zvyklý,“ reagoval Okamura.