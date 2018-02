Jeden z mužů, který napadl novináře, podal kvůli incidentu v Zemanově štábu trestní oznámení

Kvůli sobotnímu incidentu ve volebním štábu prezidenta Miloše Zemana padlo další trestní oznámení. Podal ho jeden ze strůjců útoků na novináře po oslavě Zemanova vítězství v přímé volbě, vysokoškolský pedagog a prezidentův podporovatel Jan Šolta. Nechce konkretizovat, proč oznámení podal, podle státního zastupitelství se však týká rovnou několika trestných činů. Praha 14:10 2. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Slezák (vlevo) a Jiří Šolta (vpravo) zachyceni během incidentu na videu České televize. | Foto: koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: Newsroom ČT24

Trestní oznámení přišlo k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 4 ve středu. „Oznamovatel je inženýr Šolta, napadlo to (tzn. došlo - pozn. red.) 31. ledna. Je to pro několik trestných činů,“ potvrdila informaci serveru iROZHLAS.cz obvodní státní zástupkyně z Prahy 4 Blanka Valsamisová.



Prozatím není jasné, jak s oznámením zastupitelství naloží. „Nejdříve to musíme vyhodnotit, věc přidělíme, uděláme prvotní formality a pak se někam postoupí, nejspíše policii,“ přiblížila Valsamisová.

Měl jsem je vykopat, vyházet z okna, reaguje muž, který napadl novináře po oslavě Miloše Zemana Číst článek

Sdělím to, až přijde čas

Sám Šolta nechtěl rozebírat, proč se na zastupitelství obrátil a koho se jeho oznámení týká. „Já to vše sdělím, až nadejde čas. Děkuji,“ položil telefon. Muž je jedním ze dvou hlavních aktérů sobotního konfliktu v Top hotelu, kde slavil volební úspěch prezident Miloš Zeman.



Po tom, co Zeman odjel, ve štábu zkolaboval opilý přispěvatel Parlamentních listů Milan Rokytka. Přítomní novináři se snažili událost zaznamenat, kvůli čemuž je Šolta společně s Karlem Slezákem, který se na akci akreditoval jako novinář, napadli, jak ukázaly zveřejněné záběry na sociálních sítích.



Šolta na videích reportérům říká, ať jdou "do p*dele", oslovoval je jako 'ču*áky' a 'novinářské hyeny'. Jednomu z novinářů shodil kameru a reportérku serveru Seznam Zprávy fyzicky napadl, vyrazil jí telefon z ruky a řekl jí: „Ty běž taky do p*dele.“



V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz pak dodal, že měl novináře 'vyházet z okna'. „To se nedělá, neposkytnout pomoc svému umírajícímu kolegovi,“ vysvětlil Šolta. Trestní oznámení by se tak mohlo týkat neposkytnutí pomoci Rokytkovi. Šolta ostatně paragrafy hrozil již v prohlášení k incidentu.

Konflikt ve volebním štábu Miloše Zemana.Jeden z hostů tam během oslav zkolaboval, na místě zasahovala záchranka, podle její mluvčí v incidentu hrál roli alkohol. Novináři ale nevěděli, co se děje a proto se snažili získat záběr situace. Hosté ze štábu pak takto reportéry napadli pic.twitter.com/ato1gl0yH4 — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) January 27, 2018

'Přihlíželi záchvatu kolegy'

„Nevím, jak výstižně nazvat zmíněné chování klubka novinářů nečinně přihlížejících srdečnímu záchvatu svého novinářského kolegy, kteří, než aby mu zavolali záchranku, tak raději natáčeli jeho možné umírání! Na neposkytnutí povinné pomoci sice pamatuje paragraf 150 zákona č. 40/2009 Sb.,“ napsal.



Rokytku nicméně lékaři druhý den propustili a záchranáři připustili, že na jeho stavu se podepsal alkohol. Sám publicista tvrdí, že se ho někdo pokusil vědomě otrávit 'sofistikovaným jedem'.



Policie už případ vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, vysvětlení už podali napadení novináři, vypovídal však i Slezák. Ten čelí trestnímu oznámení kvůli tomu, že kameramana serveru iDnes.cz napadl třemi boxerskými údery. Za svůj čin se později omluvil.