Tři čtvrtiny lidí nechtějí, aby příští vláda přijala euro. Proti jsou zejména voliči SPD a lidé starší 60 let
Tři čtvrtiny lidí, přesněji 76 procent, jsou proti tomu, aby budoucí vláda přijala euro. Vyplývá to z exkluzivního bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Nová vláda vzejde ze sněmovních voleb, které budou za necelé dva týdny.
Na dotaz jestli by měla příští vláda přijmout jednotnou evropskou měnu, odpovědělo „určitě ne“ více žen – 54 procent – než mužů, u kterých to bylo 49 procent. A odpovědi se lišily i podle věku respondentů.
„Možnost ‚určitě ne‘ odpovídali nejčastěji lidé starší 60 let. Naopak podle 17 procent lidí ve věkové kategorii 18 až 29 let by vláda jednotnou evropskou měnu měla určitě přijmout,“ říká výzkumník agentury Median Vojtěch Dufek.
Podle Dufka z průzkumu vyplynulo i to, kteří příznivci jakých stran a hnutí chtějí nejvíce, aby vláda euro přijala. „Že by budoucí vláda měla přijmout euro, sdílí nejčastěji podporovatelé Pirátů a koalice Spolu. Z Pirátů si to myslí 64 procent a z podporovatelů Spolu 60 procent,“ popsal výzkumník.
Nesouhlas se zavedením eura podle Dufka naopak vyjádřilo 99 procent příznivců hnutí SPD.
(Ne)směřování k euru
Otázkou je, zda bude mít budoucí vláda vůli se zavedením eura opravdu zabývat. Záležet bude na výsledku sněmovních voleb a na tom, kdo nakonec vládu opravdu poskládá.
Podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana je zavedení eura evergreenem české politiky. Svědčí o tom i to, že ho většina kandidujících subjektů zmiňuje ve svých volebních programech.
Podle Hartmana je tak velmi pravděpodobné, že kroky k zavedení eura ani po nadcházejících volbách nepřijdou. „Hnutí ANO je zásadně proti, Stačilo! a SPD také. Trošku rezervovaný postoj k tomu má koalice Spolu, která tvrdí, že nejsou proti přijetí eura, ale nejsou ani nadšenými propagátory,“ přibližuje Hartman.
„Naopak Starostové a Piráti by euro rádi zaváděli a TOP 09, součást koalice Spolu, by také uvítala přechod na euro,“pokračuje komentátor.
„Když se to ale dá dohromady s politickou realitou a s pravděpodobným složením budoucí vlády, tak je prakticky jisté, že Česká republika k euru i v následujících letech směřovat nebude,“ uzavírá komentátor.
Na dotazy agentury Median odpovídala začátkem září přes tisíc respondentů starších 18 let.