Úřady začaly vydávat voličské průkazy. Pokud ho lidé ztratí, kopii nedostanou

Do sněmovních voleb zbývá 15 dnů. Kdo chce do hlasovací urny hodit svůj hlas, ale nebude v době voleb v místě svého trvalého bydliště, může zažádat o voličský průkaz. A kdo už to udělal, může si ho od čtvrtka vyzvednout na obecním úřadě. Volit s ním mohou nejen v Česku, ale i v zahraničí. Doklad by si pak lidé měli pečlivě hlídat, pokud ho ztratí, duplikát nedostanou. Praha 8:50 5. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Voliči si mohou své průkazy vyzvednout několika způsoby. Přijít si pro něj mohou na obecní úřad v místě vašeho trvalého pobytu osobně nebo pro doklad mohou poslat člověka s plnou mocí a ověřeným podpisem.

Volební průvodce: sněmovní volby se blíží. Už víte, jak hlasovat a na co si dát pozor? Číst článek

Úřady je také mohou voličům poslat na adresu v Česku i v zahraničí nebo na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Češi nejčastěji žádají o voličské průkazy proto, že pracují nebo studují jinde než v místě trvalého pobytu. Pokud by si tento doklad neobstarali, nemohli by v pátek 20. nebo v sobotu 21. října vhodit svůj hlas do volební urny. Je to i případ mladé voličky z centra Prahy.

„Mám trvalý pobyt v Karlových Varech, ale nechci jezdit do Varů kvůli hlasování, takže si ho budu zařizovat, abych mohla volit v Praze. Cesta do Varů není zadarmo, benzin nebo autobus není úplně levná záležitost,“ popsala pro Radiožurnál.

Volební vizitky: představujeme kandidáty do sněmovny Číst článek

Voličský průkaz si lidé mohou zařídit třemi způsoby. Na úřad dojdou do 18. října osobně. O doklad lze také žádat do 13. října písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Voliči ale připojit úředně ověřený podpis.

Pro vydání průkazu není předepsaný žádný formulář. Některé obecní úřady ale mají na internetových stránkách vzor, podle kterého se můžete řídit. V dokumentu by se mělo objevit vaše jméno, datum narození, trvalá adresa a váš telefon nebo e-mail. Nezapomeňte také napsat, jak si vydaný průkaz vyzvednete.

S voličským průkazem do zahraničí

Pokud budou lidé v době voleb v zahraničí, mohou s voličským průkazem volit na kterémkoliv konzulátu nebo ambasádě.

„Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat nejenom v celé České republice, ale pokud jede třeba na dovolenou, tak na něj může hlasovat i v zahraničí, a to na zastupitelských úřadech České republiky,“ uvedla pro Radiožurnál Klára Pěknicová z ministerstva vnitra.

Losem státní volební komise určila, že Češi pobývající v zahraničí budou vybírat s kandidátek Středočeského kraje.

Máte-li voličský průkaz, musíte ho spolu s dokladem totožnosti odevzdat komisi ve volební místnosti. Následně od ní obdržíte hlasovací lístky pro volební kraj, ve kterém se nacházíte, a také úřední obálku.